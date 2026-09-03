Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUS ट्रेड डील से पहले भारत ने खींची ‘रेड लाइन’, कहा- '...तभी लगेगी मुहर'

US ट्रेड डील से पहले भारत ने खींची ‘रेड लाइन’, कहा- '...तभी लगेगी मुहर'

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जब अमेरिका भारत को उसके प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर और रियायती टैरिफ का लाभ देगा, तभी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 03 Sep 2026 04:41 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) पर भारत की स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि इस डील अंतिम रूप तभी दिया जाएगा, जब अमेरिका भारत को उसके प्रतिस्पर्धी देशों (जैसे वियतनाम, बांग्लादेश, चीन आदि) की तुलना में बेहतर और रियायती टैरिफ का लाभ देगा. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़े एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'जैसे ही अमेरिका हमारे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में हमें तरजीही दर देने में सक्षम होगा, हम बीटीए को अंतिम रूप देंगे और इसका अंतिम ब्योरा घोषित करेंगे.'

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर क्या बोले गोयल 

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत द्वारा अंतिम रूप दिए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट घरेलू कारोबारियों के लिए निर्यात के बड़े अवसर उपलब्ध कराते हैं. उन्होंने कहा कि भारत आने वाले महीनों या वर्षों में कनाडा, मेक्सिको, चिली, मर्कोसुर, एसएसीयू, जीसीसी और इजरायल के साथ भी व्यापार समझौते करेगा. मर्कोसुर, दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख क्षेत्रीय आर्थिक और व्यापारिक संगठन है जबकि एसएसीयू दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ और जीसीसी खाड़ी सहयोग परिषद है. जीसीसी में पश्चिम एशिया के छह देश शामिल हैं. 

US में BTA पर चर्चा करेंगे पीयूष गोयल

केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बयान ऐसे समय में आया है जब उनके अमेरिका दौरे की खबर सामने आ रही है. भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार (2 सितंबर 2026) को कहा कि पीयूष गोयल इस महीने के अंत में अमेरिका की यात्रा करेंगे, जहां वह G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच जारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ता पर चर्चा करेंगे. सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है.

व्यापार तक सीमित नहीं US-भारत का सहयोग: गोर

उन्होंने कहा, 'दोनों सरकारें ऐसे व्यापारिक संबंध बनाने की दिशा में काम कर रही हैं, जो निष्पक्ष, पारस्परिक और दोनों देशों के लिए लाभकारी हों. अमेरिका और भारत बहुत करीबी से मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है. वॉशिंगटन G20 बैठकों के लिए गोयल की मेजबानी करने को लेकर उत्सुक है. भारत और अमेरिका के बीच सहयोग केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं.'

उन्होंने इस साल की शुरुआत में हस्ताक्षरित पैक्ट सिलिका घोषणा का भी जिक्र किया. गोर के अनुसार, इस घोषणा का उद्देश्य इनोवेशन को बढ़ावा देने वाला रेगुलेटरी स्ट्रक्चर तैयार करना और अमेरिकी- भारतीय कंपनियों द्वारा सीमा-पार निवेश को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि यह पहल दोनों देशों में उद्यमियों और नए कारोबार खड़े करने वाली अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने में भी मदद करेगी.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 03 Sep 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Piyush Goyal Tariff Breaking News Abp News India US Trade Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
US ट्रेड डील से पहले भारत ने खींची ‘रेड लाइन’, कहा- '...तभी लगेगी मुहर'
US ट्रेड डील से पहले भारत ने खींची ‘रेड लाइन’, कहा- '...तभी लगेगी मुहर'
इंडिया
लद्दाख के सभी 7 जिलों में होंगी अपनी 'विकास परिषद', राज्यपाल ने दी मंजूरी
लद्दाख के सभी 7 जिलों में होंगी अपनी 'विकास परिषद', राज्यपाल ने दी मंजूरी
इंडिया
जम्मू में BSF का एक्शन, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिए को दबोचा
जम्मू में BSF का एक्शन, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिए को दबोचा
इंडिया
Xप्लेन: क्या फॉर्म-7 मुस्लिम वोटर्स के खिलाफ बना सबसे आसान हथियार? एक्सपर्ट्स से समझें
क्या फॉर्म-7 मुसलमानों के खिलाफ सबसे आसान हथियार? एक्सपर्ट्स से समझें
Advertisement

वीडियोज

NEPAL में अंधेरी सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोग, 900 की मौत..ड्रोन भी दे गए जवाब तस्वीरें रुला देंगी!
UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में कहर बरपा रही गंगा! | Varanasi Flood | PM Modi
UP-Bihar Flood Alert News: बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी ने घुमाया फोन...दिया बड़ा ऑर्डर! | Varanasi
UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में Ganga का रौद्र रुप! बाढ़ से त्राहिमाम... | Waether
UP-Bihar Flood Alert News | Gandak Nadi: बिहार से यूपी तक...बाढ़ का खतरनाक मंजर! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेलंगाना के CM ने मंत्री पर लिया एक्शन, बेटी ने लगाए थे आरोप
तेलंगाना के CM ने मंत्री को किया बर्खास्त, बेटी ने लगाए थे आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग नए आए हैं वह...', राम मंदिर ट्रस्ट में नई नियुक्तियों पर बोले इकबाल अंसारी
'जो लोग नए आए हैं वह...', राम मंदिर ट्रस्ट में नई नियुक्तियों पर बोले इकबाल अंसारी
इंडिया
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
क्रिकेट
रोहित शर्मा लेंगे संन्यास? आखिरी 10 पारियों के आंकड़े देख खुद तय कीजिए
रोहित शर्मा लेंगे संन्यास? आखिरी 10 पारियों के आंकड़े देख खुद तय कीजिए
बॉलीवुड
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- किस दिन वर्ल्डवाइड होगी रिलीज?
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- वर्ल्डवाइड रिलीज डेट
इंडिया
CJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'
CJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'
एग्रीकल्चर
सतावर की खेती के लिए ट्रेनिंग देगी सरकार, पौधे भी मिलेंगे मुफ्त
सतावर की खेती के लिए ट्रेनिंग देगी सरकार, पौधे भी मिलेंगे मुफ्त
ट्रेंडिंग
Video: बाढ़ में बहकर आया मासूम, गोद में लेकर इमोशनल हुए सेना के जवान
Video: बाढ़ में बहकर आया मासूम, गोद में लेकर इमोशनल हुए सेना के जवान
ABP NEWS
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
ABP NEWS
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
ABP NEWS
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
ABP NEWS
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
ABP NEWS
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
Embed widget