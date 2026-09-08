संतरे बेचकर बच्चों के लिए बनाया स्कूल, पद्म श्री से सम्मानित हजब्बा को अब EC का नोटिस

भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित हरेकला हजब्बा को चुनाव आयोग से गड़बड़ी को लेकर एक नोटिस मिला है. संतरे बेचने वाले से शिक्षाविद बने हजब्बा को कर्नाटक में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) के तहत सोमवार (7 सितंबर) को चुनाव आयोग का नोटिस मिला.

यह नोटिस वोटर लिस्ट में दर्ज नाम में गड़बड़ी के कारण जारी किया गया है. सूत्रों के मुताबिक 2002 की पुरानी वोटर लिस्ट में पद्म श्री से सम्मानित व्यक्ति का नाम सिर्फ 'हजब्बा' दर्ज था, जबकि बाद के सरकारी रिकॉर्ड में उनका नाम 'हरेकला हजब्बा' है.

दस्तावेजों में क्या है नाम

पद्म श्री से सम्मानित हरेकला हजब्बा के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट और नए वोटर आईडी के साथ-साथ पद्म श्री और दूसरे अवॉर्ड से जुड़े कागजात में भी उनका नाम 'हरेकला हजब्बा' ही है. उन्हें चुनाव आयोग का नोटिस आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए मिला, जो उनके घर गए और उन्हें यह नोटिस सौंपा.

नोटिस के जरिए हरेकला हजब्बा को निर्देश दिया गया कि वे 11 सितंबर को ग्राम पंचायत के सामने पेश हों और अपना पक्ष रखने के लिए सभी जरूरी ओरिजिनल दस्तावेज साथ लाएं. सूत्रों के मुताबिक हजब्बा ने भरोसा जताया कि दस्तावेजों की जांच के बाद यह गड़बड़ी सुलझ जाएगी.

कौन हैं हरेकला हजब्बा

हरेकला हजब्बा ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन परोपकार के लिए समर्पित कर दिया. हालांकि वो खुद तो कभी स्कूल नहीं गए लेकिन अपनी छोटी सी कमाई को भी बच्चों के लिए स्कूल बनाने में लगा दिया. हरेकला हजब्बा फल विक्रेता थे जो कर्नाटक के मंगलुरु में सड़कों और बस स्टैंड पर संतरे बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे. वे फल बेचकर होने वाली कमाई से अपने पैतृक गांव नेवपाडापु में एक प्राथमिक विद्यालय बनाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए. बता दें कि हजब्बा कर्नाटक के उन लगभग 44 लाख लोगों में शामिल हैं, जिन्हें कर्नाटक SIR के दावों और आपत्तियों के निपटान चरण के दौरान नोटिस दिए जा रहे हैं.

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