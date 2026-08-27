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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्याज की बढ़ती कीमतों का आखिर कौन जिम्मेदार? कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया

प्याज की बढ़ती कीमतों का आखिर कौन जिम्मेदार? कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया

चौहान ने कहा कि अब किसान अपना अधिकांश स्टॉक बेच चुके हैं, लेकिन बाजार में खुदरा कीमतें 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं. उन्होंने सवाल उठाया, "क्या किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिलता है?

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 27 Aug 2026 10:28 PM (IST)
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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए बिचौलियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को भी ऊंची कीमतों का बोझ न उठाना पड़े. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमतें 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचने के बीच केंद्र सरकार ने बाजार में बफर स्टॉक जारी किया है.

इस दौरान चौहान ने कृषि विपणन व्यवस्था में बिचौलियों की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले स्थिति बिल्कुल उलट थी, जब महाराष्ट्र में प्याज की कीमतें गिरकर 7-8 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थीं. उस समय किसानों को उत्पादन लागत तक नहीं मिल पा रही थी और केंद्र सरकार को हस्तक्षेप कर किसानों से प्याज खरीदना पड़ा था.

क्यों प्याज के दाम में उछाल?

चौहान ने कहा कि अब किसान अपना अधिकांश स्टॉक बेच चुके हैं, लेकिन बाजार में खुदरा कीमतें 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं. उन्होंने सवाल उठाया, "क्या किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिलता है? क्या बिचौलियों को इतना मुनाफा कमाने का अधिकार है? सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है." दिल्ली में आयोजित एक उद्योग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने उद्योग जगत से ऐसी व्यवस्था विकसित करने में सहयोग मांगा, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा हो सके. उन्होंने कहा, "हमें कुछ करने की जरूरत है."

इसके लिए सरकार ने एक विशेष टीम का भी गठन किया है. चौहान ने कृषि मूल्य श्रृंखला में किसानों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना देश की प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक घटनाक्रमों को देखते हुए भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रह सकता.

आधुनिक खेती पर बल

उन्होंने मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए रसायनों और उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जल संरक्षण, एकीकृत खेती, प्राकृतिक कृषि और जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया. कृषि मंत्री ने आधुनिक तकनीक और अनुसंधान को किसानों के खेतों तक पहुंचाने की जरूरत भी बताई.

उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों को किसानों के खेतों में जाकर उनकी समस्याओं को समझने और उसी आधार पर शोध कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, चौहान ने उद्योग जगत से कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश बढ़ाने का आह्वान किया. उन्होंने सुझाव दिया कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का उपयोग किसानों की क्षमता निर्माण और कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए किया जाना चाहिए.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 10:28 PM (IST)
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