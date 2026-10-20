Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हमारा रास्ता अहिंसा का', दीपके ने कहा- फ्रांस या बांग्लादेश से नहीं कोई संबंध

'हमारा रास्ता अहिंसा का', दीपके ने कहा- फ्रांस या बांग्लादेश से नहीं कोई संबंध

अभिजीत दीपके ने फ्रांस में हो रही हिंसा को गलत बताते हुए कहा कि "हमारा तरीका गांधीजी के सत्याग्रह का रास्ता है. हमारे साथी आशुतोष और सौरव अहिंसा का पालन करते हुए कैद की पीड़ा सह रहे हैं." 

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 20 Oct 2026 09:53 PM (IST)
Preferred Sources

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस बात को खारिज कर दिया कि मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) के खिलाफ उनके संगठन का प्रदर्शन फ्रांस, नेपाल और बांग्लादेश में हुई हिंसक अशांति जैसा है.  

अभिजीत दीपके ने कहा कि उनके साथी सौरव दास और आशुतोष रांका “खुशी-खुशी जेल गए” और उन्होंने “नफरत के बजाय शांति” को चुना, क्योंकि वे महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चल रहे हैं.  
CJP के समर्थकों के लिए एक भावुक संदेश देते हुए दीपके ने त्योहारों के दौरान अपने परिवारों के साथ समय बिताने की अपील की. ​​साथ ही, उन्होंने दास और रांका को याद किया, जो 13 अक्टूबर से जेल में हैं और अपने परिजनों के साथ नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में शामिल लोगों के परिवार भी उनके विरोध करने के फैसले का खामियाजा भुगत रहे हैं. 

समर्थकों से आशुतोष और सौरव के लिए प्रार्थना की अपील

उन्होंने कहा, “कुछ दिनों के लिए अपने परिवारों के साथ समय बिताएं. अपने परिजनों और अपनों के साथ रहें. जब आप अपने परिवारों के साथ हों, तो कृपया सौरव और आशु को याद रखें, क्योंकि वे दोनों अपने परिवारों के साथ नहीं रह सकते. इसलिए, वे हमारे परिवार हैं.”

हमारा रास्ता हिंसा का नहीं 

फ्रांस और अल्बेनिया में हो रही हिंसा से तुलना करने वालों का जिक्र करते हुए, दीपके ने कहा कि CJP नेताओं ने जेल जाने के बावजूद हिंसा का सहारा नहीं लिया. उन्होंने बताया कि इसके बजाय, उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी कैद को स्वीकार कर लिया.  

गांधीजी के अहिंसा का मार्ग

उन्होंने कहा, “कुछ शर्म करो और देखो कि भारत में क्या हो रहा है. भारत में, सौरव दास और आशुतोष खुशी-खुशी जेल चले गए. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जैसा कि फ्रांस में हो रहा है.”  दीपके ने कहा कि भले ही वे मानते थे कि उन्हें गलत तरीके से कैद किया गया है, फिर भी उन्होंने शांति और करुणा का रास्ता चुना. उन्होंने उनके इस तरीके की तुलना गांधीजी के सत्याग्रह से की और कहा कि वे अहिंसा का पालन करते हुए कैद की पीड़ा सह रहे हैं.

रांका और दास जल्द आएंगे बाहर

उन्होंने कहा, “यह कोई तुलना नहीं है. लेकिन जब महात्मा गांधी को जेल भेजा गया था, तो वह चुपचाप चले गए थे क्योंकि वे सत्याग्रह कर रहे थे. और आशुतोष और सौरव भी वही सत्याग्रह कर रहे हैं.” उन्होंने जोर देकर कहा कि इन गिरफ्तारियों से आंदोलन डरेगा नहीं और भरोसा जताया कि दास और रांका जेल से वैसी ही मुस्कान के साथ वापस आएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से अपना संघर्ष जारी रखेंगे.

CJP और उसके समर्थक मतदाता सूचियों के SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. दीपके ने कहा, “मैं आपसे कह रहा हूं कि जब सौरव और आशुतोष बाहर आएंगे, तो वे फिर से उसी मुस्कान के साथ जेल से बाहर आएंगे. वे जेल से निकलकर एक बार फिर महात्मा गांधी के दिखाए शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे.” 

हमारी लड़ाई नफरत के खिलाफ

उन्होंने समर्थकों को इस बात के लिये भी आगाह किया कि इन दोनों नेताओं के साथ हुए बर्ताव की वजह से वे नफरत का रास्ता न अपनाएं. उन्होंने कहा कि करुणा के प्रति इस आंदोलन की प्रतिबद्धता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा, “हम नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं; हम उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिनके मन में सिर्फ नफरत भरी है. लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे अंदर नफरत न आ जाए.” उन्होंने जोर देकर कहा, “हमें वह नहीं बनना है जिससे हम नफरत करते हैं.”

