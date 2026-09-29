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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSIR पर महबूबा मुफ्ती ने जताई चिंता, बोलीं-' ये मुद्दा राहुल की चेतावनियों...'

SIR पर महबूबा मुफ्ती ने जताई चिंता, बोलीं-' ये मुद्दा राहुल की चेतावनियों...'

कांग्रेस नेता की तरफ से लगातार उठाए जा रहे SIR के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि यह मुद्दा अब राहुल गांधी की बातों से कई आगे निकल चुका है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 29 Sep 2026 11:17 PM (IST)
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एसआईआर के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बयान जारी किया है. उनका मानना है कि यह मुद्दा अब राहुल गांधी की बातों पर यकीन करने  न करने से आगे निकल चुका है. उन्होंने कहा है कि यह मामला हेरफेर से जुड़ा है. 

महबूबा मुफ्ती ने कहा है, 'अब बहस इस बात पर नहीं है कि राहुल गांधी की बात पर यकीन किया जाए या खारिज कर दिया जाए. असल मुद्दा यह है कि क्या हर भारतीय नागरिक के वोट की गिनती होगी और उसका इस्तेमाल उनकी पसंद की सरकार चुनने के लिए किया जाएगा, या फिर सत्ताधारी पार्टी को केंद्र और राज्य, दोनों स्तरोंपर सत्ता में बने रहने के लिए इस प्रक्रिया में हेर-फेर करने की इजाजत दी जाएगी.'

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मुफ्ती बोली- उनकी राजनीति में अलग पैटर्न दिखता है

मुफ्ती ने उनका लिखा एक न्यूज आर्टिकल सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिसमें पिछले कुछ वक्त से राहुल गांधी की रणनीतिक पहलों में आए बदलावों को बारे में जिक्र किया है. इसमें उन्होंने राहुल गांधी की चेतावनियों को आरोप, भविष्यवाणियां या भविष्य में होने वाले घटनाक्रमों के प्रति आग्रह करने का जिक्र किया है. 

मुफ्ती ने कहा है कि उनके राजनीतिक सफर में एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है. इसमें ऐसी नीतियों और राजनीतिक घटनाक्रों के बारे में उन्होंने अलर्ट किया है, जिन्हें बीजेपी या विपक्ष के कुछ हिस्सों ने नजरंदाज कर दिया था. ऐसे में जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा, उनकी कई चेतावनियां सही साबित हुई है. मुफ्ती ने कहा है कि जब राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे थे, तो उनकी चेतावनियों पर भारत ने पूरी तरीके से ध्यान दिया या नहीं. 

SIR को लेकर राहुल का लगातार विरोध

इससे पहले 28 सितंबर यानी सोमवार को राहुल गांधी ने दिल्ली के यमुना किनारे वाली एक झुग्गी बस्ती का दौरा किया था. जहां ये बात सामने आई है कि 728 वोटर्स में से 727 वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके वोट मकान नंबर नहीं होने के वजह से काटे गए हैं. इस वजह से उनके नाम लिस्ट में नहीं है. राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात के दौरान इलाके के एसडीएम को भी कॉल किया था, जिसमें वह कहते नजर आए हैं, कि मकान नंबर का वोटिंग अधिकार से कोई मतलब नहीं होता है. पिछले साल चुनाव आयोग के शुरू किए गए एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी लगातार इस मसले पर मुखर होकर बोलते रहे हैं. वह वोट चोरी का आरोप लगाते रहे. बिहार चुनाव के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 29 Sep 2026 11:17 PM (IST)
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