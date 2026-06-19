कच्चा तेल सस्ता, लेकिन राहत नहीं; पेट्रोल-डीजल कीमतों पर क्यों नहीं घट रहे दाम, जानें

Petrol Diesel Price News: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई राहत नहीं मिलने पर कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है. शुक्रवार (19 जून 2026) को ब्रेंट क्रूड की कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रहने के बावजूद ईंधन की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसके बाद सरकार की कर नीति और तेल कंपनियों के मुनाफे को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हो रहा है, तब आम उपभोक्ताओं को उसका लाभ नहीं मिल रहा. केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, "कच्चे तेल की कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे है, लेकिन तेल कंपनियों के रोजाना होने वाले मुनाफे पर कोई चर्चा नहीं हो रही. पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें कभी कम नहीं होंगी, क्योंकि कंपनियां रोजाना 2,000 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा रही हैं.” यानी कच्चा तेल 80 डॉलर से नीचे है, लेकिन तेल कंपनियों के प्रतिदिन होने वाले हजारों करोड़ रुपये के मुनाफे पर कोई चर्चा नहीं हो रही.

Crude Oil is below $80, and nobody is talking about daily profits of Oil Companies.



The increased petrol price will never come down because they "suffer" from 2000 Cr daily profits. pic.twitter.com/KiCzIrsjf0 — Congress Kerala (@INCKerala) June 18, 2026



विपक्ष का आरोप है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने पर तुरंत उसका असर उपभोक्ताओं तक पहुंचा देती है, लेकिन कीमतें घटने पर राहत देने में हिचकिचाती है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें लंबे समय से केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का प्रमुख मुद्दा रही हैं.

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राजनीतिक टिप्पणीकार तहसीन पूनावाला ने भी सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा, "ब्रेंट क्रूड 79.33 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है, फिर भी देशवासी पेट्रोल के लिए ऊंची कीमत चुका रहे हैं. जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो हमें बताया जाता है कि पेट्रोल-डीजल महंगा करना जरूरी है, लेकिन जब कच्चा तेल सस्ता होता है, तब भी जनता को ज्यादा कीमत चुकाने के लिए कहा जाता है. हमें अच्छे दिनों का वादा किया गया था, लेकिन हालात कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं.” उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता को कभी वैश्विक संकट तो कभी भविष्य के जोखिमों का हवाला देकर महंगे ईंधन का बोझ उठाने के लिए कहा जाता है.



उधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पिछले कुछ हफ्तों से पेट्रोल-डीजल और महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को लगातार घेर रहे हैं. कांग्रेस का आरोप है कि ईंधन की ऊंची कीमतों का सीधा असर परिवहन लागत, खाद्य वस्तुओं और आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ रहा है.

𝐁𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐫𝐮𝐝𝐞 𝐬𝐥𝐢𝐩𝐬 𝐭𝐨 $𝟕𝟗.𝟑𝟑 𝐚 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐞𝐥 yet We The People continue to pay high prices for petrol blended with ethanol & almost ₹160 a litre for unblended Petrol! When crude rises, We The People are told fuel prices must go up.

When crude falls (at one… — Tehseen Poonawalla Official 🇮🇳 (@tehseenp) June 19, 2026

हालांकि केंद्र सरकार का तर्क है कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, शिपिंग लागत और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों को देखते हुए कीमतों को संतुलित रखना जरूरी है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद राहत नहीं मिलना आम लोगों के बीच असंतोष को बढ़ा सकता है और आने वाले समय में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है.

जानिए क्यों नहीं घट रहे पेट्रोल-डीजल के दाम

कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले के मुकाबले कम हुई हैं, लेकिन इसका फायदा अभी तक आम लोगों को नहीं मिला है. पेट्रोल और डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं. इसकी एक बड़ी वजह तेल को भारत तक लाने का बढ़ा हुआ खर्च बताया जा रहा है. पश्चिम एशिया में तनाव के कारण तेल लेकर आने वाले जहाजों का किराया और बीमा दोनों महंगे हो गए थे, इनके रेट में अभी भी कोई कमी दर्ज नहीं की गई है. ऐसे में तेल कंपनियों का कहना है कि सिर्फ कच्चा तेल सस्ता होने से पेट्रोल-डीजल के दाम तुरंत कम नहीं किए जा सकते.

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें पहले 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, जो अब घट रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकार इस स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों पर उचित फैसला लिया जाएगा.

VIDEO | Delhi: Addressing a press conference, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas Sujata Sharma said, "The supply of petrol, diesel, natural gas, and LPG in the country remains stable. Refineries are operating at optimum capacity, and crude oil… pic.twitter.com/q9he2IvhO9 — Press Trust of India (@PTI_News) June 18, 2026

गौर करने वाली बात यह है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद मई में सिर्फ 11 दिनों के भीतर पेट्रोल-डीजल के दाम चार बार बढ़ाए गए थे. 15 मई को पेट्रोल 3 रुपये और डीजल 3.29 रुपये महंगा हुआ. इसके बाद 19 मई, 23 मई और 25 मई को भी लगातार कीमतों में बढ़ोतरी की गई. तब से अब तक दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यही वजह है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें एक बार फिर राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गई हैं.

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