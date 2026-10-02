‘13.3 करोड़ वोटरों के नाम कैसे हटे? ज्ञानेश कुमार पर बरसे चिदंबरम

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर फिर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर SIR यानी Special Intensive Revision को लेकर कई सवाल उठाए. चिदंबरम ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बिना सही प्रक्रिया के बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए हैं. उन्होंने 13.3 करोड़ वोटरों का आंकड़ा भी उठाया. यह आंकड़ा कांग्रेस का दावा है, चुनाव आयोग की ओर से 13.3 करोड़ नामों को गलत तरीके से हटाए जाने की पुष्टि नहीं की गई है.

चिदंबरम ने अपने पोस्ट में पूछा कि SIR के दौरान जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटे, उनका क्या होगा. उन्होंने दावा किया कि इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हुए चुनावों में वोट नहीं डाल पाए. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जिन लोगों ने अपने नाम को लेकर अपील की, उनके मामलों का क्या हुआ. चिदंबरम का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कई प्रभावित मतदाताओं की अपील पर सुनवाई हुई, लेकिन कुछ लोग चुनाव में वोट नहीं डाल सके.

महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक का भी जिक्र

चिदंबरम ने अपने पोस्ट में महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के CEO ने कुछ मुद्दों पर विरोध दर्ज कराया है. ओडिशा के CEO आरएस गोपालन के समय से पहले रिटायरमेंट लेने के फैसले का भी उन्होंने उल्लेख किया. ओडिशा के CEO ने VRS के लिए आवेदन किया है और इसे लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है. हालांकि, गोपालन ने अपने फैसले के पीछे व्यक्तिगत कारण बताए हैं. विपक्षी दल इसे SIR से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है.

कर्नाटक में Form-7 को लेकर भी विवाद सामने आया है. Form-7 का इस्तेमाल वोटर लिस्ट में किसी नाम को हटाने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए किया जाता है. कर्नाटक के CEO ने कथित तौर पर बड़े पैमाने पर गलत Form-7 आवेदन आने के मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. कुछ मामलों में FIR भी दर्ज हुई हैं.

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

SIR को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है. दूसरी ओर, चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया कानून और तय नियमों के तहत की जा रही है. आयोग ने यह भी कहा है कि उसके भीतर अधिकारियों के बीच सवाल या अलग-अलग राय होना संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा है. चुनाव आयोग ने हाल में वोटर लिस्ट में बदलाव से जुड़े सॉफ्टवेयर की समीक्षा का भी फैसला लिया है. इसके लिए एक समिति बनाई गई है, जो यह देखेगी कि वोटर डेटा में बदलाव की प्रक्रिया कानूनी नियमों के अनुसार काम कर रही है या नहीं.

चिदंबरम ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई

चिदंबरम ने अपने बयान के अंत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि SIR से जुड़े सवाल लगातार सामने आ रहे हैं और प्रभावित मतदाताओं के नाम तथा प्रक्रिया को लेकर जवाब मिलना चाहिए.