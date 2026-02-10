हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशहबाज शरीफ ने टेके घुटने! टी20 वर्ल्डकप में भारत संग मैच खेलेगा पाकिस्तान, पाक PM ने कहा - YES

शहबाज शरीफ ने टेके घुटने! टी20 वर्ल्डकप में भारत संग मैच खेलेगा पाकिस्तान, पाक PM ने कहा - YES

IND vs PAK: आईसीसी टी20 वर्ल्डकप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले टी20 मुकाबले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 10 Feb 2026 07:14 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs PAK: आईसीसी टी20 वर्ल्डकप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले टी20 मुकाबले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.  भारत के साथ मैच खेलने को लेकर पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया आई है.  सोमवार (9 फरवरी) देर शाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मैच को लेकर हरी झंडी दिखा दी है. यानी दोनों टीमें पहले से तय तारीख 15 फरवरी को आमने-सामने होंगी.

इससे पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लाहौर में आईसीसी के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग की जानकारी दी थी. मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम भी शामिल हुए थे.

पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी द्वारा पीसीबी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के प्रतिनिधियों और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के बीच हुई उच्च स्तरीय चर्चाओं के परिणामों के बारे में औपचारिक रूप से जानकारी दी गई है."

सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया,  "कई पक्षों की चर्चा के बाद आए परिणाम के साथ मित्र देशों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी टी20 वर्ल्डकप में 15 फरवरी को खेलने की इजाजत दे दी है."

आईसीसी के एक प्रतिमंडल ने रविवार (8 फरवरी) को लाहौर में पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात की थी, इस मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने भी हिस्सा लिया था. आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा को इस मामले में मध्यस्थ नियुक्त किया गया था. तीनों ने मिलकर समाधान निकालने की कोशिश की, जिसके बाद लंबे समय से चले आए रहे विवाद का खात्मा हुआ.

भारत के साथ टी20 मैच खेलने को लेकर पाकिस्तान के रुख में लगातार बदलाव देखने को मिला. 1 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने ऑफिशियल एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट किया , जिसमें टी20 वर्ल्डकप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले टी20 मैच को न खेलने की घोषणा की थी. इसके बाद पीएसएस नीलामी के दौरान नकवी और पूर्व पीसीबी चीफ ने मैच को लेकर 'अच्छी खबर'  का संकेत दिया. अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मैच को लेकर हां कह दी है. यानी दोनों टीमें कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आमने-सामने नजर आएंगी.

 

Published at : 10 Feb 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Shehbaz Sharif Pakistan T20 World Cup Mohsin Naqvi INDIA ICC T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में अलविदा कहने को तैयार सर्दी, आज सभी जिलों में आसमान साफ, दिन में धूप से बढ़ेगी गर्मी
यूपी में अलविदा कहने को तैयार सर्दी, आज सभी जिलों में आसमान साफ, दिन में धूप से बढ़ेगी गर्मी
क्रिकेट
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
बॉलीवुड
सनी देओल की अंडररेटेड फिल्में: दमदार होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं
अच्छी फिल्में, खराब किस्मत! सनी देओल की वो फिल्में जो डिजर्व करती थीं हिट स्टेटस
Advertisement

वीडियोज

जाति की 'जहरीली' कन्या !
Mobile Gaming Addiction: घंटों पबजी खेलने का खौफनाक अंजाम, युवक के दिमाग की नस फटी | Meerut News
Chitra Tripathi: दिल बहलाने के लिए 'अविश्वास' अच्छा है ! | Om Birla | Budget Session 2026 | CM Yogi
Bharat Ki Baat: सत्ता का प्लान...27 के सेंटर में मुसलमान | CM Yogi | AKhilesh | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: 'प्वाइंट ब्लैंक' का टारगेट कौन?Himanta Sarma के AI वीडियो पर क्यों मचा है बवाल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में अलविदा कहने को तैयार सर्दी, आज सभी जिलों में आसमान साफ, दिन में धूप से बढ़ेगी गर्मी
यूपी में अलविदा कहने को तैयार सर्दी, आज सभी जिलों में आसमान साफ, दिन में धूप से बढ़ेगी गर्मी
क्रिकेट
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
बॉलीवुड
सनी देओल की अंडररेटेड फिल्में: दमदार होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं
अच्छी फिल्में, खराब किस्मत! सनी देओल की वो फिल्में जो डिजर्व करती थीं हिट स्टेटस
इंडिया
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
ट्रेंडिंग
Video: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में साड़ी पहनकर पहुंच गया शख्स, वजह जान यूजर्स ने पकड़ा माथा
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में साड़ी पहनकर पहुंच गया शख्स, वजह जान यूजर्स ने पकड़ा माथा
जनरल नॉलेज
First Traffic Signal: दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल कहां लगाया गया था, जानें आज के सिग्नल से यह कितना था अलग?
दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल कहां लगाया गया था, जानें आज के सिग्नल से यह कितना था अलग?
नौकरी
प्रसार भारती में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 50 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन
प्रसार भारती में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 50 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget