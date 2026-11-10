बेंगलुरु में दिवाली के पटाखों का कहर, 74 लोगों की आंखों की रोशनी पर खतरा, 25 बच्चे भी शिकार

बेंगलुरू में दिवाली के बाद आंख में चोट लगने के कई सारे मामले सामने आए हैं. इनमें सबसे ज्यादा केस मिंटो नेत्र अस्पताल और नारायण नेत्रालय में आए हैं. यहां पटाखों से आंखों में चोट लगने के कम से कम 74 मामले आए हैं.

घायलों में बच्चे और पटाखे जलाते समय आसपास मौजूद लोग भी शामिल हैं. मिंटो नेत्र अस्पताल की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 6 से 9 नवंबर के बीच पटाखों के कारण आंखों में चोट लगने से घायल 28 मरीजों का इलाज किया गया, जिनमें 10 बच्चे और 18 वयस्क शामिल हैं. अस्पताल ने बताया कि 28 में से 11 मरीजों को मामूली चोट आईं, जबकि 17 लोगों को गंभीर चोटें लगीं.

बेंगलुरू के बाहर से भी आए कई केस

चिकित्सा संस्थान के अनुसार, इन मरीजों में से 12 लोगों को पटाखे जलाते समय खुद चोट लगी, जबकि बाकी 16 लोग आसपास खड़े होने के कारण घायल हुए. अस्पताल ने बताया कि इलाज कराने वाले मरीजों में से 25 बेंगलुरु के थे, जबकि एक-एक मरीज डोड्डाबल्लापुर, मैसूरु और रायचूर से आया था.

नारायण नेत्रालय, राजाजीनगर की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 7 नवंबर से 10 नवंबर सुबह 11 बजे तक पटाखों से आंखों में चोट लगने के 46 मरीजों का इलाज किया गया. इनमें 25 बच्चे शामिल थे. इन मरीजों में 33 पुरुष और 13 महिलाएं थीं. इनमें से 16 लोग आसपास खड़े होने के कारण घायल हुए, जबकि 30 लोगों को खुद पटाखे जलाते समय चोट लगी.

अस्पताल ने बताया कि 44 मरीजों का दवाओं से इलाज किया गया, जबकि एक मरीज की आंख के कॉर्निया (पुतली के सामने की पारदर्शी परत) में आई चोट को ठीक करने के लिए सर्जरी की गई. एक अन्य मरीज को भी कॉर्निया की चोट ठीक करने के लिए सर्जरी कराने की सलाह दी गई है.

नारायण नेत्रालय के निदेशक डॉ. नरेन शेट्टी ने लोगों को सलाह दी कि वे अपने बच्चों को अकेले पटाखे न जलाने दें और उन्हें पटाखों से सुरक्षित दूरी पर रखें. उन्होंने लोगों को यह भी सलाह दी कि पटाखे जलाते समय आंखों की चोट से बचने के लिए सुरक्षा चश्मा पहनें. नारायण नेत्रालय के कॉर्निया विभाग के प्रमुख और सलाहकार डॉ. यतीश एस ने बताया कि ज्यादातर मरीजों का इलाज ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) में दवाओं के जरिए किया गया, जबकि एक मरीज की सर्जरी करनी पड़ी.उन्होंने कहा कि जागरूकता फैलाने के प्रयासों के बावजूद पटाखों से आंखों में चोट लगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं.