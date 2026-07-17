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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'वंदे मातरम' का अपमान किया तो होगी कानूनी कार्रवाई? नए बिल पर मौलाना सैफ अब्बास बोले- 'जबरदस्ती संविधान के खिलाफ'

'वंदे मातरम' का अपमान किया तो होगी कानूनी कार्रवाई? नए बिल पर मौलाना सैफ अब्बास बोले- 'जबरदस्ती संविधान के खिलाफ'

Vande Mataram Bill 2026: प्रस्तावित बिल के अनुसार, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन कर 'वंदे मातरम' को भी शामिल किया जाएगा.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 17 Jul 2026 12:43 PM (IST)
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केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में 'द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर (अमेंडमेंट) बिल, 2026' पेश करने की तैयारी में है. इस प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य 'वंदे मातरम' का अपमान करने या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाना है. अगर यह बिल कानून बनता है, तो 'वंदे मातरम' को भी कानूनी संरक्षण उसी तरह मिलेगा, जैसा फिलहाल राष्ट्रगान 'जन गण मन' को प्राप्त है.

प्रस्तावित बिल के अनुसार, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन कर 'वंदे मातरम' को भी शामिल किया जाएगा. यानी यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर 'वंदे मातरम' के गायन को रोकता है, उसमें व्यवधान पैदा करता है या उसका अपमान करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी.

जबरदस्ती थोपना उचित नहीं

इसी प्रस्ताव पर शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि देश में आमतौर पर कोई 'वंदे मातरम' का अपमान नहीं करता, लेकिन किसी पर इसे थोपना उचित नहीं होगा.

मौलाना सैफ अब्बास ने कहा, "देखिए ऐसा है कि जहां तक वंदे मातरम की बात है, उसका ना अपमान कोई करता है और ना कोई उसमें बाधा डालता है. लेकिन जब आप किसी के ऊपर संविधान के खिलाफ जाकर जोर-जबरदस्ती करेंगे तो फिर एक अलग बात है. मैं ये समझता हूं सरकार को खुद सोचना चाहिए कि वंदे मातरम का क्या महत्व है. उसको लोगों से अवगत कराएं और किसी के ऊपर जोर-जबरदस्ती की बात ना की जाए."

दरअसल, सरकार का तर्क है कि संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि 'वंदे मातरम' को 'जन गण मन' के समान सम्मान प्राप्त होगा. हालांकि, अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है जो 'वंदे मातरम' के अपमान या उसके गायन में बाधा डालने पर कार्रवाई सुनिश्चित करता हो। इसी कमी को दूर करने के लिए यह संशोधन प्रस्तावित किया गया है.

कांग्रेस ने भी इसे संविधान के खिलाफ बताया

कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने 'वंदे मातरम' विवाद पर कहा, "वंदे मातरम के केवल पहले दो अंतरों (अंतरों/पदों) को ही आधिकारिक मान्यता प्राप्त है. मैं मुस्लिम हूं और मैं 'वंदे मातरम' कहता हूं, लेकिन पूरे गीत का पाठ करने पर जोर देना गलत है. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता. आरएसएस अपनी शाखाओं में 'जन गण मन' की जगह जानबूझकर पूरा 'वंदे मातरम' गाता है."

अगर यह विधेयक संसद से पारित हो जाता है, तो भविष्य में 'वंदे मातरम' का अपमान करना या उसके गायन में जानबूझकर व्यवधान डालना कानूनन अपराध माना जाएगा. ऐसे में सरकार के इस कदम ने एक नई बहस छेड़ दी है, क्या राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े प्रतीकों की रक्षा के लिए सख्त कानून जरूरी हैं, या सम्मान जागरूकता और सहमति से ही सुनिश्चित होना चाहिए?

ये भी पढ़ें: राष्ट्रगान की तरह 'वंदे मातरम' को देना होगा सम्मान, नहीं तो... राष्ट्रगीत को लेकर सरकार ला रही नया विधेयक, जानें क्या है ये

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 17 Jul 2026 12:43 PM (IST)
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Parliament Monsoon Session Maulana Saif Abbas Vande Mataram Bill National Honour Amendment Bill
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