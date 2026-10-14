जंतर-मंतर डिनोटिफाई और सौरव-रांका की गिरफ्तारी... भड़के ओवैसी ने जानें क्या कहा

AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कड़ा हमला करते हुए, युवा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की जरूरत पर सवाल उठाए और कहा कि ऐसी कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं थी. साथ ही ओवैसी ने कहा कि प्रदर्शन की जगह पहले बोट क्लब थी और बाद में उसे जंतर-मंतर भेज दिया गया और अब तीन अन्य जगहों का प्रस्ताव दिया गया है.

उन्होंने पूछा कि सरकार किसी के भी विरोध करने के खिलाफ क्यों है? और याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने विरोध करने के अधिकार को बरकरार रखा है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार युवाओं को पुलिस स्टेशन में ही जमानत दी जा सकती थी या कानून के तहत नोटिस जारी किया जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उनमें से दो को बिना वजह न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

एलन मस्क पर बोला हमला

ओवैसी ने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में एलन मस्क की टिप्पणी पर मोदी सरकार की चुप्पी की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि BJP और सरकार "गोरी चमड़ी" से डरते हैं और सवाल किया कि जब मस्क भारत के नेतृत्व के बारे में लिखते हैं तो वे चुप क्यों रहते हैं. उन्होंने कहा कि देश तय करेगा कि उसके संसाधनों का इस्तेमाल कैसे हो, और कोई विदेशी भारत को शर्तें नहीं थोप सकता.

उन्होंने अमेरिका के दोहरे मापदंडों की ओर भी इशारा किया और कहा "भारत को रूसी तेल न खरीदने के लिए कहना जबकि खुद डीजल खरीदना और पूछा कि BJP का राष्ट्रवाद कहां गया?" उन्होंने प्रधानमंत्री से अपनी चर्चित "56 इंच की छाती" दिखाने और मस्क से "कुछ नहीं करना, बाय-बाय" कहने का आग्रह किया.

मुस्लिम छात्रों ने भी दिए योगदान

ओवैसी ने CAA विरोध प्रदर्शनों और मुस्लिम कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए बलिदानों के बारे में भी बात की, जिसमें शिफा-उर-रहमान, सफूरा जरगर, इशरत जहाँ और मिन्हाज और फैजान जैसे छात्रों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने पुलिस की बर्बरता का सामना किया. उन्होंने कहा कि इन बलिदानों के बारे में कोई बात नहीं करता.

AIMIM है लोकतांत्रिक

उन्होंने कहा कि AIMIM लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और बिना भेदभाव के लोगों के लिए काम करती रहेगी. उन्होंने कुछ गठबंधनों से अपनी पार्टी की अनुपस्थिति की आलोचना पर भी टिप्पणी की, और कहा कि AIMIM कभी किसी पर निर्भर नहीं रही और नागरिकों के अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाती रहेगी.

AIMIM ने SIR प्रोसेस में लोगों की मदद की

SIR प्रोसेस पर ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में AIMIM ने किसी भी दूसरी पार्टी से ज्यादा मेहनत की है. उन्होंने लोगों की मैपिंग, गड़बड़ियों को ठीक करने और चुनाव आयोग तक पहुंचने में मदद की. उन्होंने बताया कि पार्टी ने 2002 की वोटर लिस्ट के आधार पर एक ऐप बनाया और महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तराखंड में लोगों की मदद की.

उन्होंने माना कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR को सही ठहराया है, लेकिन कहा कि पार्टी ने इस प्रोसेस को चुनौती देने के लिए एक रिव्यू पिटीशन और वकील निजाम पाशा के जरिए एक पिटीशन दायर की है. उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेगी और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, तो और जानकारी देगी.