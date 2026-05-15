पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और केंद्र सरकार पर चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पर बोझ डालने का आरोप लगाया. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को "महंगाई मैन मोदी" बताया.

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही सरकार ने जनता से महंगाई वसूलनी शुरू कर दी है. कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा, "चुनाव खत्म, मोदी की चंदा वसूली शुरू." कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर महंगाई और बढ़ती महंगाई से जूझ रहे नागरिकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने का आरोप लगाया है.

कितने हो गए तेल के दाम?

सरकारी तेल कंपनियों द्वारा 4 साल के लंबे अंतराल के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शुक्रवार (15 मई, 2026) को 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गई. डीजल की कीमत अब 89.67 रुपये प्रति लीटर के मुकाबले 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है. यह बढ़ोतरी असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के 16 दिनों बाद हुई है.

तृणमूल कांग्रेस ने साधा निशाना

तृणमूल कांग्रेस ने तेल के दाम बढ़ने को बेहद अनुमानित बताया है और सवाल उठाया कि क्या पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार लोगों पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोल पर वैट कम करेगी. तृणमूल सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा, 'पहले तो वे आपका वोट लूटते हैं, फिर आपको वहीं चोट पहुंचाते हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है. डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गईं. क्या अब बंगाल की बीजेपी सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाएगी?'

क्या बोले अखिलेश यादव?

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया और सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, "अगर आगे बढ़ना है तो साइकिल ही एकमात्र विकल्प है." उन्होंने साइकिल चलाते हुए अपनी एक तस्वीर साझा की और कैप्शन में लिखा, "हमने पहले ही कहा था कि हम साइकिल से ही सफर करते रहेंगे!" साइकिल समाजवादी पार्टी का प्रतीक चिन्ह भी है.

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