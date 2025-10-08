हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत-पाक सीमा पार कर कच्छ पहुंचा पाकिस्तानी प्रेमी जोड़ा, सुरक्षा एजेंसियां कर रहीं पूछताछ

भारत-पाक सीमा पार कर कच्छ पहुंचा पाकिस्तानी प्रेमी जोड़ा, सुरक्षा एजेंसियां कर रहीं पूछताछ

पाकिस्तान सीमा पार कर गुजरात के कच्छ में पहुंचे एक कपल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दोनों को गांववालों ने शिव मंदिर के पास देखा और तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 08 Oct 2025 11:59 PM (IST)
Preferred Sources

गुजरात के कच्छ जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास स्थित खड़ीर बेट क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गांव रतनपर के पास एक पाकिस्तानी नाबालिग प्रेमी जोड़ा अवैध रूप से सीमा पार करके भारत में घुसता हुआ पाया गया. दोनों को गांववालों ने शिव मंदिर के पास देखा और तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लिया और प्रारंभिक पूछताछ शुरू की. पूछताछ में पता चला कि लड़का 16 वर्ष और लड़की 15 वर्ष की है, और दोनों पाकिस्तान के थार पारकर जिले के इस्लामकोट कस्बे के लसरी गांव से हैं. वे बिना वैध दस्तावेजों के रतनपर गांव तक पहुंचे थे.

सुरक्षा एजेंसियां कर रहीं पूछताछ

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला गंभीर सीमा उल्लंघन का है और सुरक्षा एजेंसियां अब इसमें अंतरराष्ट्रीय एंगल और संभावित नेटवर्क की जांच कर रही हैं. चूंकि दोनों नाबालिग हैं, इसलिए उनकी पहचान को छिपाया गया है और बाल अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. फिलहाल दोनों से आगे पूछताछ जारी है और मामले में और खुलासे होने की संभावना है.

पकड़े गए दोनों नाबालिगों का कहना है कि वे पाकिस्तान के थारपारकर जिले के लसरी, इस्लामकोट के निवासी हैं. यह घटना ऐसे वक्त पर सामने आई है जब पिछले हफ्ते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कच्छ के दौरे पर पहुंचे थे. चिंताजनक बात यह है कि दोनों जोड़े बॉर्डर से 40 किमी दूर पहुंच गए, जो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है. 

पहले भी आ चुका है सीमा पार का मामला

बता दें कि सीमा पार का यह पहला मामला नहीं है. इसी साल मार्च महीने में एक 18 वर्षीय पाकिस्तानी युवक कच्छ के खावड़ा रैन इलाके से पैदल भारत में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया था. वह पारिवारिक विवाद के कारण घर से भागा था. वहीं कुछ महीने पहले एक 17 वर्षीय नाबालिग को पारिवारिक विवाद के बाद पाकिस्तान से कच्छ की सीमा पार करते पकड़ा गया था.

रिपोर्ट- प्रवीण छावड़ा

ये भी पढ़ें:- 'गंभीर मुद्दा, लेकिन फैसला संसद को करना होगा', ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर दिल्ली HC ने केंद्र को भेजा नोटिस

Published at : 08 Oct 2025 11:59 PM (IST)
Tags :
Kutch Pakistan India - Pakistan Border Gujarat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
पंजाब
IPS वाई पूरन सुसाइड केस: IAS पत्नी ने दी शिकायत, DGP के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की
IPS वाई पूरन सुसाइड केस: IAS पत्नी ने दी शिकायत, DGP के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की
विश्व
'ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंजन बना रहेगा भारत', US के टैरिफ का नहीं होगा असर; IMF के बयान से उड़ जाएगी ट्रंप की नींद!
'ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंजन बना रहेगा भारत', US के टैरिफ का नहीं होगा असर; IMF के बयान से उड़ जाएगी ट्रंप की नींद!
क्रिकेट
विराट कोहली या रोहित शर्मा, भारत के स्टार खिलाड़ियों में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
विराट कोहली या रोहित शर्मा, भारत के स्टार खिलाड़ियों में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
Advertisement

वीडियोज

Akhilesh Azam Meeting: रामपुर में 'आजम' से मिले 'अखिलेश', 2 साल बाद सियासी 'मिलन'! UP Politics
Zoho Mail: गृहमंत्री Amit Shah ने अपनाया 'स्वदेशी' ईमेल, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा!
Deepika Padukone Hijab Row: हिजाब में Deepika, Abu Dhabi टूरिज्म पर बवाल!
Deepika Padukone Hijab Row: हिजाब में Deepika, Abu Dhabi टूरिज्म पर बवाल!
26/11 Attacks: PM Modi का Congress पर वार, Chidambaram के खुलासे से सियासी भूचाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
पंजाब
IPS वाई पूरन सुसाइड केस: IAS पत्नी ने दी शिकायत, DGP के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की
IPS वाई पूरन सुसाइड केस: IAS पत्नी ने दी शिकायत, DGP के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की
विश्व
'ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंजन बना रहेगा भारत', US के टैरिफ का नहीं होगा असर; IMF के बयान से उड़ जाएगी ट्रंप की नींद!
'ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंजन बना रहेगा भारत', US के टैरिफ का नहीं होगा असर; IMF के बयान से उड़ जाएगी ट्रंप की नींद!
क्रिकेट
विराट कोहली या रोहित शर्मा, भारत के स्टार खिलाड़ियों में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
विराट कोहली या रोहित शर्मा, भारत के स्टार खिलाड़ियों में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
बॉलीवुड
Films Releasing In January 2026: जनवरी 2026 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका! 'बॉर्डर 2' सहित ये 5 बड़ी फिल्में होंगी रिलीज
जनवरी 2026 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका! 'बॉर्डर 2' सहित ये 5 फिल्में होंगी रिलीज
हेल्थ
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं आपको है एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं आपको है एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
हेल्थ
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
यूटिलिटी
क्या होती है जीरो एफआईआर, नॉर्मल एफआईआर से क्यों है अलग- जानिए ZERO FIR का कॉन्सेप्ट
क्या होती है जीरो एफआईआर, नॉर्मल एफआईआर से क्यों है अलग- जानिए ZERO FIR का कॉन्सेप्ट
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget