Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजस्टिस भुइयां के बयान से विपक्ष को मिला नया हथियार, कहा- 'CEC हुए एक्सपोज' | बड़ी बातें

जस्टिस भुइयां के बयान से विपक्ष को मिला नया हथियार, कहा- 'CEC हुए एक्सपोज' | बड़ी बातें

सीईसी ज्ञानेश कुमार और एसआईआर को लेकर विपक्ष सड़कों पर है. अब वोट काटने से जुड़ा एक बयान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां ने दिया है. इसे विपक्ष ने हाथों हाथ लेकर सरकार पर निशाना साधा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 04 Oct 2026 11:54 PM (IST)
Preferred Sources

सीईसी और चुनाव आयोग पर हुए एसआईआर को लेकर खुलासे के बाद से देश की सियासी राजनीति गरमाई हुई है. इधर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां के बयान ने विपक्ष को नया हथियार दे दिया है. जस्टिस भुइयां ने कहा है कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया, जिसके तहत व्यापक पैमाने पर भारतीय नागरिकों को उनके वोट करने के अधिकार से दूर करती है, वो प्रक्रिया मनमानी है. 

जस्टिस भुइयां के इस बयान को विपक्ष ने हाथों हाथ लिया. टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए उनकी तारीफ करते हुए एक्स पर कहा कि रिटायरमेंट के दिन जज का हिम्मत दिखाना आसान होता है. लेकिन जब कोई मौजूदा जज सत्ता के सामने सच बोलता है, तो यह एक मिसाल होती है. जस्टिस भुइयां की तारीफ होनी चाहिए. 

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'मैं खरगे के बयान से सहमत नहीं, चुनाव आयोग...', मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान
'मैं खरगे के बयान से सहमत नहीं, चुनाव आयोग...', मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान
इंडिया
सौरव दास का बड़ा दावा, 'अभिजीत दीपके, मुझे और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी की चल रही प्लानिंग'
सौरव दास का बड़ा दावा, 'अभिजीत दीपके, मुझे और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी की चल रही प्लानिंग'
इंडिया
बागियों की TMC में होगी वापसी? ममता बनर्जी बोलीं - '15 दिन के अंदर...'
बागियों की TMC में होगी वापसी? ममता बनर्जी बोलीं - '15 दिन के अंदर...'
इंडिया
FlyDubai घटना को लेकर VHP का गांधी परिवार पर हमला, कहा- 'जब भी किसी हिंदू...'
FlyDubai घटना को लेकर VHP का गांधी परिवार पर हमला, कहा- 'जब भी किसी हिंदू...'

वहीं कांग्रेस ने जस्टिस भुइयां की बातों का जिक्र करते हुए कहा है कि उनकी टिप्पणियां साफ तौर पर साबित करती हैं कि सीईसी ने संविधान की अक्षरश: और उसकी मूल भावना दोनों का उल्लंघन किया है. जस्टिस भुइयां की टिप्पणी ने ज्ञानेश कुमार की पूरी पोल खोल दी है. अब उन्हें पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. जयराम रमेश ने इससे जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है.  

इधर, एसआईआर को रद्द करने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन का दौर है. दिल्ली में सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है, तो वहीं शिवेसना यूबीटी प्रमुख ने भी रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. इसके अलावा छात्र संगठन AISA के नेतृत्व में नेहा बोरा भी मैदान में नजर आईं. 

उद्धव ठाकरे- राज ठाकरे ने मुंबई में खोला CEC के खिलाफ मोर्चा
मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) चीफ उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रविवार को एक विरोध मार्च 'गर्जना मोर्चा' निकाला. हालांकि मुंबई पुलिस ने इस मार्च के आयोजक के खिलाफ केस दर्ज किया है. मुंबई पुलिस इस पूरे मामले पर कहा है कि रविवार को गर्जना मोर्चा बिना इजाजत के निकाला गया. इसके बाद यह मामला दर्ज किया गया. 

यह मार्च मुंबई में मेट्रो सिनेमा से बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) हेडक्वार्टर तक निकाला गया. इस संयुक्त मार्च में सीईसी और ईसीआई पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया गया. मार्च में कम्युनिस्ट पार्टियों, किसानों और वर्कर्स पार्टी ने हिस्सा लिया. इस दौरान एसआईआर प्रक्रिया खत्म करने और ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग की गई. 

इस दौरान राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई में धूप की वजह से माहौल गर्म है, लेकिन देश में वोट चोरी के मुद्दे पर भी माहौल गर्म है. उन्होंने कहा कि 2017 से ही चुनाव में गड़बड़ी की आशंका था. उस समय उन्होंने सोनिया गांधी और ममता बनर्जी से मुलाकात की थी, उनका कहना था कि वोट इस तरह कम नहीं हो सकते, चुनाव में गड़बड़ी का सवाल उठता है. 

राज ठाकरे ने कहा, 'अब यह बात सबके सामने आई है. हमें आपके खिलाफ यह गुस्सा नहीं है. आप सत्ता पर कैसे बैठे हैं. सत्ता कैसे चला रहे हैं. यह इसका गुस्सा है. महाराष्ट्र में एसआईआर रद्द होना चाहिए. चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जाने चाहिए.' 

वहीं, उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मेरे मन में सवाल है. चुनाव आयोग की नियुक्ति चुनाव के जरिए होनी चाहिए. पहले एक समिति हुआ करती थी. इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते थे. 

उद्धव ने कहा, 'उन्होंने (केंद्र सरकार ने) इस समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया. मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए एक मंत्री को समिति में शामिल किया गया. वह मंत्री अमित शाह हैं. अदालतों में लगातार सुनवाई होती रहती है, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है.'

सीजेपी ने संसद मार्ग थाने पर किया प्रदर्शन
इधर, दिल्ली में सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास की अगुवाई में भी दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर सीजेपी ने प्रदर्शन किया. थाने के बाहर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जुटी रही. दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई. प्रदर्शनकारी शनिवार को कथित तौर पर महिला पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी को लेकर विरोध प्रदर्शन करने जुटे थे. तीन महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. इधर, पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए शिकायतों को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है. 

इधर, सीजेपी ने कहा है कि हमारी टीम पीड़ित के साथ पुलिस  स्टेशन गई थी. एसीपी विवेक भगत के खिलाफ छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज करने को कहा लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच की जांच का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया. सीजेपी ने दिल्ली पुलिस पर आरोपी को बचाने की कोशिश करार दिया.  

AISA का प्रदर्शन, नेहा रिहाई के बाद बोलीं- हमारा अधिकार है

वहीं, AISA की तरफ से प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहीं नेहा बोरा, योगेंद्र यादव समेत कई प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया. इस दौरान आइसा ने आरोप लगाया कि बिना महिला पुलिस के नेहा बोरा को डिटेन कर पुलिस अज्ञात जगह पर ले गई. वहीं, कुछ देर बाद जानकारी सामने आई कि AISA की अध्यक्ष बोरा को दिल्ली पुलिस ने नरेला इंडस्ट्रीयल एरिया पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया है. उनका फोन और बैग उनके पास नहीं है. हम उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वकीलों की एक टीम पुलिस स्टेशन भेज रहे हैं. 

इसके कुछ देर बाद नेहा बोरा ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि 8 बजकर 13 मिनट हो गए हैं. नरेला इंडस्ट्रीयल पुलिस स्टेशन से हमें रिहा किया गया है. इन्हें लगता है कि हम कुत्ते हैं, हम कॉकरोच हैं. इन्हें मारो, कहीं भी उठाकर फेंक दो. गाड़ी में घुसेड़कर के पचास किमी दूर डिटेन कर लो, लेकिन आज इन्हें दिखाया कि हम कुत्ते नहीं हैं, कॉकरोच नहीं हैं, कीड़े मकोड़े नहीं हैं. इस देश के नागरिक हैं. इस देश के लोगों को अधिकार है कि सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछो, जो वोट वो दे रहे हैं, उसका सौदा करती है क्या ईसीआई और देश की रूलिंग पार्टी, ये पूछना भी हमारा अधिकार है. इसके अलावा डेस्गिनेटेड साइट्स पर प्रोटेस्ट करने से रोका जाता है तो उस पर हमारी दावेदारी करना ये भी हमारा अधिकार है. 

जस्टिस भुइयां ने क्या कहा है? 