उन्होंने आंदोलन का विरोध करने वालों पर आरोप लगाया कि वे आंदोलन से जुड़े लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे अपना शांतिपूर्ण तरीका छोड़ दें.  दीपके ने कहा कि गिरफ्तारियों की वजह से यह आंदोलन पीछे नहीं हटेगा. साथ ही, उन्होंने समर्थकों से अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने की अपील की. उन्होंने कहा, “हम पीछे नहीं हटेंगे. ऐसा नहीं है कि सौरव और आशु के जेल चले जाने से हम डर जाएंगे.”

Input By : PTI (भाषा)
और पढ़ें

About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
Read More
Published at : 20 Oct 2026 09:53 PM (IST)
Tags :
CJP Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BJP राष्ट्रीय युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की घोषणा, UP के निखिल मणि तिवारी समेत ये बने उपाध्यक्ष
BJP राष्ट्रीय युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की घोषणा, UP के निखिल मणि तिवारी समेत ये बने उपाध्यक्ष
इंडिया
'हमें देश के दुश्मनों से लड़ना होगा', PM मोदी ने इन 3 ताकतों को बताया देश के खिलाफ
'हमें देश के दुश्मनों से लड़ना होगा', PM मोदी ने इन 3 ताकतों को बताया देश के खिलाफ
इंडिया
किरेन रिजिजू ने बालासाहेब ठाकरे को किया याद, कहा- ‘सिर्फ एकनाथ शिंदे ही...’
किरेन रिजिजू ने बालासाहेब ठाकरे को किया याद, कहा- ‘सिर्फ एकनाथ शिंदे ही...’
इंडिया
मणिपुर में विपक्ष की CM से मुलाकात, हिंसा पर चर्चा
मणिपुर में विपक्ष की CM से मुलाकात, हिंसा पर चर्चा
Advertisement

वीडियोज

Vijayadashami 2026 | Ravana Dahan: अत्याचार का हुआ अंत, श्रीराम की शक्ति विजयंत | Dussehra 2026
Chitra Tripathi: अराजकता में 'आस्था', किसने चुना ये 'रास्ता'? | Mohan Bhagwat | BJP | Congress | ABP
Punjab Politics | Breaking: Amit Shah का मिशन पंजाब...नशा माफिया के खिलाफ आर-पार की जंग! | ABP News
YRKKH:🙄Armaan-Maira निकले मूड फ्रेश करने, रास्ते में हुई Kabir से हैरान करने वाली मुलाकात! #sbs
Bollywood News: रिलीज़ से पहले ही 'रामायण' की एडवांस बुकिंग के आंकड़ों और क्रेज को लेकर चर्चाएं तेज (20.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
किरेन रिजिजू ने बालासाहेब ठाकरे को किया याद, कहा- ‘सिर्फ एकनाथ शिंदे ही...’
किरेन रिजिजू ने बालासाहेब ठाकरे को किया याद, कहा- ‘सिर्फ एकनाथ शिंदे ही...’
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, बोले- 'सौरव दास और आशुतोश रांका मुझसे...'
अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, बोले- 'सौरव दास और आशुतोश रांका मुझसे...'
इंडिया
एयरचीफ मार्शल एपी सिंह ने भरी फ्लाइंग करियर की आखिरी उड़ान, बोले- 'मैं इकलौता चीफ जिस...'
एयरचीफ मार्शल एपी सिंह ने भरी फ्लाइंग करियर की आखिरी उड़ान, बोले- 'मैं इकलौता चीफ जिस...'
क्रिकेट
'अल्लाह मालिक है...', टीम इंडिया में वापसी पर मोहम्मद शमी का बयान वायरल
'अल्लाह मालिक है...', टीम इंडिया में वापसी पर मोहम्मद शमी का बयान वायरल
बॉलीवुड
'रहना है तेरे दिल में' के 25 साल पूरे, दीया मिर्जा ने शेयर की फिल्म की पुरानी यादें
'रहना है तेरे दिल में' के 25 साल पूरे, दीया मिर्जा ने शेयर की फिल्म की पुरानी यादें
विश्व
Explained: इस्लाम में किन-किन मामलों में मौत की सजा है, बांग्लादेशी कपल 'ताजीर' में क्यों फंसा?
इस्लाम में किन-किन मामलों में मौत की सजा है, बांग्लादेशी कपल 'ताजीर' में क्यों फंसा?
इंडिया
'भारत रिफाइनिंग के क्षेत्र में...', जयशंकर से मिलकर बोले रुबियो, ट्रेड डील पर दिया बड़ा बयान
'भारत रिफाइनिंग के क्षेत्र में...', जयशंकर से मिलकर बोले रुबियो, ट्रेड डील पर दिया बड़ा बयान
इंडिया
‘किसी ने बेटा, तो किसी ने पति खोया’, पंजाब में नशे को लेकर अमित शाह का AAP सरकार पर हमला
‘किसी ने बेटा, तो किसी ने पति खोया’, पंजाब में नशे को लेकर अमित शाह का AAP सरकार पर हमला
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget