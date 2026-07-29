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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'छात्रों का गुस्सा जायज...', संसद में भड़के राहुल गांधी, स्पीकर ने टोका- 'आप...'

'छात्रों का गुस्सा जायज...', संसद में भड़के राहुल गांधी, स्पीकर ने टोका- 'आप...'

लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों, शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर सरकार पर निशाना साधा.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 29 Jul 2026 01:53 PM (IST)
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लोकसभा में बुधवार को पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों, शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर सरकार को घेरा. अपने संबोधन में उन्होंने छात्र आंदोलन को युवाओं की अभिव्यक्ति बताया और कहा कि छात्रों का गुस्सा जायज है. हालांकि, उनके भाषण के दौरान कई बार सत्ता पक्ष ने हंगामा किया और स्पीकर ने उन्हें विधेयक पर केंद्रित रहने की सलाह दी. राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों पर संसदीय कार्य मंत्री ने असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का भी विरोध किया.

छात्रों की आवाज का सम्मान होना चाहिए: राहुल गांधी

लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें छात्रों, शिक्षा व्यवस्था और परीक्षाओं पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद. उन्होंने कहा, "यह गुस्सा नहीं था, यह हिंसा नहीं थी और न ही नफरत थी. यह देश के युवाओं और आने वाली पीढ़ी की अभिव्यक्ति थी. सभी राजनीतिक दलों को, भाजपा समेत, इस भावना का सम्मान करना चाहिए." राहुल गांधी ने कहा कि यदि भाजपा के नेता अपने बच्चों से इस विषय पर राय पूछेंगे, तो उन्हें भी छात्रों के प्रति समर्थन ही मिलेगा. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि छात्रों का गुस्सा उचित है और हर भारतीय नागरिक को इस पर गर्व होना चाहिए. उन्होंने कहा कि हाल ही में उनकी कुछ छात्रों से बातचीत हुई, जिसने उन्हें एक नया नजरिया दिया.

यह भी पढ़ेंः एंटी पेपर लीक बिल पर बहस, बांसुरी स्वराज ने UPA सरकारों की लीक गिनाई

'स्टूडेंट हमेशा सच्चाई की तलाश करता है'

अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि छात्र हमेशा सच्चाई की खोज में रहता है. उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि "घर की खिड़कियां हर तरह की हवा के लिए खुली रहनी चाहिए." इसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने उसी छात्रा से पूछा कि वह "इडियट" (Idiot) के बारे में क्या सोचती है.

भाषण के दौरान कई बार हुआ हंगामा

राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने कई बार विरोध जताया. हंगामे के बीच राहुल गांधी ने कहा कि वह किसी सदस्य के बारे में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि छात्रा के जवाब का जिक्र कर रहे हैं. इसी दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, "नेता प्रतिपक्ष से आग्रह है कि आप विधेयक पर चर्चा करें." इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि वह छात्रों की परिभाषा समझा रहे हैं.

'इमेज की चिंता करने वाले खुद को भगवान मानते हैं'

राहुल गांधी ने कहा कि छात्रा के अनुसार छात्र सच्चाई के साथ खड़ा होता है, जबकि दूसरी तरह के लोग अपनी छवि (इमेज) की चिंता करते हैं. उन्होंने छात्रा के हवाले से कहा कि "इडियट खुद को भगवान मानता है और अपनी इमेज बनाने में लगा रहता है." इसके बाद राहुल गांधी ने कहा, "अंध भक्त, इडियट को फॉलो करता है."

सत्ता पक्ष ने जताई आपत्ति

राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने जोरदार विरोध किया. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष छात्रों के नाम पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो असंसदीय हैं. उन्होंने इन टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाने की मांग की.

'छात्र वर्षों तक मेहनत करते हैं'

अपने संबोधन के अंत में राहुल गांधी ने कहा कि छात्र आठ-दस घंटे पढ़ाई करते हैं और वर्षों तक मेहनत करते हैं. इसलिए उनकी भावनाओं और संघर्ष का सम्मान किया जाना चाहिए.

'स्टूडेंट कौन होता है?' राहुल ने सुनाया छात्रा का जवाब

राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने एक छात्रा से पूछा कि "स्टूडेंट होने का मतलब क्या है?" उन्होंने कहा कि छात्रा ने जवाब दिया, "स्टूडेंट वह होता है, जिसका दिमाग खुला होता है. वह यह स्वीकार करता है कि वह सबकुछ नहीं जानता. छात्र समझता है कि दुनिया लगातार बदल रही है." राहुल गांधी ने कहा कि यही सोच शिक्षा की असली पहचान है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 01:14 PM (IST)
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