वहीं कांग्रेस ने जस्टिस भुइयां की बातों का जिक्र करते हुए कहा है कि उनकी टिप्पणियां साफ तौर पर साबित करती हैं कि सीईसी ने संविधान की अक्षरश: और उसकी मूल भावना दोनों का उल्लंघन किया है. जस्टिस भुइयां की टिप्पणी ने ज्ञानेश कुमार की पूरी पोल खोल दी है. अब उन्हें पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. जयराम रमेश ने इससे जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है.  

जस्टिस भुइयां ने हैदराबाद के NALSAR लॉ यूनिवर्सिटी में वोटर लिस्ट को लेकर इशारों ही इशारों में बयान दिया है. उन्होंने कहा है,  'लाखों भारतीय नागरिकों से उनके मतदान करने के अधिकार से छीनने वाली प्रक्रिया को किसी भी तरह के दलीलों के जरिए सही नहीं ठहराया जा सकता है. यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला करती है और मैं यहां तक कहूंगा कि यह उस संवैधानिक व्यवस्था में निषेध है, जिसे हमने भारत के संविधान के तहत अपनाया है.'

उन्होंने कहा, 'किसी मृत मतदाता के मामले को छोड़कर, एक बार जब वोटर लिस्ट में किसी मतदाता का नाम दर्ज कर दिया जाता है, तो उसके बाद उसे बिना नोटिस और सुनवाई का मौका दिए उसका नाम वोटर लिस्ट से हटाया नहीं जा सकता है.'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 04 Oct 2026 11:54 PM (IST)
Tags :
CJP Uddhav Thackeray Neha Bora Ujjal Bhuyan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं खरगे के बयान से सहमत नहीं, चुनाव आयोग...', मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान
'मैं खरगे के बयान से सहमत नहीं, चुनाव आयोग...', मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान
इंडिया
सौरव दास का बड़ा दावा, 'अभिजीत दीपके, मुझे और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी की चल रही प्लानिंग'
सौरव दास का बड़ा दावा, 'अभिजीत दीपके, मुझे और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी की चल रही प्लानिंग'
इंडिया
बागियों की TMC में होगी वापसी? ममता बनर्जी बोलीं - '15 दिन के अंदर...'
बागियों की TMC में होगी वापसी? ममता बनर्जी बोलीं - '15 दिन के अंदर...'
इंडिया
FlyDubai घटना को लेकर VHP का गांधी परिवार पर हमला, कहा- 'जब भी किसी हिंदू...'
FlyDubai घटना को लेकर VHP का गांधी परिवार पर हमला, कहा- 'जब भी किसी हिंदू...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SC के जस्टिस भुइयां का SIR पर बड़ा बयान, '...तो ऐसी प्रक्रिया मनमानी है'
SC के जस्टिस भुइयां का SIR पर बड़ा बयान, '...तो ऐसी प्रक्रिया मनमानी है'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हार के बाद EVM और EC पर...', राहुल गांधी के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह
'हार के बाद EVM और EC पर...', राहुल गांधी के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह
बॉलीवुड
संजय दत्त ने 'भारत में शांति नहीं' बयान पर दी सफाई, कहा- 'गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट था'
संजय दत्त ने 'भारत में शांति नहीं' बयान पर दी सफाई, कहा- 'गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट था'
क्रिकेट
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
इंडिया
निगम पार्षद ने व्हाट्सअप ग्रुप में भेजा इस्तीफा, मेयर ने किया डिलीट, क्या कहा?
BJP की महिला नेता ने व्हाट्सएप पर भेजा इस्तीफा, मचा बवाल
टेक्नोलॉजी
इस साल देश में ये Phone सबसे ज्यादा बिका, जानें लोग क्यों हुए इसके दीवाने?
इस साल देश में ये Phone सबसे ज्यादा बिका, जानें लोग क्यों हुए इसके दीवाने?
हेल्थ
हेयर ट्रांसप्लांट का कर रहे हैं विचार? जानिए क्या हैं इसके साइड इफेक्ट्स
हेयर ट्रांसप्लांट का कर रहे हैं विचार? जानिए क्या हैं इसके साइड इफेक्ट्स
एग्रीकल्चर
MSP पर फसल बेचने की तारीख बढ़ी, किसानों को मिली बड़ी राहत
MSP पर फसल बेचने की तारीख बढ़ी, किसानों को मिली बड़ी राहत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget