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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामणिपुर में विपक्ष की CM से मुलाकात, हिंसा पर चर्चा

मणिपुर में विपक्ष की CM से मुलाकात, हिंसा पर चर्चा

मणिपुर में विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने कहा ‘‘राज्य में शांति बनाए रखने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर भी रचनात्मक चर्चा हुई.’’

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 20 Oct 2026 08:03 PM (IST)
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मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रमुख ओकराम इबोबी सिंह और कांग्रेस विधायक दल के नेता के. मेघचंद्र सिंह समेत ‘INDIA’ गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कांगपोकपी जिले में संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा तीन लोगों की हत्या के बाद राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की.

मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई इस बैठक में लोकसभा सदस्य अंगोमचा बिमोल अकोइजाम और विपक्षी गठबंधन में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सशस्त्र उपद्रवियों द्वारा तीन निर्दोष नागरिकों की दुखद हत्या के बाद बैठक में राज्य की समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई.’’

मणिपुर हिंसा पर हुई चर्चा

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सोमवार की घटना पर गहरी चिंता जताई और मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनसे सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने का आग्रह किया. कांगपोकपी जिले की सुनुरोक पहाड़ियों में एक दिन पहले संदिग्ध उग्रवादियों ने जलावन की लकड़ी एकत्र करने वाले तीन लोगों की हत्या कर दी थी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि मामले को देखा जाएगा. उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में शांति बनाए रखने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर भी रचनात्मक चर्चा हुई.’’

सरकार का लक्ष्य सशस्त्र समूहों पर अंकुश लगाना

बैठक के बाद इबोबी सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘INDIA गठबंधन के प्रतिनिधियों ने राज्य में मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की.’’ कांग्रेस नेता ने दावा किया, ‘‘हर समुदाय के लोगों की हत्याएं हुई हैं. वास्तव में, राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है. यदि सरकार सशस्त्र समूहों पर अंकुश लगाना चाहती है, तो यह सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है.’’

यह भी देखें:- ‘सब कुछ विस्तार से...’, SIR-परिसीमन पर PM मोदी को कल अपनी चिंताएं बताएंगे खरगे

About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 20 Oct 2026 08:03 PM (IST)
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