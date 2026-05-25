10 दिन में चौथी बार बढ़ीं पेट्रोल-डीजल की कीमतें तो आगबबूला हुए राहुल गांधी, कहा- 'चुपके-चुपके...'

देश में बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पेट्रोल-डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके-चुपके आपकी जेब कटती रहे.

राहुल गांधी ने पीएम मोदी को महंगाई मैन बताते हुए कहा लिखा, 'महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला. पेट्रोल-डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं- ताकि चुपके-चुपके आपकी जेब कटती रहे.'

कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था. पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल-डीजल ₹8 महंगा कर दिया. उन्होंने कहा कि ये बढ़त होती ही जाएगी.

महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला।



पेट्रोल-डीज़ल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं - ताकि चुपके-चुपके आपकी जेब कटती रहे।



मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था। पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे - और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल-डीजल ₹8 महंगा कर दिया।



और, ये… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 25, 2026

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है- चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार.

ये भी पढ़ें- पेट्रोल-डीजल की कीमतें होंगी कंट्रोल? भारत आ रहीं वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट, ट्रंप दे चुके हैं सस्ते तेल का ऑफर

मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा?

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि पेट्रोल की लूट का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है. 10 दिन में चौथी बार बढ़ोतरी. मोदी सरकार ने आम लोगों की बचत को जलाने के लिए पेट्रोल पर खूब पैसे लुटाए हैं.



खरगे ने बताया कि 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के दौरान, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में 175.34% की वृद्धि हुई. मोदी सरकार के कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में एक पैसा भी नहीं बढ़ा है. इसके बावजूद, मोदी सरकार ने पेट्रोल की कीमत 2014 में ₹71.41 प्रति लीटर से बढ़ाकर 2026 में ₹102.12 प्रति लीटर कर दी है, जो 43.01% की वृद्धि है और डीजल की कीमत ₹56.71 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹95.20 प्रति लीटर कर दी है, जो 67.87% की वृद्धि है.

The Daily Assault of FUEL LOOT is not over yet!



4th hike in 10 days !!



Petrol – ₹7.35/litre

Diesel – ₹7.53/litre



Modi Govt has sprinkled Petrol to Burn the Savings of common people.



⛽️Between 2004 and 2014, during the UPA, international crude oil prices increased by… pic.twitter.com/4rP8BfasNj — Mallikarjun Kharge (@kharge) May 25, 2026

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में ₹43 लाख करोड़ की लूट की है यानी प्रतिदिन ₹1000 करोड़ की लूट. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी के साथ आज HPCL, BPCL और IOCL के शेयरों में क्रमशः 5.8%, 4.44% और 3.90% की वृद्धि दर्ज की गई. जनता से ऊपर मुनाफा, भाजपा का मूलमंत्र है.

उन्होंने लिखा, 'ईंधन की कीमतों में हर बढ़ोतरी परिवारों के बजट पर एक और चोट है और इसका अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर व्यापक प्रभाव पड़ता है. किसानों से लेकर लघु एवं मध्यम उद्यमों तक, समाज का हर वर्ग भाजपा की लूट का खामियाजा भुगत रहा है. हम दोहराते हैं- इस दैनिक लूट से किसे फायदा हो रहा है?'

ये भी पढ़ें- पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, कहा- 'महंगाई मैन की वसूली...'