'हैरान हो जाएंगे यार..', पाकिस्तानी नागरिक ने हैदराबाद एयरपोर्ट की जमकर की तारीफ, वीडियो वायरल

जब तारीफ किसी पड़ोसी मुल्क के नागरिक की ज़ुबान से निकले और वह तारीफ दिल से हो तो उसका असर कुछ अलग ही होता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पाकिस्तानी यात्री का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बैंकॉक से हैदराबाद पहुंचने के बाद राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को देखकर हैरान नजर आते हैं.

वीडियो में वह कहते हैं, 'मैं इंडिया के एयरपोर्ट पे आया हूं और हैरान हुआ हूं. यह न मुंबई का एयरपोर्ट है, न दिल्ली का, यह है हैदराबाद का एयरपोर्ट. यह बिल्कुल भी बैंकॉक, कुआलालंपुर या दुबई के एयरपोर्ट से कम नहीं लगता.'

वीडियो में दिखाईं एयरपोर्ट की सुविधाएं

वीडियो में वह एक के बाद एक सुविधाएं दिखाते हुए चलते हैं. मल्टी-ब्रांड दुकानें, स्टारबक्स कैफे, मैकडॉनल्ड्स का विशाल रेस्तरां, सबवे, केएफसी, ड्यूटी-फ्री शॉप, सोने की दुकान, फार्मेसी, मसाज चेयर, एयर-कंडीशन्ड स्मोकिंग रूम और स्लीप-इन पॉड्स. ढाबा ट्रेडिशनल रेस्तरां देखकर उनकी आंखें चमक उठती हैं. फ्री वाई-फाई और खूबसूरत वॉशरूम देखकर वह कहते हैं. 'इसमें घंटों-घंटों भी आप गुजार सकते हैं आसानी से.'

🚨 A Pakistani man passing through India was surprised by the modern facilities at Hyderabad airport. pic.twitter.com/l80AFxi73o — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) March 21, 2026

लाखों की संख्या में देखा जा चुका है वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है. भारतीय उपयोगकर्ताओं ने गर्व के साथ प्रतिक्रियाएं दी हैं. कई ने लिखा कि 'यही असली भारत है जो दुनिया नहीं जानती.' पाकिस्तानी दर्शकों ने भी टिप्पणियों में कहा कि भारत ने बुनियादी ढांचे में जबरदस्त तरक्की की है.

राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जीएमआर समूह द्वारा संचालित है और यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बेहतरीन हवाई अड्डों में लगातार स्थान पाता रहा है. एक पाकिस्तानी यात्री की यह अनायास तारीफ उन हजारों लोगों की मेहनत का सम्मान है जो इस हवाई अड्डे को विश्वस्तरीय बनाए रखते हैं. कूटनीति जो न कर पाए, वह कभी-कभी एक ईमानदारी भरा वीडियो कर देता है.