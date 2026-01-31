हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमेरिका के साथ ट्रेड डील का कब तक होगा ऐलान? पीयूष गोयल ने दिया ये जवाब, EU के साथ FTA पर क्या कहा?

अमेरिका के साथ ट्रेड डील का कब तक होगा ऐलान? पीयूष गोयल ने दिया ये जवाब, EU के साथ FTA पर क्या कहा?

अमेरिका से साथ चल रही ट्रेड डील पर बातचीत को लेकर पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई मुश्किल मुद्दे बचें हों, जिन्हें सुलझाना रह गया है. हम इसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 31 Jan 2026 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील हो चुकी है और पूरी दुनिया की नजर अमेरिका-इंडिया ट्रेड डील पर है कि आखिर ट्रंप भारत पर कितना टैरिफ लगाएंगे. दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील जल्द पूरी होने की ओर बढ़ेगी. 

केंद्रीय मंत्री ने हिन्दुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बातचीत पूरी होने की ओर बढ़ रही है. यह एक सकारात्मक और अच्छी डील है. उन्होंने कहा, 'हम सक्रियता से जुड़े हुए हैं. हम कभी कोई डील डेडलाइन ध्यान में रखते हुए नहीं करते हैं. जब दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएंगे तो तारीख की घोषणा कर दी जाएगी.'

उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई मुश्किल मुद्दे बचें हों, जिन्हें सुलझाना रह गया है. हम इसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. 

दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत पिछले साल से चल रही है, लेकिन अगस्त के महीने में रुकावट देखने को मिली थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया. इसमें 25% टैरिफ बतौर जुर्माना लगाया गया था, तब अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि यूक्रेन से युद्ध के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा. 

अगली डील किस देश के साथ, इसपर क्या बोले पीयूष गोयल?

केंद्रीय मंत्री ने अगली डील किस देश के साथ है, इसको लेकर भी जानकारी साझा की है. उन्होंने कहा कि कनाडाई के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बेहद ही उत्सुक हैं. इससे पहले खबर आई थी कि कार्नी मार्च में भारत का दौरा कर सकते हैं. गोयल ने कहा कि हमें नियम और शर्तों पर काम कर रहे हैं. हमें शुरुआत करनी होगी. 

ब्रिटेन वाली डील अच्छी थी, ईयू के साथ भी अच्छी: गोयल

इसके अलावा उन्होंने ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ डील को लेकर भी बातचीत की. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन वाली डील शानदार थी. यूरोपीय संघ के साथ समझौता भी उतना ही अच्छा है. हालांकि, डील की नकल नहीं कर सकते. हर देश की स्थितियां, अर्थव्यवस्था और हित मायने रखते हैं. हर डील अपने आप में खास होती है. 

उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के लोग हमारे साथ लगातार बने रहे. उन्होंने इस दिशा में ईमानदारी और गंभीरता से काम किया. 2022 से हमने बातचीत शुरू की थी. उन्होंने मन बना लिया था कि उन्हें भारत के साथ व्यापारिक समझौता करना है. हमें विश्वास है कि इस डील का अप्रूवल 2026 में ही हो जाएगा. इसके अलावा उन्होंने इस तरह की डील में सरकार की कार्यप्रणाली पर बात करते हुए कहा कि अतीत और वर्तमान में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भारत आज एक सम्मानित देश है. लोग राजनीतिक स्थिरता देखते हैं. वह मैक्रोइकोनॉमिक में स्थिरता देखते हैं. साथ ही निर्णय लेने वाला नेतृत्व भी इसकी खास वजह है. 

दुनिया भारत के टैलेंट पूल को पहचानती है: गोयल

गोयल ने कहा कि दुनिया भारत के टैलेंट पूल को पहचानती है. इसलिए अब अन्य देश भी भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा रखते हैं. भारत अपना पक्ष भी मजबूती से रखता है. हम पहले मौजूदा इकॉनोमी पर बात करते थे, जो एक बेहद ही गलत रणनीति थी. अब हम भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं. बीता हुआ समय मायने नहीं रखता है. उन्होंने पीएम मोदी के कथन को दोहराते हुए कहा कि आप भविष्य के एफटीए पर बातचीत कर रहे हैं. बीता हुआ समय मायने नहीं रखता. आज भारत की 4 ट्रिलियन इकॉनोमी मायने नहीं रखती है. 2047 में 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनोमी होगी, इसपर बातचीत कर रहे हैं.

Published at : 31 Jan 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Canada Piyush Goyal NARENDRA MODI India US Trade Deal EU-India Trade Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', मुनीर का जिक्र कर शहबाज का कबूलनामा, बताई पाकिस्तान की हकीकत
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', आसिम मुनीर का जिक्र कर शहबाज शरीफ का कबूलनामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
क्रिकेट
भारत के 9, पाकिस्तान के 3... श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
भारत के 9, पाकिस्तान के 3, श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
साउथ सिनेमा
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: यमराज बना सचिन, रेणुका की हालत खराब! डर के मारे कांप उठीं सासू माँ
Sunetra Pawar Deputy CM Oath: Sunetra Pawar की शपथ से पहले शरद पवार से मिलने पहुंचे पार्थ पवार
Kohrra Season 2: Quiet tone, psychological pressure और grounded realism ने फिर जीता audience का दिल
India Oil Strategy Shift Explained | Russia से Venezuela तक का Geopolitical Game | Paisa Live
Sunetra Pawar Deputy CM Oath: Sunetra Pawar की शपथ से ठीक पहले आ गई चौंकाने वाली खबर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', मुनीर का जिक्र कर शहबाज का कबूलनामा, बताई पाकिस्तान की हकीकत
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', आसिम मुनीर का जिक्र कर शहबाज शरीफ का कबूलनामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
क्रिकेट
भारत के 9, पाकिस्तान के 3... श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
भारत के 9, पाकिस्तान के 3, श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
साउथ सिनेमा
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
राजस्थान
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
शिक्षा
UGC के नए नियमों के पीछे कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान? जानिए शिक्षा मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई का पूरा सफर
UGC के नए नियमों के पीछे कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान? जानिए शिक्षा मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई का पूरा सफर
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह
चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget