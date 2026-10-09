लाखों भारतीय हर साल एक बेहतर भविष्य, शानदार लाइफस्टाइल और करियर में ऊंची उड़ान की चाह में अमेरिका का रुख करते हैं. 'अमेरिकन ड्रीम' को जीने और वहां की स्थायी नागरिकता (ग्रीन कार्ड) पाने के लिए ये पेशेवर सालों तक कड़ा संघर्ष करते हैं, लेकिन अमेरिकी आव्रजन (इमिग्रेशन) नीतियों में समय-समय पर होने वाले कड़े बदलाव इनके सपनों पर पानी फेरते रहे हैं. अब अमेरिकी सरकार द्वारा लिए गए एक अभूतपूर्व फैसले ने एक बार फिर 1,00,000 से अधिक भारतीय टेक पेशेवरों और उनके परिवारों को अनिश्चितता के गहरे काले बादलों में धकेल दिया है.

क्या है नया फैसला और क्यों रुकी प्रक्रिया?

अमेरिकी फेडरल अधिकारियों ने भारत की दिग्गज आईटी सेवा कंपनियों जैसे इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, एचसीएलटेक और कॉग्निजेंट को 'PERM एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप' प्रोग्राम में भाग लेने से अस्थायी रूप से रोक दिया है.

यह कठोर कदम सिस्टमैटिक वीजा गड़बड़ियों, लेबर सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के दुरुपयोग और घरेलू अमेरिकी वेतन सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोपों के बाद उठाया गया है. PERM (इलेक्ट्रॉनिक समीक्षा प्रबंधन कार्यक्रम) वह प्राथमिक प्रक्रिया है जिसके जरिए अमेरिकी नियोक्ता किसी विदेशी कर्मचारी के लिए स्थायी निवास की प्रक्रिया शुरू करते हैं. इस पर रोक लगते ही H-1B वीजा पर काम कर रहे हजारों कुशल भारतीयों के लिए स्थायी नागरिकता पाने का सबसे मुख्य और सीधा रास्ता रातों-रात बंद हो गया है.

अमेरिका बन गया 'जेल'

कई टेक परिवारों के लिए अमेरिका की ऊंची सैलरी और आलीशान घर अब एक सजावटी जेल जैसे बन चुके हैं. अमेरिकी नियमों के अनुसार, कानूनी आव्रजन दर्जा बनाए रखने के लिए स्पॉन्सर करने वाली कंपनी में बने रहना अनिवार्य है. कंपनियां न तो नए PERM आवेदन दाखिल कर पा रही हैं और न ही लंबित आवेदनों को आगे बढ़ा पा रही हैं, जिससे ग्रीन कार्ड की कतार पूरी तरह ठप पड़ गई है.

परिवारों के लिए हालात बेहद कठिन

इस स्थिति का सबसे गंभीर असर उनके पारिवारिक जीवन पर पड़ रहा है. अमेरिका में काम कर रहे भारतीय टेक पेशेवरों और उनके परिवारों के लिए हालात बेहद कठिन हो गए हैं. H-1B वीजा पर रह रहे कर्मचारियों के साथ-साथ उनके जीवनसाथी के वर्क परमिट (EAD) पर भी तलवार लटक गई है, क्योंकि उनका काम करने का अधिकार मुख्य आवेदक के स्वीकृत ग्रीन कार्ड आवेदनों पर टिका होता है. इससे उनके करियर और आर्थिक स्थिरता पर सीधा असर पड़ रहा है.

इससे भी बड़ा डर उन बच्चों का है जो अमेरिका में पले-बढ़े हैं. H-4 वीजा के नियमों के मुताबिक, जैसे ही ये बच्चे 21 साल की उम्र पूरी करते हैं, वे कानूनी रूप से अपने माता-पिता के वीजा से बाहर हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में या तो उन्हें तुरंत स्टूडेंट वीजा (F-1) हासिल करना पड़ता है या फिर उस देश को छोड़कर भारत लौटना पड़ता है जिसे वे बचपन से अपना घर मानते आए हैं.

इस पूरी प्रक्रिया के ठप होने से भारतीय इंजीनियरों के करियर में भारी ठहराव आ गया है. वीजा और ग्रीन कार्ड के सख्त नियमों के कारण वे न तो आसानी से नौकरी बदल सकते हैं, न ही पदोन्नति स्वीकार कर सकते हैं. अगर वे ऐसा करते हैं, तो उनकी सालों पुरानी ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया रद्द हो सकती है और उन्हें शून्य से दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी. यही वजह है कि बेहतरीन योग्यता होने के बावजूद ये पेशेवर एक ही कंपनी और पद पर बने रहने के लिए मजबूर हैं. जिन लोगों ने वहां घर खरीदे हैं या बच्चों की पढ़ाई में निवेश किया है, वे अब गहरे मानसिक और आर्थिक तनाव से गुजर रहे हैं.

अमेरिकी सरकार का यह सख्त कदम वहां के आईटी उद्योग और थर्ड-पार्टी कंसल्टिंग कंपनियों पर कड़ी निगरानी का संकेत देता है. इसके चलते आईटी कंपनियों के लिए प्रशासनिक खर्च और कानूनी जटिलताएं काफी बढ़ गई हैं. इस पूरी अनिश्चितता ने अब भारतीय पेशेवरों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

माना जा रहा है कि अब भारतीय टेक प्रतिभाएं अमेरिका के बजाय कनाडा या यूरोपीय देशों जैसे आसान वीजा नियमों वाले विकल्पों को चुनेंगी या फिर भारत के तेजी से बढ़ते टेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम में वापस लौटने का फैसला करेंगी.