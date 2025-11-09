हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाउत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी रैली, PM मोदी को सुनने देहरादून पहुंचे एक लाख से ज्यादा लोग; 8260 करोड़ की मिली सौगात

उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी रैली, PM मोदी को सुनने देहरादून पहुंचे एक लाख से ज्यादा लोग; 8260 करोड़ की मिली सौगात

PM Modi in Uttarakhand: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर कहा कि 2047 में भारत जब विकसित राष्ट्रों की कतार में होगा, तब उत्तराखंड भी पूरी तरह तैयार रहेगा.

By : दानिश खान | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 09 Nov 2025 05:02 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

देवभूमि उत्तराखंड ने रविवार (9 नवंबर, 2025) को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक उत्सव मनाया. राज्य की रजत जयंती के इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी देहरादून पहुंचे और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (FRI) में आयोजित भव्य समारोह में शामिल हुए. समारोह में उन्होंने उत्तराखंड को 8,260 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात दी और प्रदेश की विकास यात्रा को हर उत्तराखंडी के संकल्प की जीत बताया.

पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत गढ़वाली भाषा में जनता का अभिवादन करते हुए की. उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का मेरा भाई बंधो, भैया भूली, आप सभी को मेरा नमस्कार. इसके बाद उन्होंने कहा, ‘2047 मा भारत थे विकसित देशों की लेन मा ल्याण थुणी म्यारो उत्तराखंड मेरो देवभूमि पूरी तरह से त्यार छिन, यानी 2047 में भारत जब विकसित राष्ट्रों की कतार में होगा, तब उत्तराखंड भी पूरी तरह तैयार रहेगा.’

प्रधानमंत्री ने राज्य के 25 सालों की उपलब्धियां गिनाईं

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की 25 सालों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा, ‘राज्य का बजट 4,000 करोड़ रुपये से बढ़कर अब एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है. उत्तराखंड अब ऊर्जा प्रदेश बन चुका है, बिजली उत्पादन चार गुना तक बढ़ा है, राज्य में सड़क संपर्क का जाल तेजी से फैला है और सड़कों की लंबाई दोगुनी हो गई है.’

हवाई कनेक्टिविटी पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ‘पहले छह महीने में चार हजार यात्री हवाई जहाज से आते थे, जबकि आज यह संख्या एक दिन में चार हजार तक पहुंच गई है. शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जहां पहले एक ही मेडिकल कॉलेज था, वहीं अब राज्य में 10 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं.’ उन्होंने कहा, ‘वैक्सीन कवरेज जो कभी 25 फीसदी भी नहीं था, आज 100 फीसदी तक पहुंच चुका है. स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और खेल से जुड़े प्रोजेक्ट राज्य को नई दिशा दे रहे हैं. इस समय दो लाख से अधिक परियोजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं, जो युवाओं को रोजगार देने में गेम चेंजर साबित होंगी.’

पीएम मोदी ने लोगों को दिया स्थानीय पर्वों को बढ़ावा देने का सुझाव

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘जहां चाह, वहां राह... और उत्तराखंड ने इस कहावत को सही साबित किया है.’ उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में योग केंद्र और होम स्टे विकसित किए जाएं. साथ ही उन्होंने पहाड़ी भोजन को पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाने पर जोर दिया. पीएम मोदी ने स्थानीय पर्वों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला, एक मेला अभियान चलाने का सुझाव दिया ताकि फूलदेई, हरेला जैसे त्योहार अंतरराष्ट्रीय पहचान पा सकें.

पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना की

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने आपदा प्रबंधन और भूमि अतिक्रमण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी उल्लेखनीय काम किया है. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश ने सीमित संसाधनों के बावजूद विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं. इस अवसर पर पीएम मोदी ने उत्तराखंड की गौरवशाली यात्रा के प्रतीक के रूप में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया.

PM मोदी के संबोधन ने रजत जयंती समारोह को नए आयाम तक पहुंचाया

प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान कार्यक्रम में भीड़ का उत्साह देखने लायक था. अनुमान के मुताबिक, करीब एक लाख 10 हजार से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सीधे सुना, जबकि हजारों लोग सभा स्थल के बाहर सड़कों पर मौजूद रहे. इसे उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी जनसभा बताया जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐतिहासिक संबोधन ने रजत जयंती समारोह को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया, जहां अतीत के संघर्षों की यादें और भविष्य की आशाओं का संगम दिखाई दिया.

यह भी पढ़ेंः जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली

Published at : 09 Nov 2025 05:02 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand PM Modi DEHRADUN NARENDRA MODI PUSHKAR SINGH DHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
चुनाव 2025
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग से लेकर स्टार कास्ट तक का हुआ खुलासा
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग-स्टार कास्ट का हुआ खुलासा
विश्व
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election : महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी। NDA । Mahagathbandhan
Saru: Kahani Mein TWIST! Ved और Saru के रिश्ते में Anika ने चली नई चाल #sbs
Bihar Election 2025: 'बिहार चुनाव में PAK की एंट्री'- BJP नेता Ramesh Bidhuri का Rahul पर आरोप
Delhi की हवा हुई और जहरीली, AQI स्तर समान्य से कई गुना ज्यादा हुआ खतरनाक । Delhi Air Pollution
Bihar Election : पहले चरण के बाद कौन आगे कौन पीछे, ये आंकड़े जानकर इस गठबंधन को लगेगा बड़ा झटका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
चुनाव 2025
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग से लेकर स्टार कास्ट तक का हुआ खुलासा
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग-स्टार कास्ट का हुआ खुलासा
विश्व
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
क्रिकेट
Fastest Fifty: टूट गया युवराज सिंह का रिकॉर्ड! इस भारतीय बल्लेबाज ने 11 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास
टूट गया युवराज सिंह का रिकॉर्ड! इस भारतीय बल्लेबाज ने 11 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास
हेल्थ
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
यूटिलिटी
बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच लेना है एयर प्यूरीफायर? खरीदते समय इन टिप्स का रखें ध्यान
बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच लेना है एयर प्यूरीफायर? खरीदते समय इन टिप्स का रखें ध्यान
ऑटो
दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: इन EV मालिकों को मिलेगी सब्सिडी, जानें कैसे करें आवेदन?
दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: इन EV मालिकों को मिलेगी सब्सिडी, जानें कैसे करें आवेदन?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget