दल-बदल रोधी कानून में सुधार के लिए लगाई गई जनहित याचिका(PIL) पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है. CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस कानून में सुधार के लिए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विधि आयोग से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है.

CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच ने याचिका पर चुनाव आयोग और विधि आयोग के अलावा कानून एवं न्याय मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को भी नोटिस जारी किए हैं.

नेता कर रहे ‘रणनीतिक इस्तीफे'

दल-बदल रोधी कानून की व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ए. सेतु ने यह जनहित याचिका (PIL) दायर की है. जनहित याचिका में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के इस्तीफों के कथित दुरुपयोग पर चिंता जताई गई है. याचिका के अनुसार, इस्तीफों का इस्तेमाल अयोग्यता की कार्रवाई से बचने और निर्वाचित सरकारों के अस्तित्व को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है. वकील आर. सतीश कुमार और जतिन के माध्यम से दायर याचिका में संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत होने वाली कार्रवाई से बचने के लिए सांसदों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की ओर से होने वाले ‘‘रणनीतिक इस्तीफों’’ के दुरुपयोग को रोकने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

दल-बदल पर समय से हो निर्णय

PIL में ये निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि इस्तीफों और अयोग्यता संबंधी कार्यवाही पर समयबद्ध, तर्कसंगत और पारदर्शी तरीके से फैसला सुनिश्चित किया जाए. अध्यक्ष-केंद्रित निर्णय व्यवस्था की संस्थागत समीक्षा सुनिश्चित की जाए. यह स्पष्ट किया जाए कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में सरकार बनाने के लिए बहुमत का परीक्षण केवल विधिवत गठित सदन के पटल पर ही किया जाना चाहिए. इसके लिए अनुच्छेद 188 के तहत सदस्यों को शपथ दिलाए जाने के बाद सदन में बहुमत परीक्षण हो, न कि संसद या विधानसभा के बाहर समर्थन पत्रों अथवा प्रदर्शनों के माध्यम से.

याचिका में कहा गया है कि जिन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही चल रही होती है या जिन्हें ऐसी कार्यवाही शुरू होने की आशंका होती है, वे अक्सर अध्यक्ष या सभापति के मामले में गुण-दोष के आधार पर फैसला लेने से पहले ही रणनीतिक तरीके से इस्तीफा दे देते हैं. याचिका के अनुसार, ऐसे इस्तीफों का इस्तेमाल राजनीतिक गठजोड़ बदलने, विधानसभाओं की संख्या बल को प्रभावित करने और निर्वाचित प्रतिनिधियों को दल-बदल रोधी कानून के तहत निर्धारित परिणामों से बचने में मदद करने के लिए किया जा सकता है.

दल-बदल कानून को सख्त बनाने का अनुरोध

याचिका में कहा गया है, ‘‘यह घोषित किया जाए और निर्देश दिया जाए कि यदि किसी सांसद या राज्य विधानसभा के सदस्य के खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही लंबित है या उसके शुरू होने की उचित आशंका है, तो ऐसे समय में दिया गया इस्तीफा अपने आप अयोग्यता की कार्यवाही को समाप्त नहीं करेगा और न ही उसे निष्प्रभावी बनाएगा.

साथ ही, अध्यक्ष या सभापति को इस्तीफे की स्वैच्छिकता और वास्तविकता तथा अयोग्यता संबंधी याचिका, दोनों पर वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों के आधार पर तर्कसंगत आदेश दर्ज करना होगा.’’ याचिका में विधानसभा अध्यक्षों और सभापतियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों के आधार पर इस्तीफों की स्वैच्छिकता और वास्तविकता की जांच करें तथा तर्कसंगत आदेश पारित करें. साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि लंबित अयोग्यता संबंधी कार्यवाही पर स्वतंत्र रूप से फैसला किया जाए.

इनपुट: पीटीआई भाषा