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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के राम मंदिर CEO बनने पर विपक्ष ने उठाए सवाल, किसने क्या कहा

Xप्लेन: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के राम मंदिर CEO बनने पर विपक्ष ने उठाए सवाल, किसने क्या कहा

भूपेश बघेल ने इस नियुक्ति पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने ही प्रशासनिक तंत्र, भाजपा, आरएसएस (RSS) और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के लोगों से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 03 Sep 2026 02:46 PM (IST)
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राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा भारतीय वायु सेना के सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को मंदिर का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किए जाने के बाद देश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में एक नई बहस छिड़ गई है. यह पूरा विवाद मंदिर में दान की गई राशियों के प्रबंधन, वित्तीय पारदर्शिता, और पूर्व में सामने आए वित्तीय अनियमितता और 'चंदा चोरी' के आरोपों से जुड़ा हुआ है.

जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता सवाल उठा रहे हैं. वो पूछ रहे हैं कि सरकार को क्या अपने दल या आरएसएस (RSS) और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के लोगों पर विश्वास नहीं रहा कि अब पूर्व सैनिक को यह जिम्मेदारी सौंपी है. आइए देखें किस नेता ने क्या सवाल उठाएं हैं और उनके मुद्दे क्या हैं.

प्रमुख नेताओं द्वारा उठाए गए सवाल और उनके मुख्य मुद्दे

1. भूपेश बघेल (वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़)

मुद्दे और सवाल

भूपेश बघेल ने इस नियुक्ति पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने ही प्रशासनिक तंत्र, भाजपा, आरएसएस (RSS) और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के लोगों से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है. उन्होंने इसकी तुलना परीक्षा पेपर लीक की घटनाओं से की, जहां प्रशासनिक विफलता के बाद व्यवस्था सेना के हवाले कर दी जाती है. उनका कहना था कि चढ़ावे और वित्तीय खातों के प्रबंधन के लिए एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को लाना यह दर्शाता है कि सरकार अपने ही सरकारी तंत्र पर विश्वास नहीं करती.

उन्होंने आरोप भी लगाया कि दान-पुण्य के प्रबंधन में हुई अनियमितताओं के बाद इस तरह के कदम उठाकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे रामभक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है.

2. रशीद अल्वी (वरिष्ठ कांग्रेस नेता)

मुद्दे और सवाल

रशीद अल्वी ने नियुक्ति की पारदर्शिता और इसके पीछे के कारणों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह न्यायाधीशों या उच्चाधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भूमिकाएं देती है, उसी तरह पूर्व एयर मार्शल की नियुक्ति की गई है. उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' और इस नियुक्ति के समय के बीच क्या कोई "छिपा हुआ सच" है?

अल्वी ने मांग की कि मंदिर में हुई कथित चोरी और वित्तीय गड़बड़ी की जांच (SIT जांच) के नतीजों को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि अब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ सकी है.

3. तेज नारायण 'पवन' पांडे (पूर्व विधायक व नेता, समाजवादी पार्टी)

मुद्दे और सवाल

पवन पांडे वही नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले राम मंदिर ट्रस्ट के दान प्रबंधन और चढ़ावे में वित्तीय धांधली (चंदा चोरी) के गंभीर आरोप सार्वजनिक किए थे. उनकी आपत्ति मुख्य रूप से ट्रस्ट के पिछले वित्तीय प्रबंधन पर रही है. उनका तर्क था कि प्रशासनिक पुनर्गठन और सीईओ पद का सृजन केवल औपचारिक कदम न बने, बल्कि ट्रस्ट के पिछले सभी वित्तीय लेन-देन की निष्पक्ष जांच होकर जनता के सामने जवाबदेही तय हो.

चयन प्रक्रिया को लेकर उठा विवाद 

व्यक्तिगत/धार्मिक प्रश्न मानदंड: ट्रस्ट द्वारा गठित 3-सदस्यीय सर्च कमेटी (जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रमोद कोहली ने की) ने 5,000 से अधिक आवेदनों की स्क्रीनिंग की थी. शुरुआती दौर में उम्मीदवारों से जीवनशैली और धार्मिक आदतों जैसे शाकाहारी होना, शराब का सेवन न करना, जनेऊ धारण करना आदि से जुड़े प्रश्न पूछने की खबरें आईं, जिससे यह बहस शुरू हुई कि क्या प्रशासनिक दक्षता के मुकाबले निजी धार्मिक मानक ज्यादा प्रभावी हैं.

हालांकि, बाद में चयन समिति ने स्पष्ट किया कि अंतिम साक्षात्कार में प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और पारदर्शी प्रशासनिक क्षमताओं को ही प्राथमिक आधार बनाया गया था.

बीजेपी का पलटवार

सशस्त्र बलों से दिल से नफरत करती है- प्रदीप भंडारी
बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कांग्रेस पार्टी सशस्त्र बलों से दिल से नफ़रत करती है! कांग्रेस अभी भी इस बात को पचा नहीं पा रही है कि भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में पाकिस्तानी आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया! कांग्रेस कहती है- "ऑपरेशन सिंदूर के हीरो को CEO क्यों बनाया?" सिर्फ़ "टुकड़े-टुकड़े" वाली सोच ही उन सैनिकों का विरोध कर सकती है जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकवाद को हराया!

कौन हैं जितेंद्र मिश्रा

एयर मार्शल (रिटायर्ड) जितेंद्र मिश्रा को अब 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है. वे भारतीय वायु सेना (IAF) की वेस्टर्न एयर कमान के 'एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ' (AOC-in-C) रह चुके हैं और अप्रैल 2026 में सेवानिवृत्त हुए. 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और असाधारण सेवा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें 'सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक' (SYSM) से सम्मानित किया गया. उनका सैन्य करियर 38 वर्षों से अधिक लंबा रहा, जिसमें उन्हें 18 से अधिक प्रकार के लड़ाकू, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों को उड़ाने का 3,000 से अधिक घंटों का अनुभव है.

1999 के कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने मिराज 2000 विमान में 'लेजर गाइडेड बम' को क्रियान्वित (operationalise) करने में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिनका उपयोग टाइगर हिल हमले में हुआ था. इस ऑपरेशन के तहत 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में गहराई में स्थित ठिकानों को सटीकता से तबाह करने वाली एयर स्ट्राइक की रणनीति और क्रियान्वयन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भोपतपुरा गांव के रहने वाले हैं और एक मध्यवर्गीय परिवार (पिता प्रवक्ता थे) से आते हैं.

 

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 03 Sep 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Ram Temple Explainer Jeetendra Mishra
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