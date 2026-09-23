जम्मू: आरएस पुरा सेक्टर में मिला पाकिस्तानी कबूतर, पैर में बंधी थी 'साजिश की रिंग'

जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के घराना गांव में एक पाकिस्तानी कबूतर मिला है. इसके पैर में एक रिंग बंधी हुई थी. इस कबूतर को पकड़ते ही सुरक्षा एजेंसियां रिंग पर लिखे गए पाकिस्तानी नंबर की जांच में जुट गई हैं. अनुमान है कि यह नंबर कोई पाकिस्तानी मोबाईल नंबर या कोई पासवर्ड हो सकता है.

कबूतर के पैर में मिला नंबर

जम्मू-कश्मीर के आरएस पुरा सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तानी कबूतर मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. कबूतर के पैर में बंधी रिंग ने सुरक्षा एजेंसियों को आश्चर्यचकित किया, अनुमान यह लगाया गया कि यह कबूतर पाकिस्तानी क्षेत्र से भारत में भेजा गया होगा. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है. इस रिंग पर 03065920248 नंबर लिखा हुआ मिला है. इस नंबर के आगे +92 भी लिखा है जो कि पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय फोन कोड है. इसी को देखते हुए इस कबूतर के पाकिस्तानी क्षेत्र से आने का अनुमान लगाया जा रहा है.

गाँव के लोगों ने पकड़ा कबूतर को

जानकारी के अनुसार घराना गाँव के लोगों ने इस कबूतर को पकड़ा था, पैर में बंधी रिंग को देख कर इस कबूतर को सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया. कबूतर मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उसे कब्जे में लेकर उसके पैर में बंधी रिंग और उस पर लिखे नंबर की जांच शुरू कर दी है. सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कबूतर कहां से आया और उसके पैर में रिंग बांधने का मकसद क्या था. रिंग पर दर्ज मोबाइल नंबर के आधार पर भी जानकारी जुटाई जा रही है.

आरएस पुरा सेक्टर में इस तरह का यह हालिया समय में एक और मामला बताया जा रहा है. सीमावर्ती इलाकों में पहले भी पाकिस्तान की तरफ से आए कबूतर मिलने के मामले सामने आते रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां ऐसे मामलों की गहन जांच करती हैं.