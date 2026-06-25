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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के जनाज़े में खुद जाएं PM मोदी', ओवैसी का विदेश नीति पर करारा हमला

'ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के जनाज़े में खुद जाएं PM मोदी', ओवैसी का विदेश नीति पर करारा हमला

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से ईरान के सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार में खुद शामिल होने की मांग की. उन्होंने भारत की विदेश नीति और इज़राइल पर भी तीखा हमला बोला.

Written By : मोहसिन अली |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 25 Jun 2026 05:45 PM (IST)
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AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को हैदराबाद में ज़ोर देकर कहा कि तेहरान से औपचारिक राजनयिक निमंत्रण मिलने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर (जो हाल ही में इज़राइली सैन्य कार्रवाई में मारे गए थे) के अंतिम संस्कार में खुद शामिल होना चाहिए, न कि कोई प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत को अपनी रणनीतिक ताकत दिखानी चाहिए और इज़राइल और अमेरिका के भू-राजनीतिक दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार करना चाहिए.

भारत और ईरान के बीच गहरे सभ्यतागत संबंधों पर ज़ोर देते हुए, ओवैसी ने कहा कि इस अहम मोड़ पर राजकीय अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत उपस्थिति बहुत ज़रूरी है. उन्होंने तर्क दिया कि भारत को वैश्विक मंच पर साहसपूर्वक यह साबित करने की ज़रूरत है कि वह एक स्वतंत्र शक्ति है और तेल अवीव या वाशिंगटन की आक्रामक भू-राजनीतिक चालों से डरेगा नहीं.

सांसद ने ज़ोर देकर कहा कि सिर्फ़ एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजना एक बड़ी राजनयिक निराशा होगी और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण सहयोगी का उचित सम्मान न करने जैसा होगा, जिसने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमेशा नई दिल्ली का समर्थन किया है.

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विदेश नीति पर हमला

मौजूदा सरकार की विदेश नीति पर कड़ा प्रहार करते हुए, ओवैसी ने विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी की इज़राइल की हाई-प्रोफाइल यात्रा को सबसे खराब रणनीतिक फैसला बताया. उन्होंने कहा कि उस बेहद संवेदनशील दौर में इज़राइली नेतृत्व के साथ खड़े होकर, भारत ने असल में उस शासन का समर्थन किया जो पूरे मध्य पूर्व में मानवाधिकारों के भारी उल्लंघन और बेलगाम सैन्य हिंसा के लिए ज़िम्मेदार है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस ऐतिहासिक गलती ने क्षेत्र में भारत के पारंपरिक संतुलन बनाने के प्रयास को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया है.

इज़राइल पर निशाना

चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष की क्रूर सच्चाई को उजागर करते हुए, ओवैसी ने कहा कि जिस देश के साथ भारत ने खड़े होने का फैसला किया, उसने बेरहमी से बीस हज़ार से ज़्यादा मासूम बच्चों को मार डाला है और चवालीस हज़ार से ज़्यादा बच्चों को गंभीर रूप से घायल किया है. उन्होंने दोहराया कि अब समय आ गया है कि नई दिल्ली अपनी भू-राजनीतिक दिशा को सुधारे और ईरानी निमंत्रण का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करके इतिहास के सही पक्ष में मजबूती से खड़ी हो. 

भारत को चेतावनी

ओवैसी ने कहा कि ऐसा निर्णायक राजनयिक कदम स्पष्ट रूप से एक मज़बूत संदेश देगा कि भारतीय विदेश नीति पश्चिमी सैन्य प्रभुत्व के आगे कायरतापूर्ण समर्पण के बजाय नैतिक सहीपन और प्राचीन सभ्यतागत संबंधों से निर्देशित होती है. ओवैसी ने आगे कहा कि कमज़ोर राजनयिक रुख बनाए रखने या ईरानी निमंत्रण को नज़रअंदाज़ करने से भारत 'ग्लोबल साउथ' के देशों के बीच अलग-थलग पड़ जाएगा. ओवैसी ने ज़ोर देकर कहा कि सच्चे वैश्विक नेतृत्व के लिए राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए मुश्किल लेकिन ज़रूरी फ़ैसले लेने पड़ते हैं.

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Published at : 25 Jun 2026 05:41 PM (IST)
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Asaduddin Owaisi NARENDRA MODI IRAN
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