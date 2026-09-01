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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कुछ अरबपतियों...', GDP में बढ़ोतरी के बाद सैम पित्रोदा ने गिरते रुपए पर कसा तंज

'कुछ अरबपतियों...', GDP में बढ़ोतरी के बाद सैम पित्रोदा ने गिरते रुपए पर कसा तंज

सैम पित्रोदा ने भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि क्या देश में विकास सिर्फ कुछ अरबतियों का हो रहा है, अगर ऐसा है तो सामान्य लोगों का क्या होगा.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 01 Sep 2026 11:18 AM (IST)
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इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी को लेकर तंज कसा है. उन्होंने मंगलवार (1 सितंबर) को कहा कि ये कैसी ग्रोथ है, जिसमें रुपया लगातार गिर रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि क्या ये ग्रोथ सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है. भारत की जीडीपी में 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इसको लेकर विपक्ष की तरफ से अभी तक कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.

पहली तिमाही में भारत की GDP में 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर सैम पित्रोदा ने कहा, 'आज रुपया लगभग 100 के करीब है और मेरे लिए यह एक संकेत है. दूसरी बात, यह किस तरह की ग्रोथ है? क्या यह ग्रोथ बहुत कम लोगों के लिए है या भारत के लोगों के लिए है ही नहीं? क्या यह बराबरी वाली ग्रोथ है? क्या इसका फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है, या हमने कुछ और अरबपति बना दिए हैं? मेरे लिए, यह बहुत अहम बात है.'

आम आदमी का बुरा हाल - पित्रोदा

सैम पित्रोदा ने कहा कि आम आदमी की हालत ठीक नहीं है. उन्होंने कहा, अगर GDP बढ़ने से कुछ लोगों की दौलत में काफी बढ़ोतरी हुई है, तो जरा आम आदमी से पूछिए. उसकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा है? वह कहेगा, देखिए, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, खाना महंगा है, किराया महंगा है और मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है. क्या हम ऐसी ही तरक्की चाहते हैं?'

सरकार को माननी चाहिए गलती - पित्रोदा

पित्रोदा ने कहा कि सरकार को यह मानना ​​चाहिए कि भले ही जीडीपी बढ़ी है, लेकिन इस तरक्की का फायदा शायद बहुत से लोगों तक नहीं पहुंच रहा है. उन्होंने कहा, आप किसी भी चीज को अच्छा दिखा सकते हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं. आपको सच्चाई का सामना करना होगा और कहना होगा कि ठीक है, हमारी ग्रोथ रेट 7.8 प्रतिशत है, लेकिन इस ग्रोथ का फायदा बहुत से लोगों को नहीं मिला है.

यह भी पढ़ें : 'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने...', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 01 Sep 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
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