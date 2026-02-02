हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाParliament Budget Session Live: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज से चर्चा, लोकसभा में होगी शुरुआत

Parliament Budget Session Live: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज से चर्चा, लोकसभा में होगी शुरुआत

Parliament Budget Session Live: संसद के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से हो चुकी है और आज सत्र के पांचवें दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होने जा रही है.

By : एबीपी लाइव डेस्क  | Updated at : 02 Feb 2026 11:31 AM (IST)

LIVE

Key Events
Parliament Budget Session Live Updates Lok Sabha Debate on President Droupadi Murmu Aam Budget Parliament Budget Session Live: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज से चर्चा, लोकसभा में होगी शुरुआत
संसद बजट सत्र,
Source : Twitter

Background

Parliament Budget Session Live: संसद के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से हो चुकी है और आज सत्र के पांचवें दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होने जा रही है. लोकसभा में इस चर्चा के लिए 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, जबकि राज्यसभा में इस पर 16 घंटे तक चर्चा होगी.

28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था संयुक्त सत्र को संबोधित
गौरतलब है कि बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने 28 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था. अपने अभिभाषण में उन्होंने सरकार के भावी एजेंडे के साथ-साथ मौजूदा नीतियों को भी विस्तार से रेखांकित किया था.

सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे धन्यवाद प्रस्ताव
आज लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, स्पीकर ओम बिरला की अनुमति से सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे. सोनोवाल के प्रस्ताव रखने के बाद लोकसभा में सत्ताधारी दल और विपक्ष-दोनों पक्षों के सांसद इस चर्चा में हिस्सा लेंगे.

तेजस्वी सूर्या करेंगे प्रस्ताव का समर्थन
स्पीकर ओम बिरला ने इस चर्चा के लिए लोकसभा (Lok Sabha) में कुल 18 घंटे का समय तय किया है. सोमवार की कार्यवाही से जुड़ी सूचना के मुताबिक कर्नाटक से निर्वाचित भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश किए जाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

चार फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे जवाब
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) चार फरवरी को लोकसभा में सरकार की ओर से जवाब देंगे.

11:30 AM (IST)  •  02 Feb 2026

Parliament Budget Session Live: केरल के विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन

केरल के विपक्षी सांसदों ने संसद में #UnionBudget2026 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इसे 'केरल विरोधी बजट' बताया.

11:29 AM (IST)  •  02 Feb 2026

Parliament Budget Session Live: संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का समय बदला

संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के समय में बदलाव किया गया है. लोकसभा में 1बजे से शुरू होगी चर्चा. राज्यसभा में 12 बजे से शुरू होगी चर्चा.

