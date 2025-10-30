पटियाला हाउस कोर्ट ने ISIS से जुड़ी कथित आतंकी साजिश के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों अदनान खान दिल्ली और अदनान खान भोपाल को पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. दोनों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों को आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली निवासी अदनान के घर से एक अलार्म घड़ी बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल किसी आतंकी वारदात की योजना में किया जा सकता था.

आरोपियों से पूछताछ पूरी

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने ISIS के नाम की शपथ ली थी. जांच अधिकारी ने कोर्ट से कहा कि दोनों से पूछताछ पूरी हो चुकी है, अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए. कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया.

सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच बाकी

दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी दिल्ली के एक मॉल और एक सार्वजनिक पार्क को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे. पुलिस ने बताया कि अभी मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच बाकी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इनके साथ और लोग भी जुड़े हैं.

इस दिन अदनान खान की जमानत पर होगी सुनवाई

दरअसल दिल्ली से अदनान खान को 17 अक्टूबर और भोपाल के अदनान खान को 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. पहले उनकी पुलिस रिमांड ली गई थी, जिसे बाद में बढ़ाया भी गया. अब दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं भोपाल वाले अदनान खान की जमानत याचिका 31 अक्टूबर को सुनवाई के लिए तय की गई है.

