बंगाल में दुर्गा पूजा के समय नॉन वेज पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री, 'गंदा खाना हमको...'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने शास्त्री के बयान का कड़ा विरोध किया।

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने दुर्गा पूजा के दौरान मां दुर्गा की प्रतिमा के आसपास मांसाहारी भोजन बेचने और खाने को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों के पीछे या देवी मां की प्रतिमाओं के आसपास नॉन-वेज या गंदे खाने का बनना या बिकना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इसके साथ ही, उन्होंने पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों से नवरात्रि मनाने का भी आह्वान किया. उनके इस बयान से बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई है.

कोलकाता से बागेश्वर धाम सरकार ने भरी हुंकार

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के हावड़ा में आयोजित हनुमंत कथा के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों से दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा प्रतिमा के आसपास मांसाहारी भोजन न बेचने की अपील की. उन्होंने कहा, ‘हमको दुर्गा पूजा पंडालों के पीछे या देवी के प्रतिमाओं के आसपास नॉन-वेज और दूसरे तरह के खाने का बनाया जाना, बिकना या उसे खाया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है.’

बंगाल के हिंदुओं से क्या बोले धीरेंद्र शास्त्री?

The larger crowds in Dhirendra Shastri's Howrah program is supporting for complete ban of Non Veg during the Durga Puja. pic.twitter.com/EJGhiXDY7W — Sudhanidhi Bandyopadhyay (@SudhanidhiB) September 6, 2026

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से नवरात्रि के नियमों का पालन करने के साथ नवरात्रि मनाने की अपील की. इसके साथ ही, उन्होंने देवी प्रतिमाओं के पास नॉन-वेज खाना नहीं बनाने और बेचने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई करता है, तो उन लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए. ऐसे लोगों को धार्मिक नहीं, बल्कि पाखंडी कहा जाएगा.

लोगों ने धीरेंद्र शास्त्री की अपील का किया समर्थन

उन्होंने हनुमंत कथा के दौरान कथास्थल पर मौजूद लोगों से इस विषय को लेकर उनकी राय और समर्थन की मांग की. धीरेंद्र शास्त्री ने इस विषय का समर्थन करने वाले लोगों से उनके मोबाइल का टॉर्च जलाकर समर्थन व्यक्त करने की अपील की, जिसके बाद कथा पंडाल में मौजूद भारी संख्या में लोगों ने मोबाइल का टॉर्च जलाकर बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से उठाए गए विषय पर अपना समर्थन जताया.

बंगाल में जो बागेश्वर बाबा चाहेंगे, वो नहीं होगा- मदन मित्रा

Kolkata, West Bengal: On the statement made by Bageshwar Dham Peethadhishwar Pandit Dhirendra Krishna Shastri, rebel TMC MLA Madan Mitra says, "Look, I have never heard the name of Baba Bageshwar. I had never heard his name before. I have heard many names of many gods. It is… pic.twitter.com/lPK98Tefv9 — IANS (@ians_india) September 7, 2026

दूसरी तरफ, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी विधायक मदन मित्रा ने कहा, ‘देखिए, मैंने बाबा बागेश्वर का नाम कभी नहीं सुना. मैंने पहले कभी उनका नाम नहीं सुना था. मैंने कई देवी-देवताओं के नाम सुने हैं. हो सकता है कि वह बहुत शक्तिशाली हों, मैंने सुना है कि वह युवा हैं, लेकिन मेरी उनसे एक गुजारिश है कि बागेश्वर जी ये बंगाल है और बंगाल में जो बंगाली चाहेगा वही होगा.’

उन्होंने कहा, ‘बंगाल में जो बागेश्वर बाबा चाहेंगे, वो नहीं होगा. मांस तो खाएगा और जरूर खाएगा. पूजा मंडप पर नहीं खाएगा, लेकिन मंडप के बाहर बैठकर मांस-मछली सब मिलकर खाएगा.’

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