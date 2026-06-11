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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानमाजियों का कत्लेआम, इलाज करने वालों पर फायरिंग, PoK में पाकिस्तान की बेरहमी की गवाही दे रहे कांच और दीवार

नमाजियों का कत्लेआम, इलाज करने वालों पर फायरिंग, PoK में पाकिस्तान की बेरहमी की गवाही दे रहे कांच और दीवार

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स की कोटली के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर (DHQ )अस्पताल में फायरिंग में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है.

By : शिवांक मिश्रा | Updated at : 11 Jun 2026 11:42 PM (IST)
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पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना एक नरसंहार का एक और सबूत सामने आया है. मंगलवार को कोटली में पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की थी जिसमें 6 लोगो की मौत हुई थी. अब नई तस्वीरों से सामने आया है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने कोटली के अस्पताल तक को नहीं छोड़ा और वहां फायरिंग की.

दीवार और शीशें पाकिस्तानी सेना की फायरिंग की दे रहे गवाही

डीएचक्यू (DHQ) अस्पताल की दीवारें और शीशें पाकिस्तानी सेना की फायरिंग की गवाही दे रहे हैं. जहां शीशों पर फायरिंग के छेद साफ़ साफ़ दिखायी दे रहे हैं. जानकारी के मुताबिक़ फायरिंग उस समय की गई जब अस्पताल के अंदर फायरिंग में घायल हुए 19 प्रदर्शनकारियों का इलाज हो रहा था.

4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स की कोटली के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर (DHQ )अस्पताल में फायरिंग में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है. अस्पताल में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग का अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं में विरोध किया और उसे नरसंहार बताया है. इसी तरह रावलाकोट से आई नई जानकारी के मुताबिक रावलाकोट में आज प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग उस समय हुई थी जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे.

फैक अयूब के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना आम लोगो का कत्लेआम कर रही

ऐसे में जिस तरह से ISI के सेक्टर कमांडर पीओके ब्रिगेडियर फैक अयूब के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना आम लोगो का कत्लेआम कर रही है, अस्पताल पर गोलिया चला रही है और नमाज़ पढ़ रहे लोगो को मार रही है इससे एक बात तो साफ़ है की पाकिस्तानी सेना किसी कसाई से कम नहीं है.

ये भी पढ़ें: धमकी के बाद ईरान पर US ने टाला हमला, ट्रंप बोले- डील पर हस्ताक्षर और जगह का जल्द ऐलान

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 11 Jun 2026 11:42 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR PoK Firing
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