हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाParliamentary Committee Meeting: संसदीय समिति की बैठक में NEET पर बड़ा फैसला! परीक्षा पैटर्न बदलने के संकेत, शिक्षा सुधारों का खाका तैयार

Parliamentary Committee Meeting: संसदीय समिति की बैठक में NEET पर बड़ा फैसला! परीक्षा पैटर्न बदलने के संकेत, शिक्षा सुधारों का खाका तैयार

संसद भवन में शिक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक में NEET परीक्षा, शिक्षा सुधार, AI और बच्चों पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर विस्तार से चर्चा हुई. NTA ने अगली NEET परीक्षा ऑनलाइन कराने की तैयारी की जानकारी दी.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 01 Jul 2026 07:18 PM (IST)
Preferred Sources

संसद भवन में आज बुधवार (1 जुलाई 2026) को शिक्षा, महिला एवं बाल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई. इस दौरान देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. समिति की अध्यक्षता सांसद मुकुल वासनिक ने की. बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों के अलावा शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया. बैठक के दौरान NEET एग्जाम सिस्टम, शिक्षा सुधार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बच्चों पर सोशल मीडिया के प्रभाव और डिजिटल शिक्षा के भविष्य को लेकर व्यापक चर्चा की गई.

सूत्रों के मुताबिक बैठक में समिति के सदस्यों ने NEET की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित कराने के लिए NTA की सराहना की. पिछले वर्ष परीक्षा को लेकर उठे विवादों और उसके बाद अपनाए गए सुधारात्मक कदमों पर भी चर्चा हुई. सदस्यों ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और तकनीक आधारित बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

ये भी पढ़ें: WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!

NEET एग्जाम को लेकर  NTA दिलाया भरोसा

बैठक के दौरान NTA ने समिति को भरोसा दिलाया कि अगली NEET परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन आयोजित करने की दिशा में तैयारी की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर काम चल रहा है ताकि परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और त्रुटिरहित बन सके. सूत्रों के मुताबिक, बैठक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधारों को लेकर रहा. इसमें के. राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई. रिपोर्ट में सुझाए गए सुधारों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने, परीक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने, संस्थागत जवाबदेही बढ़ाने तथा छात्रों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर रणनीति चर्चा की गई.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव पर चर्चा

बैठक में तेजी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव पर भी गंभीर चर्चा हुई. सदस्यों ने स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में AI के उपयोग की संभावनाओं के साथ-साथ उससे जुड़ी चुनौतियों पर भी विचार रखा. विशेष रूप से जनरेटिव AI के बढ़ते उपयोग, उसके कारण शैक्षणिक ईमानदारी, मूल्यांकन प्रणाली और सीखने की प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव पर विस्तार से चर्चा हुई. सूत्रों के अनुसार इस दौरान छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा, डेटा की गोपनीयता, AI के जिम्मेदार उपयोग और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और शिक्षा प्रणाली की मूल भावना को सुरक्षित रखते हुए नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया.

सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर चर्चा

बैठक में बच्चों और किशोरों पर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई. सदस्यों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि कम उम्र में सोशल मीडिया और AI आधारित प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार और शिक्षा पर क्या असर पड़ रहा है. सूत्रों के मुताबिक, समिति ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या भारत को भी उन देशों की तरह नीतिगत या कानूनी कदम उठाने चाहिए. जहां नाबालिगों की सोशल मीडिया और AI आधारित प्लेटफॉर्म तक पहुंच को लेकर नए नियमों पर चर्चा या अमल किया जा रहा है. बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और अभिभावकों की भूमिका जैसे मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा रहे.

ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम पर चर्चा

बैठक में ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम के विस्तार, डिजिटल मूल्यांकन, परीक्षा प्रबंधन और शिक्षा क्षेत्र में व्यापक संरचनात्मक सुधारों पर भी विचार-विमर्श हुआ. सदस्यों ने भविष्य की शिक्षा व्यवस्था को अधिक तकनीक-सक्षम, पारदर्शी, सुरक्षित और छात्र-केंद्रित बनाने की आवश्यकता पर बल दिया. बैठक में हुई चर्चाओं को आने वाले समय में शिक्षा नीति, परीक्षा सुधारों और डिजिटल शिक्षा से जुड़े निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. विशेष रूप से NEET परीक्षा के ऑनलाइन आयोजन, AI के नियमन और एग्जाम सिस्टम में नई तकनीकों के उपयोग को लेकर है.

ये भी पढ़ें: Explained: गुजरात हाईकोर्ट- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों, फैसले का असर क्या?

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
Education NEET NTA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Parliamentary Committee Meeting: संसदीय समिति की बैठक में NEET पर बड़ा फैसला! परीक्षा पैटर्न बदलने के संकेत, शिक्षा सुधारों का खाका तैयार
संसदीय समिति की बैठक में NEET पर बड़ा फैसला! परीक्षा पैटर्न बदलने के संकेत, शिक्षा सुधारों का खाका तैयार
इंडिया
विजय की सरकार को गिराने की साजिश! TVK-DMK ने एक दूसरे पर लगाए विधायक खरीदने के आरोप, 3 गिरफ्तार
विजय की सरकार को गिराने की साजिश! TVK-DMK ने एक दूसरे पर लगाए विधायक खरीदने के आरोप, 3 गिरफ्तार
इंडिया
Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर में किसकी सिफारिश पर मिलती थी नौकरी? पढ़ें अयोध्या मेयर ने क्या दिया जवाब
राम मंदिर में किसकी सिफारिश पर मिलती थी नौकरी? पढ़ें अयोध्या मेयर ने क्या दिया जवाब
इंडिया
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
Advertisement

वीडियोज

New Hyundai Venue diesel automatic review and mileage #autolive
Toxic Review: 'Toxic' का सबसे बोल्ड अनाउंसमेंट! Yash ने 5 हीरोइनों को किया ग्रैंड लॉन्च
Gram Chikitsalay Season 2 जीतेगा दर्शकों का दिल, बोले कलाकार
Ram Mandir दान चोरी का 'वाराणसी कनेक्शन' सिक्योरिटी एजेंसी और 6 आरोपियों का काला चिट्ठा! |ABPLIVE
Bollywood News: रॉकिंग स्टार यश की 'Toxic' का धमाकेदार ट्रेलर आउट! 26 अगस्त को सिनेमाघरों में तबाही मचाने आ रहे हैं यश (01-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
महाराष्ट्र
क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल को मिल जाएगी जमानत? सीनियर वकील ने बता दिया सबकुछ
क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल को मिल जाएगी जमानत? सीनियर वकील ने बता दिया सबकुछ
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
क्रिकेट
ICC T20 रैंकिंग में भारतीयों का दबदबा, नंबर-1 बने ईशान किशन, टॉप-8 बल्लेबाजों में चार भारतीय
ICC T20 रैंकिंग में भारतीयों का दबदबा, नंबर-1 बने ईशान किशन, टॉप-8 बल्लेबाजों में चार भारतीय
बॉलीवुड
'हेरा फेरी 3' से एग्जिट के बाद प्रियदर्शन इस नई फिल्म अक्षय संग मचाएंगे धमाल, सारी डिटेल्स आईं सामने
'हेरा फेरी 3' से एग्जिट के बाद प्रियदर्शन इस नई फिल्म अक्षय संग मचाएंगे धमाल, सारी डिटेल्स आईं सामने
गुजरात
Explained: गुजरात हाईकोर्ट- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों, फैसले का असर क्या?
गुजरात HC- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों?
इंडिया
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
टेक्नोलॉजी
11 साल में 4 गुना बढ़े इंटरनेट कनेक्शन, जानिए Digital India ने कैसे बदल दी भारत की तस्वीर
11 साल में 4 गुना बढ़े इंटरनेट कनेक्शन, जानिए Digital India ने कैसे बदल दी भारत की तस्वीर
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
ENT LIVE
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
Embed widget