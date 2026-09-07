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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल में दुर्गा पूजा के समय नॉन वेज पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री, 'गंदा खाना हमको...'

बंगाल में दुर्गा पूजा के समय नॉन वेज पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री, 'गंदा खाना हमको...'

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बंगाल में रहने वाले हिंदुओं से नवरात्रि का त्योहार मनाने की अपील की. साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग पूजा पंडालों के आसमान गंदा खाना बनाते-खाते हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 07 Sep 2026 06:07 PM (IST)
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  • टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने शास्त्री के बयान का कड़ा विरोध किया।

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने दुर्गा पूजा के दौरान मां दुर्गा की प्रतिमा के आसपास मांसाहारी भोजन बेचने और खाने को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों के पीछे या देवी मां की प्रतिमाओं के आसपास नॉन-वेज या गंदे खाने का बनना या बिकना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इसके साथ ही, उन्होंने पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों से नवरात्रि मनाने का भी आह्वान किया. उनके इस बयान से बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई है.

कोलकाता से बागेश्वर धाम सरकार ने भरी हुंकार

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के हावड़ा में आयोजित हनुमंत कथा के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों से दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा प्रतिमा के आसपास मांसाहारी भोजन न बेचने की अपील की. उन्होंने कहा, ‘हमको दुर्गा पूजा पंडालों के पीछे या देवी के प्रतिमाओं के आसपास नॉन-वेज और दूसरे तरह के खाने का बनाया जाना, बिकना या उसे खाया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है.’

बंगाल के हिंदुओं से क्या बोले धीरेंद्र शास्त्री

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से नवरात्रि के नियमों का पालन करने के साथ नवरात्रि मनाने की अपील की. इसके साथ ही, उन्होंने देवी प्रतिमाओं के पास नॉन-वेज खाना नहीं बनाने और बेचने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई करता है, तो उन लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए. ऐसे लोगों को धार्मिक नहीं, बल्कि पाखंडी कहा जाएगा.

लोगों ने धीरेंद्र शास्त्री की अपील का किया समर्थन

उन्होंने हनुमंत कथा के दौरान कथास्थल पर मौजूद लोगों से इस विषय को लेकर उनकी राय और समर्थन की मांग की. धीरेंद्र शास्त्री ने इस विषय का समर्थन करने वाले लोगों से उनके मोबाइल का टॉर्च जलाकर समर्थन व्यक्त करने की अपील की, जिसके बाद कथा पंडाल में मौजूद भारी संख्या में लोगों ने मोबाइल का टॉर्च जलाकर बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से उठाए गए विषय पर अपना समर्थन जताया. 

बंगाल में जो बागेश्वर बाबा चाहेंगे, वो नहीं होगा- मदन मित्रा 

दूसरी तरफ, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी विधायक मदन मित्रा ने कहा, ‘देखिए, मैंने बाबा बागेश्वर का नाम कभी नहीं सुना. मैंने पहले कभी उनका नाम नहीं सुना था. मैंने कई देवी-देवताओं के नाम सुने हैं. हो सकता है कि वह बहुत शक्तिशाली हों, मैंने सुना है कि वह युवा हैं, लेकिन मेरी उनसे एक गुजारिश है कि बागेश्वर जी ये बंगाल है और बंगाल में जो बंगाली चाहेगा वही होगा.’

उन्होंने कहा, ‘बंगाल में जो बागेश्वर बाबा चाहेंगे, वो नहीं होगा. मांस तो खाएगा और जरूर खाएगा. पूजा मंडप पर नहीं खाएगा, लेकिन मंडप के बाहर बैठकर मांस-मछली सब मिलकर खाएगा.’ 

यह भी पढ़ेंः मलबे में जिंदगियां और अरमान..., सत्य निकेतन हादसे को लेकर राहुल का हमला

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 07 Sep 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Durga Puja Kolkata Dhirendra Shastri WEST BENGAL
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