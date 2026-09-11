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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी-पुतिन की कार डिप्लोमेसी का वीडियो वायरल, एक ही गाड़ी में सवारी

PM मोदी-पुतिन की कार डिप्लोमेसी का वीडियो वायरल, एक ही गाड़ी में सवारी

ब्रिक्स के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है. इसी दौरान भारत पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच कार डिप्लोमेसी देखने को मिली है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 11 Sep 2026 05:24 PM (IST)
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ब्रिक्स सम्मेलन के बीच पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने करीब 50 मिनट तक द्विपक्षीय बैठक की. दोनों ही नेता बैठक के बाद एक कार में प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंचे. पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ने भारत मंडपम में इनोपरोम का प्रदर्शनी का दौरा किया है. इस दौरान पुतिन और मोदी में जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली. इससे पहले पीएम मोदी और पुतिन ने हाथ मिलाए और गले लगाया. इसके अलावा हफ्ते भर पहले किर्गीजस्तान की राजधानी बिश्केक में 1 सितंबर को SCO शिखर सम्मेलन में पहुंचे दोनों नेता एक साथ कार में नजर आए थे. दोनों नेताओं की मुलाकात अक्सर गर्मजोशी भरी रहती है. 

 


इससे पहले पीएम मोदी और पुतिन के बीच करीब 40 मिनट की द्विपक्षीय मीटिंग हुई है. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में दोनों के बीच बिजनेस, रक्षा और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है. इसके अलावा मीटिंग में वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है. 

पुतिन ने रूस आने का मोदी को दिया न्यौता
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का न्यौता दिया है. पीएम मोदी ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है. शिखर सम्मेलन की तारीख दोनों देशों की आपसी सुविधा के मुताबिक, राजनयिक माध्यमों से तय की जाएगी. 

तिरुवल्लुवर की किताब गिफ्ट करने पर क्या बोले पीएम मोदी

इससे पहले द्विपक्षीय बैठक से पहले पीएम मोदी ने पुतिन को किताब गिफ्ट की है. पीएम मोदी ने कहा है कि यह तमिल कवि तिरुवल्लुवर की लिखी किताब है. यह मानव मूल्यों से जुड़ी हुई है. इसका रूसी अनुवाद करवाया गया है. यह किताब हमारे रिश्तों को मजबूत करेगी. 

बैठक में दोनों नेताओं के बीच क्या हुई चर्चा?
सू्त्रों की मानें तो दोनों देशों के नेताओं ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष समेत कई मुद्दों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की है. बैठक में रेलवे, सुरंग निर्माण में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने, इस्पात मूल्य की सीरीज डेवलप करना, बिजनेस टू बिजनेस अवसरों को विस्तार देना, औऱ रूसी बाजार तक भारतीय कंपनियों की पहुंच बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है. इसके अलावा असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग, ईंधन चक्र और लाइफ साइकिल सपोर्ट, रूस में भारतीय श्रमिकों की संख्या बढ़ाने और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग और उर्वरक इलाके में स्ट्रैटेजिक संयुक्त उपक्रमों के जरिए साझेदारी मजबूत करने जैसे मुद्दे भी वार्ता के हिस्सा रहे. इससे पहले दिसंबर 2025 में दोनों नेताओं ने नई दिल्ली में 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की मुलाकात की थी. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 11 Sep 2026 04:57 PM (IST)
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