संसदीय समिति: शशि थरूर को फिर बड़ा पद, कीर्ति आजाद को झटका, JDU को क्या मिला?

संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा ने शनिवार (3 अक्टूबर, 2026) को इस साल के लिए अपने विभाग-संबंधी संसदीय स्थायी समितियों का फिर से गठन किया है. इसमें तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर को एक बार फिर से बड़ा पद दिया गया है. संसद की तरफ से स्थायी समितियों के पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों की संसदीय समिति का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है.

इसके साथ ही, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर कोयला, खान और इस्पात से जुड़ी संसदीय समिति के अध्यक्ष पद पर बरकरार रहेंगे. वहीं, JDU से राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा को भी एक बार फिर से परिवहन संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है.

भाजपा के निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति का प्रमुख फिर से नियुक्त किया गया. काकोली घोष दस्तीदार, रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय समिति की अध्यक्ष के तौर पर कीर्ति आजाद की जगह लेंगी.

शशि थरूर को विदेश मामलों की संसदीय समिति का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया; चरणजीत चन्नी कृषि संबंधी समिति के प्रमुख बने रहेंगे. सपा के राम गोपाल यादव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष पद पर बरकरार; द्रमुक के तिरुचि शिवा उद्योग संबंधी समिति के अध्यक्ष होंगे. कांग्रेस के मुकुल वासनिक शिक्षा, महिला, बाल एवं युवा मामलों संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष पद पर बरकरार.

भाजपा के सुजीत कुमार कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष नियुक्त. भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष नियुक्त, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन की जगह ली.