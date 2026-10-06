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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: 'भारत के लिए खतरा...', हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी का साथ दे रहा पाकिस्तान, समझिए मतलब

Explained: 'भारत के लिए खतरा...', हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी का साथ दे रहा पाकिस्तान, समझिए मतलब

इस गठबंधन का मकसद सऊदी अरब की सुरक्षा को मजबूत करना है, लेकिन इसके क्षेत्रीय असर से बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य के पास समुद्री सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा हो गया है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 06 Oct 2026 02:29 PM (IST)
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मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिकल हालात में बड़े बदलाव आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब का औपचारिक रूप से साथ देने का फैसला किया है. आपसी रक्षा समझौते के तहत, इस्लामाबाद ने रियाद का समर्थन किया है. यह समर्थन हूतियों द्वारा सऊदी अरब के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और रेड सी में शिपिंग लेन को निशाना बनाकर किए जा रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों के बढ़ने के बाद दिया गया है.

हालांकि इस गठबंधन का मकसद सऊदी अरब की सुरक्षा को मजबूत करना है, लेकिन इसके क्षेत्रीय असर से बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य (Strait) के पास समुद्री सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा हो गया है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अहम 'चोक पॉइंट' है. भारत, जो यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका के साथ अपने कुल व्यापार का लगभग 30% हिस्सा रेड सी रूट के जरिए करता है, उसे गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

नीचे पांच मुख्य प्रभाव बताए गए हैं जिनसे पता चलता है कि हूतियों के खिलाफ सऊदी अरब को पाकिस्तान का समर्थन भारत के रेड सी व्यापार के लिए भारी कीमत का कारण कैसे बन सकता है:

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रेड सी में सुरक्षा खतरों और समुद्री जोखिम का बढ़ना

हूतियों के खिलाफ सऊदी-नेतृत्व वाले अभियान को पाकिस्तान का ऑपरेशनल और डिप्लोमैटिक समर्थन मिलने से इलाके में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं. बाहरी दखल बढ़ने के जवाब में, हूतियों ने रेड सी और अदन की खाड़ी में अपने समुद्री हमलों का दायरा बढ़ाया है. बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य के आसपास मिसाइल, ड्रोन और नेवल माइन (समुद्री बारूदी सुरंग) के खतरे बढ़ने से इन इलाकों से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों के लिए जोखिम बढ़ गया है. इस रास्ते से तेल और गैर-तेल सामान ले जाने वाले भारतीय कार्गो जहाज एक ऐसे इलाके से गुजरते हैं जहां लड़ाई का खतरा लगातार बढ़ रहा है.

भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए फ्रेट कॉस्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी

 

सऊदी सैन्य कार्रवाई को पाकिस्तान का सक्रिय समर्थन मिलने से संघर्ष बढ़ने के कारण, अंतरराष्ट्रीय समुद्री बीमा कंपनियां रेड सी कॉरिडोर से गुजरने वाले जहाजों के लिए 'वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम' बढ़ा रही हैं. शिपिंग कंपनियां इन बढ़ी हुई ऑपरेशनल लागतों का बोझ सीधे व्यापारियों पर 'रिस्क सरचार्ज' के जरिए डालती हैं. कम मार्जिन पर काम करने वाले भारतीय एक्सपोर्टर्स जैसे टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग सामान, कृषि उत्पाद और फार्मास्यूटिकल्स के लिए लॉजिस्टिक्स लागत में भारी बढ़ोतरी से यूरोप और मेडिटेरेनियन बाजारों में उनकी ग्लोबल कीमत बुरी तरह प्रभावित होती है.

3. केप ऑफ गुड होप से रूट बदलने के कारण सप्लाई चेन में देरी

लाल सागर में हूती हमलों से बचने के लिए, बड़ी शिपिंग कंपनियां अपने कंटेनर जहाजों का रूट बदलकर उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित 'केप ऑफ गुड होप' से ले जाने को मजबूर हैं. इस वैकल्पिक रूट की वजह से यूरोप और उत्तरी अमेरिका जाने वाले भारतीय शिपमेंट की दूरी में लगभग 3,000 से 4,000 नॉटिकल मील और यात्रा के समय में 10 से 14 दिन की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो जाती है. यात्रा में लगने वाले इस अतिरिक्त समय के कारण सप्लाई चेन में बड़ी रुकावटें आती हैं, जरूरी इंपोर्ट पर निर्भर भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए इन्वेंट्री की कमी हो जाती है, और एक्सपोर्टर्स को डिलीवरी में देरी के लिए जुर्माना भरना पड़ता है.

भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और कच्चे तेल के इंपोर्ट की लागत पर जोखिम

सऊदी अरब भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने वाले प्रमुख देशों में से एक बना हुआ है. हाल ही में सऊदी की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइनों और लाल सागर में तेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हूती हमलों के कारण, इस क्षेत्र से कच्चे तेल के एक्सपोर्ट के रास्ते अस्थिर हो रहे हैं. लाल सागर के शिपिंग रूट के पास बढ़ती लड़ाई से भारतीय बंदरगाहों की ओर आ रहे कच्चे तेल के टैंकरों पर खतरा मंडरा रहा है. सप्लाई में संभावित रुकावट और तेल टैंकरों के लिए बढ़े हुए स्पॉट फ्रेट रेट (किराये की दरें) भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सीधी चुनौती पेश करते हैं और देश में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का जोखिम पैदा करते हैं.

 खाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक दुविधा और कूटनीतिक संतुलन

 

इस्लामाबाद और रियाद के बीच गहरे होते सुरक्षा समझौते ने नई दिल्ली के लिए एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चुनौती खड़ी कर दी है. भारत के सऊदी अरब के साथ मजबूत रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा संबंध हैं, साथ ही वह समुद्री रास्तों को खुला रखने में अपने आर्थिक हितों की रक्षा भी करता है. अरब सागर और खाड़ी क्षेत्रों में पाकिस्तान की बढ़ती सुरक्षा मौजूदगी भारत की नौसैनिक उपस्थिति के लिए मुश्किलें पैदा करती है. नई दिल्ली को खाड़ी-यमन के व्यापक संघर्ष में उलझे बिना अपने कमर्शियल समुद्री ट्रैफिक की सुरक्षा के लिए एक नाजुक कूटनीतिक संतुलन बनाना होगा.

 

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 06 Oct 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
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