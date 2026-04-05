51 लाख सिलेंडर की डिलीवरी, 3.6 लाख PNG कनेक्शन... LPG संकट के बीच सरकार ने क्या-क्या बताया?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया51 लाख सिलेंडर की डिलीवरी, 3.6 लाख PNG कनेक्शन... देश में LPG संकट के बीच सरकार ने क्या-क्या बताया?

51 लाख सिलेंडर की डिलीवरी, 3.6 लाख PNG कनेक्शन... देश में LPG संकट के बीच सरकार ने क्या-क्या बताया?

Gas Supply in India: पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि भारत में कुल बुकिंग में ऑनलाइन LPG सिलेंडर की हिस्सेदारी बढ़कर 95 प्रतिशत हो गई है और किसी वितरक एजेंसी पर गैस की कमी की रिपोर्ट सामने नहीं आई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 05 Apr 2026 06:46 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक एनर्जी काइसिस के बीच भारत सरकार ने रविवार (5 अप्रैल, 2026) को देश में एलपीजी की सफल डिलीवरी, ऑनलाइन सिलेंडर बुकिंग में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ पीएनजी के हो रहे विस्तार को लेकर आंकड़ों की जानकारी साझा की.

देश में गैस की कहीं कोई कमी नहीं: मंत्रालय

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देश भर में एक दिन पहले शनिवार (4 अप्रैल) को 51 लाख से ज्यादा एलपीजी सिलेंडरों की सफलतापूर्वक डिलीवरी की गई है और किसी भी वितरक एजेंसी पर गैस की कमी की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है.

मंत्रालय ने कहा कि कुल बुकिंग में ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर की हिस्सेदारी बढ़कर 95 प्रतिशत हो गई है. वितरक स्तर पर हेराफेरी को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) आधारित डिलीवरी 90 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जो कि मध्य पूर्व में संघर्ष शुरू होने से पहले फरवरी में 53 प्रतिशत की थी.

गैस वितरकों के पास आसानी से मिलेंगे छोटे LPG सिलेंडर: मंत्रालय

रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के मंत्रालय ने देश भर के उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर बुक करने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने और जरूरत होने पर ही वितरकों के पास जाने की सलाह दी है. मंत्रालय ने बताया कि शनिवार (4 अप्रैल, 2026) को पांच किलो वाले करीब 90,000 छोटे एलपीजी सिलेंडर्स की बिक्री की गई है. 23 मार्च से अब तक 6.6 लाख छोटे एलपीजी सिलेंडर्स की बिक्री हो चुकी है. मंत्रालय ने कहा कि पांच किलो वाले छोटे एलपीजी सिलेंडर वितरक एजेंसियों के पास मौजूद हैं और कोई वैध भी पहचान पत्र दिखाकर ग्राहक इन्हें प्राप्त कर सकते हैं.

देश में पीएनजी को दिया जा रहा बढ़ावा: मंत्रालय

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा दिया जा रहा है. मार्च से अब तक 3.9 लाख से अधिक पीएनजी के नए पंजीकरण हो चुके हैं और 3.6 लाख नए पीएनजी कनेक्शन को गैस की आपूर्ति दी गई है. राज्यों को घरेलू और व्यावसायिक दोनों उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने की सलाह भी दी गई है.

यह भी पढ़ेंः 'उनके पास...' असम सीएम हिमंता विश्व सरमा की पत्नी पर कांग्रेस के गंभीर आरोप, मचा सियासी बवाल

