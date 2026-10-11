चेन्नई में छात्रों से PM मोदी का संवाद, बोले- 'युवा निडर होकर...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (11 अक्टूबर, 2026) को चेन्नई में छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि आज का युवा निडर होकर विकसित भारत के विजन की ताकत बनना चाहता है. विकसित भारत के लिए जो नए आईडीयाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशन्स चाहिए, उनसे भारत ही नहीं, विश्व का भविष्य भी तय होगा.

उन्होंने कहा कि आज दुनिया समाधान ढूंढ रही है और आपके पास उन्हें देने की क्षमता है. भारत में जो अनगिनत अवसर हैं, मैं चाहता हूं कि हर युवा खुद को भारत की तरफ से दिए जाने वाले अनगिनत मौकों के बड़े कैनवस पर देखे, क्योंकि यह आपका समय है, यह आपका मौका है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा. हम सब मिलकर इसे करेंगे.

स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई स्थित जयगोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल के गोल्डन जुबली समारोह में संबोधन देते हुए कहा, ‘विश्व हिंदू विद्या केंद्र आज अपना गोल्डेन जुबली मना रहा है. ये माइलस्टोन जितना बड़ा है, इसकी यात्रा भी उतनी ही इंस्पायरिंग है. मैं इस अवसर पर जयगोपाल गरोडिया जी के योगदान को भी मैं आदरपूर्वक याद करता हूं. उन्होंने विद्यालय के भवन निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग दिया. आज मैं उन सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, अभिभावकों और पूर्व विद्यार्थियों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हिंदू विद्यालय की यात्रा को सफल बनाया है.’

अब भारत के युवाओं के पास प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आज की जेनेरेशन भारत को स्पोर्ट्स की दुनिया में भी नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। - पीएम @narendramodi #TNWelcomesModi https://t.co/V2oamjjnSG — BJP (@BJP4India) October 11, 2026

उन्होंने कहा कि 50 साल का समर्पण, 50 साल का कमिटमेंट और 50 साल का युवा जीवन, एक संस्थान कैसे शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रभक्त नागरिकों का निर्माण करता है, ये स्थान इसका भी उदाहरण है. मैंने मन की बात में इसकी चर्चा भी की थी कि कैसे गिरिजा अम्मा ने बच्चों को एक आइडिया दिया. हर बच्चा रोज सिर्फ एक रुपये बचाए और उसे देश के सैनिकों के लिए समर्पित करे.’

छोटे-छोटे योगदान से बड़ा बदलाव आ सकता है- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ‘जब हजारों बच्चे इस संकल्प से जुड़े तो लगभग 40 लाख रुपये जुटा लिए, ये कितना इंस्पायरिंग उदाहरण है. छोटे-छोटे योगदान से बड़ा बदलाव आ सकता है. चाहे मुश्किल समय में जरूरतमंदों की मदद करना हो या सफाई अभियान में हिस्सा लेना हो, सेवा के ये मूल्य हिंदू विद्यालय परिवार की समृद्ध विरासत का एक अहम हिस्सा हैं.’

उन्होंने कहा, ‘हाल ही में, मैंने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को थिरुक्कुरल का एक रशियन एडिशन गिफ्ट किया. थिरुक्कुरल उन लोगों के लिए एक यूनिक गाइड है, जो जिंदगी भर सीखते रहना चाहते हैं. तिरुवल्लुवर जी एक मशहूर कुरल के जरिए हमें सिखाते हैं कि कुछ नया सीखना ही काफी नहीं है. हमें उस सीख को प्रैक्टिस में भी लाना चाहिए. यह सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी सबक है.’

आज देश का एजुकेशन लैंडस्केप बदल रहा है- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ‘आज देश में एजुकेशन का पूरा लैंडस्केप बदल रहा है. 2014 में भारत में करीब 750 यूनिवर्सिटीज थी, आज इनकी संख्या बढ़कर 1,300 से भी ज्यादा हो गई हैं. कॉलेजों की संख्या भी करीब 38 हजार से बढ़कर 52 हजार से भी अधिक हो चुकी है. बीते सालों में देश को अनेक IITs, IIMs, ट्रिपल आईआईटीज और AIIMS मिले हैं.’

उन्होंने कहा, ‘आज भारत में खेलों के लिए नई सुविधाएं बन रही हैं. युवा खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग और सपोर्ट मिल रहा है. आज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भारत का कद भी बढ़ रहा है. भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games) की मेजबानी की तैयारी कर रहा है. हम 2036 ओलंपिक की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं.’

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