हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता होगी खत्म? BJP सांसद ने दिया नोटिस

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता होगी खत्म? BJP सांसद ने दिया नोटिस

BJP Files Notice Against Rahul Gandhi: दुबे ने कहा कि उन्होंने अपने प्रस्ताव में मांग की है कि इस मामले पर चर्चा हो, राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त की जाए और उन्हें चुनाव लड़ने से बैन किया जाए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 12 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

(बीजेपी) के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग करते हुए लोकसभा में प्रस्ताव दिया है. यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते और केंद्रीय बजट को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए हैं.

निशिकांत दुबे ने दिया प्रस्ताव
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया है. उनका आरोप है कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं. दुबे ने कहा कि उन्होंने अपने प्रस्ताव में मांग की है कि इस मामले पर चर्चा हो, राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त की जाए और उन्हें जीवन भर चुनाव लड़ने से रोका जाए. हालांकि, दुबे ने साफ किया कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि यह एक स्वतंत्र प्रस्ताव है, जिसमें गांधी को संसद से निलंबित करने की मांग की गई है.

सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी सरकार. राहुल गांधी द्वारा कल दिए भाषण को एक्सपंज कराया जाएगा क्योंकि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उनको ऑथेंटिकेट नहीं किया.

सोरोस का भी लिया नाम
निशिकांत दुबे ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि उन्होंने अपने प्रस्ताव में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस जैसे बाहरी ताकतों के समर्थन से देश को गुमराह कर रहे हैं. 

राहुल गांधी के बयान पर विवाद
बुधवार को लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में सरकार ने देश के हितों से समझौता किया है. उन्होंने कहा कि सरकार खुद मानती है कि दुनिया इस समय अस्थिर दौर से गुजर रही है, जहां ऊर्जा और वित्त को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके बावजूद, उनके मुताबिक, भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े अहम फैसलों में अमेरिका को ज्यादा प्रभाव दिया है.

बीजेपी नेताओं ने बताया ‘अपरिपक्व’
बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के भाषण की आलोचना की और उसे ‘अपरिपक्व’ बताया. उनका कहना है कि विपक्ष देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है.

Published at : 12 Feb 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
Congress Rahul Gandhi BJP
और पढ़ें
