'जो हालात हैं ना, लगता है वो आजाद कश्मीर ले भी लेंगे', पाकिस्तानी लड़की ने मुनीर सेना को कर दिया ट्रोल, देखें वीडियो
पाकिस्तानी लड़की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी लड़की असीम मुनीर की सेना का मजाक उड़ाती नजर आ रही है. लड़की कह रही है कि पाकिस्तानी सेना बिल्कुल भी मजबूत नहीं है.
बात चाहें क्रिकेट की हो या कोई और मौका, पाकिस्तान और उससे जुड़े लोगों के बयान भारत में हमेशा सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक पाकिस्तीन लड़की अपने ही मुल्क की आर्मी को ट्रोल करती हुई नजर आ रही है. लड़की कहती है कि 'जो हालात हैं, उससे लगता है कि वो आजाद कश्मीर भी ले लेंगे.'
क्या बोली पाकिस्तानी लड़की?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पाकिस्तानी लड़की के इंटरव्यू का एक हिस्सा वायरल हो रहा है. जिसमें वह कहती हुई नजर आ रही है, 'भारत को हमें जम्मू कश्मीर को दे देना चाहिए. पाकिस्तान के पास जो पीओके है, वह बहुत छोटा है. भारत पहले से ही बहुत बड़ा है तो भारत पहले से ही बहुत बड़ा है तो भारत को चाहिए कि वो हमें जम्मू-कश्मीर को दे दे.'
Viral Video of Pakistani Girl mocking #Pakistani Army.— Afghanistan Today (@Afghanistaybp) December 30, 2024
We control one part of Kashmir but is is very small compared to #India administered Jammu Kashmir
Reporter: But India wants even that"
Girl: Then India will take it one day" 🤣 pic.twitter.com/2ZG0MmT7x7
भारत एक दिन पीओके को ले लेगा
पाकिस्तानी लड़की से जब रिपोर्टर ने सवाल किया कि भारत तो आजाद कश्मीर की भी डिमांड करता है. इस पर लड़की जवाब देते हुए कहती है, 'यह सपनों में होगा, लेकिन बाद में लड़की ने कहा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, उसे देखकर लगता है कि भारत एक दिन इसे भी ले लेगा.'
पाकिस्तानी सेना का उड़ाया मजाक
लड़की ने अपने बयान में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सेना का भी मजाक बनाया. रिपोर्टर ने जब पूछा कि 'भारत पीओके को क्यों ले लेगा भाई, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है हमारा.' जवाब में लड़की कहती है कि आर्मी पहले स्ट्रॉग थी. लेकिन अब आर्मी वाले पॉलिटिक्स में आ गए हैं. पाकिस्तानी सेना बिल्कुल भी मजबूत नहीं है और युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना से बुरी तरह हार जाएगी" इसके बाद लड़की पाकिस्तान पर हंसने लगती है.
