हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस; Video

'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस; Video

Parliament Winter Session 2025: राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन मुल्लिकार्जुन खरगे और जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस हुई. विपक्ष ने जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे का मुद्दा जोर शोर से उठाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 01 Dec 2025 04:13 PM (IST)
Preferred Sources

संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के पहले दिन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के मुद्दे पर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे और जेपी नड्डा के बीच टकराव देखने को मिला. सदन के नेता जेपी नड्डा ने खरगे को डॉक्टर के पास जाने की सलाह तक दे डाली. विपक्ष के नेता ने सभापति सीपी राधाकृष्णन के स्वागत भाषण में अपने जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफे का मुद्दा उठाया.

संसद में खरगे ने किया धनखड़ के इस्तीफे का जिक्र 

बीजेपी सांसदों के विरोध के बीच खरगे ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे कि मुझे इससे पहले सदन के सभापति के पद से अचानक इस्तीफे का जिक्र करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है. पूरे सदन के संरक्षक होने के नाते सभापति सरकार के साथ-साथ विपक्ष के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं. मुझे इस बात का दुख है कि सदन को उन्हें विदाई देने का अवसर नहीं मिला. पूरे विपक्ष की ओर से उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं."

जेपी नड्डा बोले- डॉक्टर के पास जाएं

सदन के नेता जेपी नड्डा को उनका यह बयान पसंद नहीं आया और उन्हें इसे विषय से हटकर बताया. उन्होंने कहा, 'हमें स्वागत समारोह की गरिमा बनाए रखनी चाहिए. अगर ऐसा होगा तो हमारी ओर से भी चर्चा होगी कि उनके (धनखड़) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दो-दो बार लाए. मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के नेता बहुत सम्माननीय हैं. बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में हार से आपको काफी तकलीफ हुई है. तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए. जब समय आएगा तो अपनी तकलीफ डॉक्टर के सामने बोलिएगा.'

धनखड़ ने कब दिया था इस्तीफा

इस साल मानसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67 (ए) का हवाला देते हुए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और चिकित्सा सलाह का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा था.

ये भी पढ़ें : लाल किला कार धमाका मामले में NIA का बड़ा एक्शन, कश्मीर घाटी के तीन जिलों में की ताबड़तोड़ छापेमारी

Published at : 01 Dec 2025 04:10 PM (IST)
Tags :
JP Nadda MALLIKARJUN KHARGE Parliament Winter Session 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
इंडिया
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
क्रिकेट
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

SIR Row: कोलकाता में सड़क पर उतरे BLO, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन | BLO Protest
Neetu Chandra ने इंटरव्यू में क्यों बोला “बिहार की छवि बदलने का वक्त है?”
Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh: गुस्स्ताख़ इश्क़, 90 के दशक का प्यार और बहुत कुछ
Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh: गुस्स्ताख़ इश्क़, आदर्श साथी, GenZ - डेटिंग और बहुत कुछ
Parliament Winter Session: नए सभापति के स्वागत में बोले PM मोदी, साथ ही विपक्ष के लिए भी संदेश |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
इंडिया
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
क्रिकेट
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
लीजेंड धर्मेंद्र को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं ये 5 दिग्गज बॉलीवुड एक्टर
लीजेंड धर्मेंद्र को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं ये 5 दिग्गज बॉलीवुड एक्टर
इंडिया
भारत के आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम की कीमत कितनी, क्यों दुनिया हुई इसके पीछे दीवानी?
भारत के आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम की कीमत कितनी, क्यों दुनिया हुई इसके पीछे दीवानी?
जनरल नॉलेज
क्रिकेट खेलते समय गाली देता है प्लेयर तो कितनी मिलती है सजा? जान लें ICC का नियम
क्रिकेट खेलते समय गाली देता है प्लेयर तो कितनी मिलती है सजा? जान लें ICC का नियम
हेल्थ
Occupational Liver Disease: इन चार नौकरियों को करने से जल्दी खराब हो जाता है लिवर, आज से ही ढूंढना शुरू कर दें नई जॉब
इन चार नौकरियों को करने से जल्दी खराब हो जाता है लिवर, आज से ही ढूंढना शुरू कर दें नई जॉब
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget