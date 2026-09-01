'कुछ अरबपतियों...', GDP में बढ़ोतरी के बाद सैम पित्रोदा ने गिरते रुपए पर कसा तंज

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी को लेकर तंज कसा है. उन्होंने मंगलवार (1 सितंबर) को कहा कि ये कैसी ग्रोथ है, जिसमें रुपया लगातार गिर रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि क्या ये ग्रोथ सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है. भारत की जीडीपी में 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इसको लेकर विपक्ष की तरफ से अभी तक कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.

पहली तिमाही में भारत की GDP में 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर सैम पित्रोदा ने कहा, 'आज रुपया लगभग 100 के करीब है और मेरे लिए यह एक संकेत है. दूसरी बात, यह किस तरह की ग्रोथ है? क्या यह ग्रोथ बहुत कम लोगों के लिए है या भारत के लोगों के लिए है ही नहीं? क्या यह बराबरी वाली ग्रोथ है? क्या इसका फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है, या हमने कुछ और अरबपति बना दिए हैं? मेरे लिए, यह बहुत अहम बात है.'

आम आदमी का बुरा हाल - पित्रोदा

सैम पित्रोदा ने कहा कि आम आदमी की हालत ठीक नहीं है. उन्होंने कहा, अगर GDP बढ़ने से कुछ लोगों की दौलत में काफी बढ़ोतरी हुई है, तो जरा आम आदमी से पूछिए. उसकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा है? वह कहेगा, देखिए, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, खाना महंगा है, किराया महंगा है और मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है. क्या हम ऐसी ही तरक्की चाहते हैं?'

सरकार को माननी चाहिए गलती - पित्रोदा

पित्रोदा ने कहा कि सरकार को यह मानना ​​चाहिए कि भले ही जीडीपी बढ़ी है, लेकिन इस तरक्की का फायदा शायद बहुत से लोगों तक नहीं पहुंच रहा है. उन्होंने कहा, आप किसी भी चीज को अच्छा दिखा सकते हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं. आपको सच्चाई का सामना करना होगा और कहना होगा कि ठीक है, हमारी ग्रोथ रेट 7.8 प्रतिशत है, लेकिन इस ग्रोथ का फायदा बहुत से लोगों को नहीं मिला है.

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