Published at : 05 Apr 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
PNG Petroleum Ministry LPG  LPG Cylinder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
51 लाख सिलेंडर की डिलीवरी, 3.6 लाख PNG कनेक्शन... देश में LPG संकट के बीच सरकार ने क्या-क्या बताया?
51 लाख सिलेंडर की डिलीवरी, 3.6 लाख PNG कनेक्शन... LPG संकट के बीच सरकार ने क्या-क्या बताया?
इंडिया
Assam Assembly Elections 2026: 'हिमंता बिस्वा सरमा की वाइफ के पास 3 पासपोर्ट कैसे?' कांग्रेस के आरोपों पर भड़के असम CM, कहा- 48 घंटे के भीतर...
'हिमंता की वाइफ के पास 3 पासपोर्ट कैसे?' कांग्रेस के आरोप पर भड़के असम CM, कहा- 48 घंटे के भीतर...
इंडिया
'कोई कितना बड़ा भी गुंडा क्यों न हो...', कूचविहार में PM मोदी की हुंकार, कहा- कट, कमीशन और करप्शन से बंगाल बेहाल
'कोई कितना बड़ा भी गुंडा क्यों न हो...', कूचविहार में PM मोदी की हुंकार, कहा- कट, कमीशन और करप्शन से बंगाल बेहाल
इंडिया
Telangana News: फ्रिज फटने से 2 लोगों की मौत, शॉर्ट सर्किट बना कारण, ना करें ये लापरवाही
फ्रिज फटने से 2 लोगों की मौत, शॉर्ट सर्किट बना कारण, ना करें ये लापरवाही
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hai: राजकुमार राव-सान्या मल्होत्रा की 'टोस्टर' का ट्रेलर | Bollywood Masala | Toaster Trailer
Khabar Filmy Hain: 'टिटहरी'-'सरके चुनर' कंट्रोवर्सी के बाद 'सजन रे' | Bollywood Masala | Badshah | Nora
Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Iran- Israel War: पायलट के बदले होगी बड़ी सौदेबाजी? बुशहर के बाद करज बना जंग का मैदान ! | ABP News
Chitra Tripathi: ट्रंप की ये चूक बन गई सबसे बड़ी मुसीबत! | Iran US Israel Wa | Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ऑपरेशन सिंदूर में नहीं गिरा भारत का राफेल, भ्रम में PAK', US के Ex पायलट ने बताया कैसे इंडिया ने बनाया बेवकूफ
'ऑपरेशन सिंदूर में नहीं गिरा भारत का राफेल, भ्रम में PAK', US के Ex पायलट ने बताया कैसे इंडिया ने बनाया बेवकूफ
पंजाब
चंडीगढ़ में बीजेपी ऑफिस के बाहर ब्लास्ट के मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने हरियाणा से दबोचा
चंडीगढ़ में बीजेपी ऑफिस के बाहर ब्लास्ट के मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने हरियाणा से दबोचा
क्रिकेट
SRH ने रचा इतिहास, बना दिया सबसे बड़ा स्कोर; IPL में पहले कभी नहीं हुआ ऐसा
SRH ने रचा इतिहास, बना दिया सबसे बड़ा स्कोर; IPL में पहले कभी नहीं हुआ ऐसा
ओटीटी
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म, एक ने 65 दिनों से जमा रखी है धाक
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म
विश्व
ईरान में ‘मिशन इम्पॉसिबल’ जैसा ऑपरेशन, अमेरिकी पायलट को ऐसे निकाला गया सुरक्षित, जानिए पूरी कहानी
ईरान में ‘मिशन इम्पॉसिबल’ जैसा ऑपरेशन, अमेरिकी पायलट को ऐसे निकाला गया सुरक्षित, जानिए पूरी कहानी
चुनाव 2026
Assam Assembly Elections 2026: 'हिमंता बिस्वा सरमा की वाइफ के पास 3 पासपोर्ट कैसे?' कांग्रेस के आरोपों पर भड़के असम CM, कहा- 48 घंटे के भीतर...
'हिमंता की वाइफ के पास 3 पासपोर्ट कैसे?' कांग्रेस के आरोप पर भड़के असम CM, कहा- 48 घंटे के भीतर...
ट्रेंडिंग
तलाक के बाद मायके लौटी बेटी, पिता ने ढोल-नगाड़ों से किया स्वागत, VIDEO देख लोग बोले—यही है असली सपोर्ट
तलाक के बाद मायके लौटी बेटी, पिता ने ढोल-नगाड़ों से किया स्वागत, VIDEO देख लोग बोले—यही है असली सपोर्ट
शिक्षा
Haryana Board Exam 2026: हरियाणा में दो बार होंगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, आवेदन शुरू
हरियाणा में दो बार होंगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, आवेदन शुरू
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget