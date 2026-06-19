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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPetrol-Diesel Price: कच्चा तेल सस्ता, लेकिन राहत नहीं; पेट्रोल-डीजल कीमतों पर क्यों नहीं घट रहे दाम, जानें

Petrol-Diesel Price: कच्चा तेल सस्ता, लेकिन राहत नहीं; पेट्रोल-डीजल कीमतों पर क्यों नहीं घट रहे दाम, जानें

Petrol Diesel Price Hike: कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हो रहा है, तब आम उपभोक्ताओं को उसका लाभ नहीं मिल रहा.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 19 Jun 2026 12:53 PM (IST)
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Petrol Diesel Price News: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई राहत नहीं मिलने पर कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है. शुक्रवार (19 जून 2026) को ब्रेंट क्रूड की कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रहने के बावजूद ईंधन की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसके बाद सरकार की कर नीति और तेल कंपनियों के मुनाफे को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हो रहा है, तब आम उपभोक्ताओं को उसका लाभ नहीं मिल रहा. केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, "कच्चे तेल की कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे है, लेकिन तेल कंपनियों के रोजाना होने वाले मुनाफे पर कोई चर्चा नहीं हो रही. पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें कभी कम नहीं होंगी, क्योंकि कंपनियां रोजाना 2,000 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा रही हैं.” यानी कच्चा तेल 80 डॉलर से नीचे है, लेकिन तेल कंपनियों के प्रतिदिन होने वाले हजारों करोड़ रुपये के मुनाफे पर कोई चर्चा नहीं हो रही.


विपक्ष का आरोप है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने पर तुरंत उसका असर उपभोक्ताओं तक पहुंचा देती है, लेकिन कीमतें घटने पर राहत देने में हिचकिचाती है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें लंबे समय से केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का प्रमुख मुद्दा रही हैं.

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राजनीतिक टिप्पणीकार तहसीन पूनावाला ने भी सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा, "ब्रेंट क्रूड 79.33 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है, फिर भी देशवासी पेट्रोल के लिए ऊंची कीमत चुका रहे हैं. जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो हमें बताया जाता है कि पेट्रोल-डीजल महंगा करना जरूरी है, लेकिन जब कच्चा तेल सस्ता होता है, तब भी जनता को ज्यादा कीमत चुकाने के लिए कहा जाता है. हमें अच्छे दिनों का वादा किया गया था, लेकिन हालात कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं.” उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता को कभी वैश्विक संकट तो कभी भविष्य के जोखिमों का हवाला देकर महंगे ईंधन का बोझ उठाने के लिए कहा जाता है.

उधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पिछले कुछ हफ्तों से पेट्रोल-डीजल और महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को लगातार घेर रहे हैं. कांग्रेस का आरोप है कि ईंधन की ऊंची कीमतों का सीधा असर परिवहन लागत, खाद्य वस्तुओं और आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ रहा है.

हालांकि केंद्र सरकार का तर्क है कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, शिपिंग लागत और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों को देखते हुए कीमतों को संतुलित रखना जरूरी है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद राहत नहीं मिलना आम लोगों के बीच असंतोष को बढ़ा सकता है और आने वाले समय में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है.

जानिए क्यों नहीं घट रहे पेट्रोल-डीजल के दाम

कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले के मुकाबले कम हुई हैं, लेकिन इसका फायदा अभी तक आम लोगों को नहीं मिला है. पेट्रोल और डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं. इसकी एक बड़ी वजह तेल को भारत तक लाने का बढ़ा हुआ खर्च बताया जा रहा है. पश्चिम एशिया में तनाव के कारण तेल लेकर आने वाले जहाजों का किराया और बीमा दोनों महंगे हो गए थे, इनके रेट में अभी भी कोई कमी दर्ज नहीं की गई है. ऐसे में तेल कंपनियों का कहना है कि सिर्फ कच्चा तेल सस्ता होने से पेट्रोल-डीजल के दाम तुरंत कम नहीं किए जा सकते.

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें पहले 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, जो अब घट रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकार इस स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों पर उचित फैसला लिया जाएगा.

गौर करने वाली बात यह है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद मई में सिर्फ 11 दिनों के भीतर पेट्रोल-डीजल के दाम चार बार बढ़ाए गए थे. 15 मई को पेट्रोल 3 रुपये और डीजल 3.29 रुपये महंगा हुआ. इसके बाद 19 मई, 23 मई और 25 मई को भी लगातार कीमतों में बढ़ोतरी की गई. तब से अब तक दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यही वजह है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें एक बार फिर राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गई हैं. 

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 19 Jun 2026 12:53 PM (IST)
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