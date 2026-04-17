महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लोकसभा में गिरा, जानें शशि थरूर ने पक्ष में वोट किया या विपक्ष में
Women reservation Bill 2026: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि संविधान संशोधन बिल को पास करने के लिए बीजेपी को जितने दो-तिहाई वोटों की जरूरत थी, उससे 52 वोट कम रह गए.
लोकसभा में सरकार को दो-तिहाई बहुमत न मिलने पर महिला आरक्षण बिल गिर गया. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस बिल पर विचार करने पर मत विभाजन के दौरान पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े. इसे लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह वोट महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि परिसीमन को लेकर था.
महिला आरक्षण बिल पर शशि थरूर का रिएक्शन
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, 'यह एक बहुत ही जबरदस्त जीत रही है. संविधान संशोधन बिल को पास करने के लिए BJP को जितने दो-तिहाई वोटों की जरूरत थी, उससे 52 वोट कम रह गए. हमें जीत का एक खास एहसास हो रहा है. यह वोट महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि परिसीमन और उस गड़बड़ी के खिलाफ है जो परिसीमन और संसद के अचानक विस्तार से हमारे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हमने अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट दिया.'
दो अन्य बिल का क्या हुआ?
उन्होंने कहा, 'हमने अपनी स्पीच में भी कहा है कि अगर आप महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन से अलग कर देंगे तो हम उसके पक्ष में वोट देंगे. उन्होंने इसे अलग करने से जो इनकार किया है, उसी के खिलाफ हमने वोट दिया है.' लोकसभा स्पीकर ने कहा कि अब इस बिल पर आगे की कार्यवाही पर फैसला संभव नहीं है, क्योंकि यह बिल विचार करने के लिए पेश किए जाने के लेवल पर ही गिर गया है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अन्य दो बिल भी आगे न बढ़ाने की बात कही.
लोकसभा में कैसे हुई वोटिंग?
विपक्ष के विरोध के बाद लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 पर मतदान किया गया. संविधान संशोधन विधेयक पर ध्वनि मत से नहीं, बल्कि मत विभाजन के जरिए मतदान होता है, यानी यह स्पष्ट करना होता है कि कितने वोट समर्थन या विरोध में पड़े हैं. संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रोविजन के अनुसार, सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा विधेयक पारित नहीं हुआ.
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Source: IOCL