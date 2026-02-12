राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता होगी खत्म? BJP सांसद ने दिया नोटिस

(बीजेपी) के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग करते हुए लोकसभा में प्रस्ताव दिया है. यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते और केंद्रीय बजट को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए हैं.

निशिकांत दुबे ने दिया प्रस्ताव

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया है. उनका आरोप है कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं. दुबे ने कहा कि उन्होंने अपने प्रस्ताव में मांग की है कि इस मामले पर चर्चा हो, राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त की जाए और उन्हें जीवन भर चुनाव लड़ने से रोका जाए. हालांकि, दुबे ने साफ किया कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि यह एक स्वतंत्र प्रस्ताव है, जिसमें गांधी को संसद से निलंबित करने की मांग की गई है.



सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी सरकार. राहुल गांधी द्वारा कल दिए भाषण को एक्सपंज कराया जाएगा क्योंकि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उनको ऑथेंटिकेट नहीं किया.

सोरोस का भी लिया नाम

निशिकांत दुबे ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि उन्होंने अपने प्रस्ताव में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस जैसे बाहरी ताकतों के समर्थन से देश को गुमराह कर रहे हैं.

#WATCH | On LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi's statement in Parliament, BJP MP Nishikant Dubey says," I have moved a motion in Lok Sabha today against Rahul Gandhi on how he is misleading the nation with the help of forces like Soros, who want to harm the nation. In the motion I have… pic.twitter.com/MECVIGHdyh — ANI (@ANI) February 12, 2026

राहुल गांधी के बयान पर विवाद

बुधवार को लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में सरकार ने देश के हितों से समझौता किया है. उन्होंने कहा कि सरकार खुद मानती है कि दुनिया इस समय अस्थिर दौर से गुजर रही है, जहां ऊर्जा और वित्त को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके बावजूद, उनके मुताबिक, भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े अहम फैसलों में अमेरिका को ज्यादा प्रभाव दिया है.

बीजेपी नेताओं ने बताया ‘अपरिपक्व’

बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के भाषण की आलोचना की और उसे ‘अपरिपक्व’ बताया. उनका कहना है कि विपक्ष देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है.