केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहे संसद सत्र को ठीक से चलाने के लिए विपक्षी दलों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है. न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है.

मोदी सरकार इस बार 10 नए विधेयक (बिल) पेश करने की तैयारी में है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 है, जो देश के परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का रास्ता बनाएगा. अब तक यह क्षेत्र पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में रहा है, लेकिन अब सरकार का कहना है कि यह नया कानून परमाणु ऊर्जा के उपयोग और उसके नियमन से जुड़े ढांचे को आधुनिक और प्रभावी बनाएगा.

कौन-कौन से बिल लाने जा रही सरकार

इस बार संसद के शीतकालीन सत्र के एजेंडे में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल भी शामिल है. ये बिल ऐसे आयोग की स्थापना करेगा, जो विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक स्वायत्तता दे और उन्हें स्वतंत्र और स्वयं-शासित संस्थान बनने में मदद करे. इसके अलावा मोदी सरकार कुछ पुराने कानूनों को भी आसान और आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाने जा रही है. इसमें कई अहम बिल शामिल हैं. नेशनल हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण को तेज, पारदर्शी और सरल बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए सरकार नेशनल हाईवेज (संसोधन) बिल पेश कर सकती है.

कॉरपोरेट लॉज (संसोधन) बिल 2025- कंपनी अधिनियम 2013 और एलएलपी एक्ट 2008 में बदलाव के जरिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देना. सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड (एसएमसी) बिल 2025- सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम और प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम, इन तीन पुराने कानूनों को समेटकर एक ही सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. इससे बाजार से जुड़े नियम सरल और एक समान होंगे.

इन सबके अलावा मोदी सरकार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में भी बदलाव करने पर विचार कर रही है. ज्यादा स्पष्टता के लिए एक समिति को इसकी समीक्षा का काम दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी और सेक्शन 34 में संशोधन की आवश्यकता को देखते हुए नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.

