हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPakistani Currency Value in Muslim Countries: मुस्लिम मुल्कों में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं, जानें कहां सबसे ज्यादा गिरी PAK की करेंसी?

Pakistani Currency Value in Muslim Countries: मुस्लिम मुल्कों में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं, जानें कहां सबसे ज्यादा गिरी PAK की करेंसी?

मुस्लिम मुल्क बहरीन में पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू सबसे ज्यादा कम है. एक बहरीन दिरहम की कीमत 750.22 पाकिस्तान रुपये के बराबर है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 01 Dec 2025 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ब्रुनेई, बहरीन, मोरक्को और कतर जैसे तमाम मुस्लिम देशों के सुल्तानों की अमीरी और शाही रहन-सहन की बड़ी चर्चाएं होती हैं. पाकिस्तान इन मुल्कों के साथ बड़ी करीबी दिखाता है, लेकिन उसकी करेंसी की यहां कोई औकात नहीं है. 

मोहम्मद बिन जायेद अल नहयान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के तीसरे राष्ट्रपति और सुल्तान हैं. उनकी दौलत के किस्से अक्सर सुनने को मिल जाते हैं. उनकी नेटवर्थ 30 बिलियन डॉलर है. अब यूएई की करेंसी दिरहम की बात करें तो पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले इसकी कीमत बहुत ज्यादा है. करेंसी कंवर्टर Xe के अनुसार एक दिरम की वैल्यू 76.81 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है. 

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कुछ महीने पहले ही सऊदी अरब का दौरा करके आए थे और उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करके दोनों मुल्कों के बीच मजबूत रिश्तों का दावा किया था. हालांकि, इस मुल्क में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं है. सऊदी की करेंसी रियाल के सामने पाकिस्तानी रुपया फिसड्डी है. एक सऊदी रियाल की कीमत 75.15 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है.

ब्रुनेई के राजा हसनल बोल्किया भी अपने लैविश लाइफ-स्टाइल की वजह से काफी चर्चाओं में रहते हैं. वह दुनिया में तीसरे सबसे अमीर राजा हैं. उनके पास कुल 28 बिलियन डॉलर की संपत्ति है. उनकी अमीरी को देखकर ही यहां की करेंसी की कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है. ब्रुनेई एक मुस्लिम मुल्क है, यहां की 82 प्रतिशत आबादी मुसलमान है. यहां तो पाकिस्तानी रुपये की हालत और भी ज्यादा बुरी है. ब्रुनेई की करेंसी ब्रुनेई डॉलर है, जिसकी कीमत 217.70 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है.

जब भी मुस्लिम देशों के राजाओं की बात होती है तो कतर के सम्राट तमीम बिन हमाद अल थानी का जिक्र जरूर आता है. वह साल 2013 से कतर के सम्राट की गद्दी संभाल रहे हैं और उनकी नेटवर्थ 2 बिलियन डॉलर है. पाकिस्तान कतर को भी अपना बेहद करीबी और अजीज दोस्त बताता है. हालांकि, पाकिस्तानी रुपये की यहां कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वह कतर की करेंसी कतरी रियाल के सामने बेहद कमजोर है. एक कतरी रियाल की वैल्यू 77.50 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है.

पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले जिस मुस्लिम देश की करेंसी की कीमत सबसे ज्यादा मजबूत है, वो बहरीन है. बहरीन की करेंसी बहरीन दिरहम है और 1 बहरीन दिरहम की वैल्यू 750.22 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है. बहरीन के राजा हमाद बिन इसा अल खलीफा हैं, जो अपार संपत्ति के मालिक हैं. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास कुल 5 बिलियन डॉलर की संपत्ति है.

99 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले मुल्क मोरक्को में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं है. 1 मोरक्कन दिरहम की वैल्यू पाकिस्तान में 30.45 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है. फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार मोरक्को के किंग मोहम्मद VI के पास कुल 5.7 बिलियन की संपत्ति है. उनका नाम अफ्रीका के 50 सबसे अमीर सुल्तानों की लिस्ट में शामिल है.

Published at : 01 Dec 2025 11:33 AM (IST)
Tags :
Pakistan Shehbaz Sharif Asim Munir Pakistani Rupya
