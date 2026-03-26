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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया754 में से 377 विमानों में तकनीकी खामी... संसदीय समिति की रिपोर्ट ने सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल

754 में से 377 विमानों में तकनीकी खामी... संसदीय समिति की रिपोर्ट ने सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के ऑडिट में 754 विमानों में से 377, यानी करीब आधे विमानों में बार-बार तकनीकी खामियां पाई गईं. रिपोर्ट में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर सवाल उठाया गया है.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 26 Mar 2026 10:20 PM (IST)
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संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति विभाग से जुड़ी स्थायी समिति के अध्यक्ष संजय झा ने संसद में समिति की 387वीं से 391वीं रिपोर्ट पेश की. समिति की इस रिपोर्ट पर नागरिक उड्डयन क्षेत्र के काम करने के तरीके, सुरक्षा और बजट पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं.

संसद की समिति की रिपोर्ट में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर स्थिति पर सवाल उठाया गया है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के ऑडिट में 754 विमानों में से 377, यानी करीब आधे विमानों में बार-बार तकनीकी खामियां पाई गईं. अहमदाबाद विमान हादसे में 260 लोगों की मौत और एक साल में करीब 100 सुरक्षा चूकों का हवाला देते हुए समिति ने विमानन सुरक्षा पर एक स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिति बनाने की सिफारिश की है, जो छह महीने में अपनी रिपोर्ट दे.

समिति की रिपोर्ट में और क्या बताया गया? 

समिति की रिपोर्ट में ये भी बताया कि सुरक्षा की निगरानी करने वाली महानिदेशालय नागरिक उड्डयन खुद संसाधनों की कमी से जूझ रही है. 1,630 स्वीकृत पदों में से केवल 843 भरे हैं. समिति ने सरकार से स्पष्ट कहा है कि इस स्थिति को देखते हुए एक समयबद्ध भर्ती और प्रतिनियुक्ति योजना तुरंत तैयार की जाए.

रिपोर्ट में यात्रियों को लेकर भी जानकारी दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक हर वर्ष करोड़ों लोग यात्रा करते हैं लेकिन उनके अधिकारों को लेकर कोई स्पष्ट कानूनी ढांच मौजूद नहीं है. समिति ने  भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के तहत एक औपचारिक यात्री अधिकार चार्टर बनाने की सिफारिश की है, ताकि देरी, रद्दीकरण और मुआवजे जैसे मामलों में स्पष्ट नियम तय हो सकें.

हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया  ने 2024-25 में अच्छा मुनाफा दर्ज किया है, लेकिन समिति ने पाया कि उसका बड़ा पूंजीगत निवेश संसद की सीधी निगरानी के दायरे में नहीं आता. इस पर समिति ने अधिक पारदर्शिता और संसदीय निगरानी बढ़ाने की जरूरत बताई है.

यह भी पढ़ें: 72 घंटे, 24 घंटे और 8 घंटे... टिकट कब कैंसिल कराने पर कितना रिफंड, एक क्लिक में समझें कैसे कटी आपकी जेब?

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 26 Mar 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
Civil Aviation Sector DELHI Parliamentary Committee Report
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