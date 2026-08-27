प्याज की बढ़ती कीमतों का आखिर कौन जिम्मेदार? कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए बिचौलियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को भी ऊंची कीमतों का बोझ न उठाना पड़े. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमतें 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचने के बीच केंद्र सरकार ने बाजार में बफर स्टॉक जारी किया है.

इस दौरान चौहान ने कृषि विपणन व्यवस्था में बिचौलियों की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले स्थिति बिल्कुल उलट थी, जब महाराष्ट्र में प्याज की कीमतें गिरकर 7-8 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थीं. उस समय किसानों को उत्पादन लागत तक नहीं मिल पा रही थी और केंद्र सरकार को हस्तक्षेप कर किसानों से प्याज खरीदना पड़ा था.

क्यों प्याज के दाम में उछाल?

चौहान ने कहा कि अब किसान अपना अधिकांश स्टॉक बेच चुके हैं, लेकिन बाजार में खुदरा कीमतें 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं. उन्होंने सवाल उठाया, "क्या किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिलता है? क्या बिचौलियों को इतना मुनाफा कमाने का अधिकार है? सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है." दिल्ली में आयोजित एक उद्योग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने उद्योग जगत से ऐसी व्यवस्था विकसित करने में सहयोग मांगा, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा हो सके. उन्होंने कहा, "हमें कुछ करने की जरूरत है."

इसके लिए सरकार ने एक विशेष टीम का भी गठन किया है. चौहान ने कृषि मूल्य श्रृंखला में किसानों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना देश की प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक घटनाक्रमों को देखते हुए भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रह सकता.

आधुनिक खेती पर बल

उन्होंने मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए रसायनों और उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जल संरक्षण, एकीकृत खेती, प्राकृतिक कृषि और जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया. कृषि मंत्री ने आधुनिक तकनीक और अनुसंधान को किसानों के खेतों तक पहुंचाने की जरूरत भी बताई.

उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों को किसानों के खेतों में जाकर उनकी समस्याओं को समझने और उसी आधार पर शोध कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, चौहान ने उद्योग जगत से कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश बढ़ाने का आह्वान किया. उन्होंने सुझाव दिया कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का उपयोग किसानों की क्षमता निर्माण और कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए किया जाना चाहिए.