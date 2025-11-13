छत्तीसगढ़ सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. बीजापुर जिले में बुधवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई थी. इसमें कुल 27 लाख रुपए के 6 नामजद ईनामी माओवादियों को सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया. मरने वालों में कई बड़े नक्सली कमांडरों के नाम शामिल है.

दरअसल, जिले के नेशनल पार्क इलाके के जंगलों में बड़े नक्सली लीडर समेत 50 से 60 माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पुलिस को मिली थी. इसके बाद डीआरजी और एसटीएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था. कांदुलनार-कचलाराम के जंगलों में जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी. सुरक्षाबलों ने इस दौरान 06 माओवादियों के शव, ऑटोमैटिक हथियार- इंसास, 9mm कार्बाइन, 303 राइफल सहित अन्य हथियार, विस्फोटक सामाग्री और माओवादियों की रोजाना उपयोग में आने वाली वस्तुओं को बरामद किया है.

कौन हैं मरने वाले नक्सली?

मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में कन्ना उर्फ बुचन्ना कुड़ियम (35 साल) का नाम शामिल है. ये गुड्डीपाल के मोदकपाल थाना इलाके का रहने वाला है. इसपर 8 लाख का ईनाम घोषित था. यह DVCM में मद्देड़ एरिया कमेटी का प्रभारी था. कन्ना माओवादियों का बड़ा कैडर था. यह कई नक्सली वारदात का मास्टरमाइंड रहा है.

सर्च ऑपरेशन के दौरान घटनास्थल से बरामद दस्तावेज, कई डिजिटल उपकरण से पुलिस को संकेत मिला है कि बुचन्ना का अर्बन नेटवर्क (शहरी नेटवर्क) से गहरा कनेक्शन था. पुलिस की कई टीमें अब इस नेटवर्क के तार खंगालने में जुटी है. जल्द ही उससे जुड़े कई खुलासे किए जाएंगे.

मरने वालों में DVCM की उर्मिला (पति- पापाराव) शामिल है. यह सुकमा जिले के चिंतलनार की रहने वाली थी. उर्मिला पामेड़ एरिया कमेटी की सचिव थी. उसपर 8 लाख का ईनाम घोषित था. उर्मिला मोस्ट वांटेड माओवादी कैडर पापाराव की पत्नी है. दोनों लंबे समय से क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों को संचालित कर रहे थे.

फुल्लोड़ थाने के जांगला इलाके के रहने वाले एसीएम जगत तामो उर्फ मोटू की भी मौत मुठभेड़ में हुई है. यह एसीएम मद्देड़ एरिया कमेटी का हिस्सा था. इस पर 5 लाख का ईनाम घोषित था.

मीनागट्टा थाने के पामेड़ का रहने वाला पीएम देवे की जान भी इस मुठभेड़ में गई है. ये पामेड़ एरिया कमेटी में पार्टी सदस्य के तौर पर एक्टिव था. इस पर 2 लाख का ईनाम घोषित था. इनके अलावा भैरमगढ का रहने वाला भगत और गंगालूर का रहने वाला मंगली ओयाम को भी मुठभेड़ में मार गिराया है. ये भी पार्टी सदस्य के तौर पर मद्देड़ में एक्टिव थे. इनपर 2 -2 लाख का ईनाम घोषित था.

#WATCH | Bijapur, Chhattisgarh: In the encounter between security forces and naxals in Bijapur district, 6 naxals were killed, and weapons have been recovered. pic.twitter.com/EJUr8IFmG8 — ANI (@ANI) November 13, 2025

भारी मात्रा में हथियार बरामद

मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामाग्री बरामद की गई है. इनमें 02 नग इंसास राइफल, 05 मैग्जीन, 68 कारतूस, 01 नग 9mm काबाईन, 03 मैग्जीन, 22 कारतूस, 01 नग सिंगल शॉट राइफल, 01 नग 12 बोर बंदूक, 08 कारतूस, रेडियो, स्केनर, मल्टीमीटर, हेंड ग्रैनेड, सेफ्टी फ्यूज, माओवादी साहित्य, पोच, माओवादी वर्दी, मेडिकल के सामान बरामद किए गए हैं.

पुलिस ने क्या बताया?

एसपी बीजापुर जितेंद्र यादव ने बताया, "साल 2025 में जिले में हुई अलग-अलग मुठभेड़ों में 144 माओवादियों को मार गिराने में सुरक्षाबलों को सफलता मिली है. अलग अलग थाना क्षेत्रों के अभियान में 499 माओवादी गिरफ्तार हुए. इनके अलावा 560 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है."