संसद का शीतकालनी सत्र सोमवार यानी एक दिसंबर से शुरू हो रहा है. सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है. तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) का विरोध का फैसला किया है. 19 दिसंबर तक चलने वाले इस छोटे से सत्र में सरकार परमाणु उर्जा, उच्च शिक्षा, कॉरपॉरेट कानून समेत 10 विधेयक पास करने की तैयारी में है. ये अहम बदलाव माने जा रहे हैं.

सरकार ने क्या बनाई है रणनीति?

संसद सत्र को देखते हुए बुधवार को ही रक्षामंत्री राजनाध सिंह के आवास पर बैठक हुई. इनमें वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए. सत्र की रणनीति को लेकर इस बैठक में अंतिम रूप दिया गया. संसदीय कार्यमंत्री ने किरेन रिजिजू ने रविवार को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है. इसमें विपक्ष से सुचारू रूप से सत्र चलाने की अपील की जाएगी.

सरकार क्या चाहती है?

सरकार इस सत्र में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर उसके संपूर्ण पाठ को लेकर भी चर्चा करेगी. प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम की कई लाइन हटा दी थीं, इसी वजह से विभाजन की नींव पड़ी. सरकार ने अपनी तरफ स्पष्ट कहा है कि सत्र के दौरान वह किसी भी विषय पर विस्तार से चर्चा को तैयार है. इसके अलावा जो एसआईआर का मुद्दा है, वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया का हिस्सा है. इस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती. इससे पहले मॉनसून सत्र में एसआईआर के मुद्दे के वजह से संसद की कार्यवाही वाधित हुई थी.

सरकार ने कहा- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आ चुके हैं

सरकार की मानें तो एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आ चुके हैं. इसमें सरकार ने इसे चुनाव आयोग की आवश्यक व्यवस्था बताया है. सरकार की तरफ से स्पष्ट है कि चुनाव आयोग की किसी भी प्रक्रिया पर सदन में बहस नहीं की जाएगी. कई व्यापक मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार है.

SIR पर ममता बनर्जी ने लगाए ये आरोप

पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी पूरे जोर शोर से जुट गई है तो वहीं सीएम ममता बनर्जी एसआईआर को मुद्दा बताकर सरकार की साजिश बता रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार मतदाता सूची में गड़बड़ी और बूथों की संख्या गलत तरीके से बढ़ाने में लगी है.

डीएमके- समाजवादी पार्टी भी करेंगी SIR का विरोध

इसके अलावा तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने से डीएमके भी SIR के मुद्दे को साजिश बताने में लगी हुई है. यूपी में समाजवादी पार्टी एसआईआर के मुद्दे पर सरकार के विरोध में संसद में हंगामा करने योजना में है. इसके अलावा कई मुद्दे हैं, जिससे सरकार ने एक राय विपक्ष नहीं रखा पा रहा, जिनमें परमाणु उर्जा और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग जैसे बिल हैं, साथ ही चंडीगढ़ को लेकर प्रस्तावित संविधान संशोधन बिल के विरोध में भी विपक्ष है. इनके अलावा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी विपक्ष के आक्रमक रहने की उम्मीद है. बेरोजगारी भी अहम मुद्दा है.