रेवंत रेड्डी को मिला सियासी दिग्गजों का 'जन्मदिन आशीर्वाद', PM मोदी ने दी बधाई
Telangana CM Revanth Reddy Birthday: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री संजय कुमार ने भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक देश के कई प्रमुख राजनीतिक दिग्गजों से गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं मिलीं. यह बधाई संदेशों का तांता न केवल रेवंत रेड्डी के बढ़ते राजनीतिक कद को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्थापित करता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में व्यक्तिगत सम्मान का महत्व बरकरार है.
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर तेलंगाना के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य तथा लंबी आयु की कामना की. प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश देश की संघीय भावना और राजनीतिक शिष्टाचार को मजबूती देता है.
ममता बनर्जी ने दी शुभकामनाएं
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रेवंत रेड्डी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और इस अवसर पर एक विशेष नोट जारी किया. यह दो अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के नेताओं के बीच व्यक्तिगत सम्मान का एक और उदाहरण है. राज्य और केंद्र के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों ने भी रेवंत रेड्डी को शुभकामनाएं दीं.
तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन, वर्तमान राज्यपाल-पदनामित जिष्णु देव वर्मा और राजस्थान के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एम. के स्टालिन ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं. सभी ने तेलंगाना की जनता की सेवा में उनके निरंतर योगदान के लिए अपनी आशाएं व्यक्त कीं.
देश भर से रेड्डी को मिली शुभकामनाएं
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री संजय कुमार ने भी मुख्यमंत्री के सार्वजनिक कल्याण के प्रति समर्पित सफल और स्वस्थ जीवन की कामना की. देश भर के अन्य कई नेताओं ने भी शुभकामनाएं देते हुए तेलंगाना के विकास और उनके राजनीतिक नेतृत्व में रेवंत रेड्डी की भूमिका को स्वीकार किया. यह स्पष्ट है कि रेवंत रेड्डी को मिली ये शुभकामनाएं सिर्फ एक औपचारिक बधाई नहीं हैं, बल्कि उनके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव और तेलंगाना की राजनीति में उनके महत्वपूर्ण स्थान की स्वीकृति हैं.
