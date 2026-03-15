'अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, लेकिन भारत...', ईरान युद्ध के बीच पीयूष गोयल का बड़ा बयान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPiyush Goyal On Indian Economy: 'युद्ध के कारण थोड़े समय के लिए अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, लेकिन भारत...', मिडिल ईस्ट में छिड़े जंग के बीच पीयूष गोयल का बड़ा बयान

Piyush Goyal On Indian Economy: 'युद्ध के कारण थोड़े समय के लिए अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, लेकिन भारत...', मिडिल ईस्ट में छिड़े जंग के बीच पीयूष गोयल का बड़ा बयान

Piyush Goyal: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ग्लोबल वॉर के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर थोड़े समय के लिए असर पड़ सकता है, लेकिन देश जल्द ही इससे उबर जाएगा और विकास की रफ्तार जारी रहेगी।

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 15 Mar 2026 11:29 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक हालात और युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर थोड़े समय के लिए असर पड़ सकता है, लेकिन देश इन चुनौतियों से जल्दी उबर जाएगा. उन्होंने यह बात CNBC-TV18 India Business Leaders Awards 2026 के दौरान कही. गोयल ने कहा कि भारत एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसके बुनियादी आर्थिक आधार काफी मजबूत हैं. उन्होंने कहा कि फिलहाल दुनिया में चल रहे युद्ध के कारण कुछ समय के लिए आर्थिक गतिविधियों में कमी आ सकती है, लेकिन आने वाले महीनों में इसकी भरपाई हो जाएगी. उनके मुताबिक भारत कम से कम अगले दो दशकों तक दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा.

गोयल ने वैश्विक ऊर्जा संकट पर भी बात की और कहा कि भारत के पास कच्चे तेल और ईंधन का पर्याप्त भंडार है. उन्होंने बताया कि पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल की सप्लाई में किसी तरह की परेशानी नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर एलपीजी सप्लाई में देरी होती है तो उसके लिए मिट्टी तेल यानी केरोसिन का उत्पादन भी बढ़ाया गया है. इसके अलावा भारत अलग-अलग देशों से एलपीजी और एलएनजी का आयात भी कर रहा है. ऊर्जा के लिए भारत कई देशों से सप्लाई के विकल्प तलाश रहा है, जिनमें कनाडा, अमेरिका और रूस जैसे देश शामिल हैं.

रुपये को लेकर क्या बोले

गोयल ने कहा कि युद्ध या वैश्विक तनाव के समय निवेशक अक्सर सुरक्षित विकल्पों की ओर जाते हैं, इसलिए सोना और चांदी की मांग बढ़ जाती है. इसी कारण हाल के दिनों में इनके आयात में भी तेजी देखी गई है. उन्होंने कहा कि फिलहाल दबाव में चल रहा भारतीय रुपया धीरे-धीरे मजबूत हो जाएगा, खासकर जब वैश्विक तनाव कम होगा.

निर्यातकों के लिए सरकार की तैयारी

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार निर्यात से जुड़े संगठनों के साथ रोजाना संपर्क में है और समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन भी शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसी योजनाएं भी तैयार की हैं जिनसे निर्यात करने वाली कंपनियों को बीमा सुरक्षा मिल सके. अगर समुद्री रास्तों में परेशानी के कारण माल को नुकसान होता है या डिलीवरी में देरी होती है, तो उन्हें मदद दी जाएगी. मौजूदा समय में खासकर  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड शी के आसपास बढ़े तनाव के कारण शिपिंग पर असर पड़ रहा है.

Published at : 15 Mar 2026 11:29 PM (IST)
Tags :
Indian Economy Piyush Goyal डॉलर OIL US Israel Iran Strike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Piyush Goyal On Indian Economy: 'युद्ध के कारण थोड़े समय के लिए अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, लेकिन भारत...', मिडिल ईस्ट में छिड़े जंग के बीच पीयूष गोयल का बड़ा बयान
'अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, लेकिन भारत...', ईरान युद्ध के बीच पीयूष गोयल का बड़ा बयान
इंडिया
'आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री कभी...', चाबहार बंदरगाह को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर अटैक, जानें क्या बोले जयराम रमेश
'आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री कभी...', चाबहार बंदरगाह को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर अटैक, जानें क्या बोले जयराम रमेश
इंडिया
Bye-election 2026 Schedule: देश के 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, 9 और 23 अप्रैल को होगी वोटिंग, जानें कब आएगा रिजल्ट
देश के 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, 9 और 23 अप्रैल को होगी वोटिंग, कब आएगा रिजल्ट?
इंडिया
West Bengal Assembly Election 2026: '4 मई बंगाल से TMC गई...', गौरव वल्लभ ने चुनाव तारीखों के ऐलान पर TMC और कांग्रेस पर साधा निशाना
'4 मई बंगाल से TMC गई...', गौरव वल्लभ ने चुनाव तारीखों के ऐलान पर TMC और कांग्रेस पर साधा निशाना
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Sandeep Chaudhary: 21 दिन..निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Election 2026
Assembly Election 2026: 5 राज्यों में चुनाव..किसका चलेगा दांव? | BJP | TMC | Breaking | ABP News
Opinion Poll 2026:5 राज्यों में तारीखें तय, जानिए अब किसकी बनेगी सरकार? | TMC | BJP | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में LPG वितरण का नया सिस्टम, 5 किलो वाले सिलेंडर पर रोक, इन 8 सेवाओं में होगी कटौती
दिल्ली में LPG वितरण का नया सिस्टम, 5 किलो वाले सिलेंडर पर रोक, इन 8 सेवाओं में होगी कटौती
बिहार
AIMIM नेता अख्तरुल ईमान के साथ तेजस्वी यादव ने किया इफ्तार, राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल तेज
AIMIM नेता अख्तरुल ईमान के साथ तेजस्वी यादव ने किया इफ्तार, राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल तेज
क्रिकेट
राजस्थान रॉयल्स को खरीदना चाहता है IPL का पूर्व चेयरमैन, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
राजस्थान रॉयल्स को खरीदना चाहता है IPL का पूर्व चेयरमैन, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026: बंगाल में 8 की जगह अब सिर्फ 2 चरणों में चुनाव, ममता बनर्जी के लिए कितना मुश्किल? जानें एक्सपर्ट्स की राय
बंगाल में 8 की जगह सिर्फ 2 चरणों में चुनाव, ममता के लिए कितना मुश्किल? जानें एक्सपर्ट्स की राय
साउथ सिनेमा
'केडी: द डेविल' के नए गाने ने मचाया धमाल, 'सरके चुनर तेरी सरके' में नोरा फतेही और संजय दत्त ने लगाई आग
'केडी: द डेविल' के नए गाने ने मचाया धमाल, 'सरके चुनर तेरी सरके' में नोरा फतेही और संजय दत्त ने लगाई आग
इंडिया
Iran-Israel War: LPG संकट ने गिग वर्कर्स पर ढाया कहर, कमाई पर पड़ा असर, घर चलाने में हो रही परेशानी
LPG संकट ने गिग वर्कर्स पर ढाया कहर, कमाई पर पड़ा असर, घर चलाने में हो रही परेशानी
यूटिलिटी
आपके इलाके में PNG कनेक्शन मिलता है या नहीं, ऐसे कर सकते हैं चेक
आपके इलाके में PNG कनेक्शन मिलता है या नहीं, ऐसे कर सकते हैं चेक
ट्रेंडिंग
"ये मुंबई है यहां पैसा बरसता है" माया नगरी के ऑटो वाले कमा रहे 75000 रुपये महीना, वीडियो से हैरान इंटरनेट
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget