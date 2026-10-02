जंतर मंतर पर विपक्षी पार्टियों और छात्र संगठनों का प्रदर्शन, CEC से इस्तीफे की मांग

देश भर में जारी वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी राजनीतिक पार्टियों और छात्र संगठनों ने शुक्रवार (2 अक्टूबर, 2026) को व्यापक रूप से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया और CEC ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग की.

इस दौरान दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर और आसपास के कई इलाकों से 700 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. हिरासत में लिए गए लोगों में दिल्ली की पूर्व CM और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता आतिशी मारलेना, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सौरव भारद्वाज, संजीव झा समेत कांग्रेस का छात्र संगठन इंडियन यूथ कांग्रेस, AISA, SFI, NSUI के कई कार्यकर्ता भी शामिल रहे.

IYC कार्यकर्ता प्रदर्शन में भूत बने नजर आए

इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के प्रदर्शनकारी CEC ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरों वाले मास्क पहनकर रायसीना रोड स्थित IYC कार्यालय से जंतर-मंतर की ओर मार्च करते नजर आए. उन्होंने नारे लगाए और ज्ञानेश कुमार से जवाबदेही की मांग वाले पोस्टर और बैनर हाथों में ले रखे थे. IYC के दफ्तर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भूतों का वेश लेकर प्रदर्श में पहुंचे.

क्योंकि लोगों के वोट काट दिए गए, तो अब वे भूत ही हैं न- चिब

गद्दार ज्ञानेश कहा मिलेगा..

BJP के दफ्तर में...🫵🏻🚨



मोदी-शाह के साथ वोट चोरी का सिस्टम चलाने वाले गद्दार ज्ञानेश की गिरफ्तारी की मांग को लेकर📍जंतर मंतर पर आज IYC अध्यक्ष @UdayBhanuIYC और युवा कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल🔥✊🏻



Gyaanuuu बाबू जितना चाहे… pic.twitter.com/JImty1NDre — Indian Youth Congress (@IYC) October 2, 2026

IYC के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया. उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भूत बनकर आए हैं, क्योंकि लोगों के वोट काट दिए है, तो वह क्या करेंगे. वह तो फिर भूत ही हैं ना. चिब ने कहा, ‘हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग हर वोट की पवित्रता की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है. जब मतदाता सूचियों से जुड़े फैसलों पर आयोग के भीतर ही सवाल उठ रहे हैं, तो देश जवाब और जवाबदेही चाहता है.’ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए ज्ञानेश कुमार ने सब बर्बाद कर दिया है.

प्रदर्शन के दौरान भारी नारेबाजी

विपक्षी पार्टियों और छात्रों संगठनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान ‘एक कचौरी, दो समोसा, ज्ञानेश तुम्हारा क्या भरोसा’ और ‘गली-गली में शोर है, मोदी-ज्ञानेश वोट चोर है’ जैसे नारे लगाए गए. इस दौरान AAP के नेताओं के साथ AISA, SFI, NSUI और अन्य छात्र संगठनों के सदस्यों ने वोटर लिस्टों के के SIR में अनियमितताओं और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

तानाशाही का अंत आएगा, मोदी-ज्ञानेश को जाना होगा- संजय सिंह

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो पोस्ट में कहा कि पुलिस ने उन्हें बताया है कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है. इस पर उन्होंने सवाल किया कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करने के लिए अनुमति की जरूरत क्यों है, जबकि जंतर-मंतर प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल है. उन्होंने कहा कि पार्टी ने करीब एक हफ्ते पहले अनुमति मांगने के लिए पत्र दिए थे और कहा था कि हम अपनी चिंताएं उठाने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं.

वहीं, प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से रोके जाने के बाद AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, ‘वह वोट चोरी के खिलाफ संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ रहे हैं. तानाशाही का अंत आएगा, मोदी-ज्ञानेश को जाना होगा.’

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