संसद भवन में आज बुधवार (1 जुलाई 2026) को शिक्षा, महिला एवं बाल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई. इस दौरान देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. समिति की अध्यक्षता सांसद मुकुल वासनिक ने की. बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों के अलावा शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया. बैठक के दौरान NEET एग्जाम सिस्टम, शिक्षा सुधार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बच्चों पर सोशल मीडिया के प्रभाव और डिजिटल शिक्षा के भविष्य को लेकर व्यापक चर्चा की गई.

सूत्रों के मुताबिक बैठक में समिति के सदस्यों ने NEET की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित कराने के लिए NTA की सराहना की. पिछले वर्ष परीक्षा को लेकर उठे विवादों और उसके बाद अपनाए गए सुधारात्मक कदमों पर भी चर्चा हुई. सदस्यों ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और तकनीक आधारित बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

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NEET एग्जाम को लेकर NTA दिलाया भरोसा

बैठक के दौरान NTA ने समिति को भरोसा दिलाया कि अगली NEET परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन आयोजित करने की दिशा में तैयारी की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर काम चल रहा है ताकि परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और त्रुटिरहित बन सके. सूत्रों के मुताबिक, बैठक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधारों को लेकर रहा. इसमें के. राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई. रिपोर्ट में सुझाए गए सुधारों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने, परीक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने, संस्थागत जवाबदेही बढ़ाने तथा छात्रों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर रणनीति चर्चा की गई.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव पर चर्चा

बैठक में तेजी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव पर भी गंभीर चर्चा हुई. सदस्यों ने स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में AI के उपयोग की संभावनाओं के साथ-साथ उससे जुड़ी चुनौतियों पर भी विचार रखा. विशेष रूप से जनरेटिव AI के बढ़ते उपयोग, उसके कारण शैक्षणिक ईमानदारी, मूल्यांकन प्रणाली और सीखने की प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव पर विस्तार से चर्चा हुई. सूत्रों के अनुसार इस दौरान छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा, डेटा की गोपनीयता, AI के जिम्मेदार उपयोग और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और शिक्षा प्रणाली की मूल भावना को सुरक्षित रखते हुए नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया.

सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर चर्चा

बैठक में बच्चों और किशोरों पर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई. सदस्यों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि कम उम्र में सोशल मीडिया और AI आधारित प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार और शिक्षा पर क्या असर पड़ रहा है. सूत्रों के मुताबिक, समिति ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या भारत को भी उन देशों की तरह नीतिगत या कानूनी कदम उठाने चाहिए. जहां नाबालिगों की सोशल मीडिया और AI आधारित प्लेटफॉर्म तक पहुंच को लेकर नए नियमों पर चर्चा या अमल किया जा रहा है. बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और अभिभावकों की भूमिका जैसे मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा रहे.

ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम पर चर्चा

बैठक में ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम के विस्तार, डिजिटल मूल्यांकन, परीक्षा प्रबंधन और शिक्षा क्षेत्र में व्यापक संरचनात्मक सुधारों पर भी विचार-विमर्श हुआ. सदस्यों ने भविष्य की शिक्षा व्यवस्था को अधिक तकनीक-सक्षम, पारदर्शी, सुरक्षित और छात्र-केंद्रित बनाने की आवश्यकता पर बल दिया. बैठक में हुई चर्चाओं को आने वाले समय में शिक्षा नीति, परीक्षा सुधारों और डिजिटल शिक्षा से जुड़े निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. विशेष रूप से NEET परीक्षा के ऑनलाइन आयोजन, AI के नियमन और एग्जाम सिस्टम में नई तकनीकों के उपयोग को लेकर है.

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