राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज (30 जनवरी) को पुण्यतिथि है इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है. 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी. गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की.

पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को किया याद

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत-शत नमन. पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधार स्तंभ है. उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा. पीएम मोदी ने एक और पोस्ट कर कहा कि पूज्य बापू ने मानवता की रक्षा के लिए हमेशा अहिंसा पर बल दिया. इसमें वह शक्ति है, जो बिना हथियार के दुनिया को बदल सकती है.

पूज्य बापू ने मानवता की रक्षा के लिए हमेशा अहिंसा पर बल दिया। इसमें वह शक्ति है, जो बिना हथियार के दुनिया को बदल सकती है।



अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परन्तपः।



अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते॥ pic.twitter.com/DOkI98wdYu — Narendra Modi (@narendramodi) January 30, 2026

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि महात्मा गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटिश नमन. पूज्य बापू ने भाषा, क्षेत्र, जाति में बंटे देश को एक कर आजादी के आंदोलन को व्यापकता दी. स्वदेशी, स्वाधीनता व स्वच्छता को एक सूत्र में बांधकर गौरवशाली भारत की कल्पना करने वाले महात्मा गांधी जी के विचार हमें प्रेरित करते रहेंगे.

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर क्या बोले सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन. श्रद्धेय 'बापू' का सत्यनिष्ठ आचरण, अहिंसा की उनकी अडिग साधना और मानवता के प्रति अनन्य करुणा संपूर्ण विश्व को सदैव आलोकित करती रहेगी. आइए बापू के आदर्शों को आत्मसात कर समृद्ध, न्यायपूर्ण और विकसित भारत के निर्माण में अपना श्रेष्ठ योगदान दें.

