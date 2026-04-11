संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO

संसद भवन परिसर में शनिवार (11 अप्रैल) को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक आमने-सामने आए और कुछ देर तक बातचीत करते दिखे. ये सिर्फ एक मुलाकात के अलावा राजनीतिक माहौल का अलग चेहरा भी था. सार्वजनिक मंचों पर तीखी बयानबाजी के बीच निजी तौर पर संवाद की झलक दिखाई पड़ी.

पीएम मोदी और राहुल गांधी की बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी कार से बाहर निकले और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ बातचीत करते दिखे. दोनों नेताओं ने सौहार्दपूर्ण ढंग से बात की. वीडियो में उन्हें पास खड़े होकर ध्यानपूर्वक बातचीत करते हुए देखा जा सकता है. हालांकि यह बातचीत संक्षिप्त थी, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच अक्सर होने वाली तीखी राजनीतिक बयानबाजी के बीच इसने एक अलग ही छाप छोड़ी है.

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives at Prerna Sthal on the Parliament premises to pay a floral tribute to Mahatma Jyotiba Phule on his 200th birth anniversary today.



Lok Sabha Speaker Om Birla, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Union Minister Arjun Ram Meghwal, former… pic.twitter.com/QexqUVky1Z — ANI (@ANI) April 11, 2026

प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच सीधे और अनौपचारिक संवाद की एक दुर्लभ झलक सामने आई. दोनों नेताओं के बात करते समय आस-पास मौजूद लोग कुछ देर के लिए रुक गए, जिससे संसद परिसर की सामान्य कार्यवाही में यह एक ऐतिहासिक क्षण बन गया है.

ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर हुआ कार्यक्रम

पीएम मोदी महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए संसद परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पहुंचे थे. इस अवसर पर कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिन्होंने सामाजिक न्याय, शिक्षा और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान में फुले के योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश और अन्य नेता भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे.

इस आयोजन में कई दलों के नेता फुले की विरासत को याद करने के लिए एक साथ आए, जिनका कार्य समकालीन सामाजिक और राजनीतिक चर्चा में आज भी याद किया जाता है. पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच हुई संक्षिप्त बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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